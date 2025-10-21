De cette situation baroque surgit donc une gamme contrariée, mêlant la puce M5 aux anciennes M4 Pro et M4 Max dans un mélange des genres assez frustrant, il faut bien le dire. Faute de mieux, nous voici donc en compagnie d’un MacBook Pro 14 M5 auquel nous avons fait subir une première batterie de tests.

Que change l’Apple M5 face à l’ancien Apple M4 ?

Plein cap sur l’IA. C’est comme ça qu’on pourrait résumer la proposition d’Apple avec cette nouvelle puce M5. Face à l’Apple M4, ce nouveau SoC mise sur une partie GPU nettement améliorée grâce au passage à une nouvelle architecture. On y trouve également une bande passante accrue de 30 % (153 Go/s désormais contre 120 Go/s auparavant) offrant une gestion plus flatteuse des grands modèles de langage, ainsi qu’une partie CPU peaufinée.

Dans le détail, la principale nouveauté de l’Apple M5 (toujours gravée en 3 nm par TSMC) est l’intégration d’un accélérateur neuronal dédié à chacun des 10 cœurs de son GPU. Les calculs voués à l’IA sont donc conduits aussi bien par le NPU que par les cœurs GPU, ce qui permet à Apple d’annoncer des performances jusqu’à 3,5 fois plus rapides en IA que ce que proposait autrefois l’Apple M1 Max… et jusqu’à 4 fois plus importantes que ce que permettait la puce M4.