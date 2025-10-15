Apple met également à jour la connectivité de sa tablette, avec l'adoption de la puce maison N1, déjà aperçue sur l'iPhone Air, et qui propose ici le support du Wi-Fi 7 associé à du Bluetooth 6 et Thread pour la gestion des objets connectés dans la maison. Une version Cellular 5G est aussi proposée pour les utilisateurs souhaitant se connecter au web en mobilité, et là encore Apple met ses propres composants à contribution avec l'arrivée du modem C1X.

L'iPad Pro M5 vient avec iPadOS 26, la dernière mise à jour majeure de l'OS d'Apple qui brouille un peu plus les frontières entre la tablette et le Mac. Cette version apporte notamment un multitâche complet, avec la possibilité de placer et redimensionner les fenêtres des apps comme bon vous semble, mais également la gestion des tâches en arrière-plan, pour par exemple lancer l'export d'une vidéo puis travailler dans une autre application, sans interrompre la tâche en cours. C'est l'une des nouveautés de ce nouvel OS, et surement l'une des plus réclamées par les professionnels.

Dernier point et pas des moindres : l'iPad Pro M5 dispose enfin de la charge rapide. Apple annonce une charge de 50 % en 30 minutes avec un chargeur d'au minimum 40 W. L'autonomie est toujours annoncée à dix heures, une habitude chez Apple.