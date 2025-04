D’après les informations obtenues par le leaker Majin Bu, cette version de Stage Manager pour iPhone serait accessible lorsque l’appareil est connecté à un écran externe via son port USB-C. Elle permettrait d’afficher plusieurs applications simultanément sur l’écran externe, offrant une expérience multitâche améliorée par rapport au simple recopie d’écran actuellement disponible. Cependant, cette implémentation pourrait être plus limitée que celle présente sur les iPad, notamment en termes de flexibilité et de fonctionnalités.​

Les iPhone compatibles avec cette fonction seraient uniquement les smartphones pourvus d'un port USB-C, soit les iPhone 15 et 15 Pro, les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, et la prochaine gamme iPhone 17 qui sera vraisemblablement annoncée en septembre prochain.