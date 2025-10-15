La tablette haut de gamme d’Apple fait peau neuve avec la puce M5 et plus de mémoire vive. Voici ce qu'il faut retenir de ce nouvel iPad Pro.
Apple vient de lever le voile sur son nouvel iPad Pro M5, une mise à jour attendue qui succède à l’excellent iPad Pro M4 sorti un an plus tôt. La surprise, malheureusement pour la marque, avait été gâchée il y a quelques jours par un unboxing réalisé par un youtuber russe qui avait réussi à se procurer un exemplaire. Voici donc ce nouvel iPad Pro Sans révolutionner son apparence, la marque à la pomme mise cette fois sur la puissance brute et une meilleure optimisation de ses composants internes. L’appareil conserve les lignes minimalistes emblématiques de la gamme, mais promet une expérience plus fluide et plus rapide pour les usages professionnels et créatifs.
Un iPad Pro qui ne bouge pas d'un millimètre
Visuellement, ce nouvel iPad Pro M5 reprend les codes du modèle précédent. Son châssis reste extrêmement fin – à peine plus de 5 mm d’épaisseur – avec des bordures discrètes. La tablette conserve le design plat et symétrique introduit depuis plusieurs générations, ainsi qu’un format identique aux versions 11 et 13 pouces.
L’écran Tandem OLED, introduit sur la génération M4, est reconduit et offre une luminosité maximale de 1 000 nits, ainsi que le support de la technologie ProMotion avec une fréquence de rafraichissement adaptative de 120 Hz. Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos complètent la partie audio.
Les accessoires, comme le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro, restent compatibles avec ce nouveau modèle. Apple ne bouscule donc pas les repères des utilisateurs, mais affine sa recette avec une mise à jour interne.
Un bond de performances, et maintenant la charge rapide
Sous le capot, la grande nouveauté se trouve du côté du processeur. L’iPad Pro M5 embarque la toute nouvelle puce Apple M5, gravée en 3 nm et dotée d’un CPU 10 cœurs et d'un GPU 10 coeurs.
Côté graphique, les gains sont encore plus visibles. Le GPU affiche, selon les données partagées par le constructeur, des performances 1,6 fois plus importantes que le M4 et 6,7 fois plus que l'iPad Pro M1 sorti il y a quelques années déjà. Cette génération, comme la précédente, s’adresse toujours aux utilisateurs les plus exigeants — monteurs vidéo, architectes, créateurs 3D ou gamers souhaitant profiter de jeux 3D avancés.
Apple n'en oublie pas l'intelligence artificielle, avec des performances quadruplées par rapport au modèle avec processeur M1 pour la génération d'images et 3,5 fois plus de puissance générale dans l'utilisation de modèles IA.
Apple met également à jour la connectivité de sa tablette, avec l'adoption de la puce maison N1, déjà aperçue sur l'iPhone Air, et qui propose ici le support du Wi-Fi 7 associé à du Bluetooth 6 et Thread pour la gestion des objets connectés dans la maison. Une version Cellular 5G est aussi proposée pour les utilisateurs souhaitant se connecter au web en mobilité, et là encore Apple met ses propres composants à contribution avec l'arrivée du modem C1X.
L'iPad Pro M5 vient avec iPadOS 26, la dernière mise à jour majeure de l'OS d'Apple qui brouille un peu plus les frontières entre la tablette et le Mac. Cette version apporte notamment un multitâche complet, avec la possibilité de placer et redimensionner les fenêtres des apps comme bon vous semble, mais également la gestion des tâches en arrière-plan, pour par exemple lancer l'export d'une vidéo puis travailler dans une autre application, sans interrompre la tâche en cours. C'est l'une des nouveautés de ce nouvel OS, et surement l'une des plus réclamées par les professionnels.
Dernier point et pas des moindres : l'iPad Pro M5 dispose enfin de la charge rapide. Apple annonce une charge de 50 % en 30 minutes avec un chargeur d'au minimum 40 W. L'autonomie est toujours annoncée à dix heures, une habitude chez Apple.
iPad Pro M5 : prix et disponibilité
Les iPad Pro M5 sont proposés dans ces configurations de base :
- Apple iPad Pro 11 pouces 256 Go à 1 119€
- Apple iPad Pro 11 pouces 256 Go Wi-Fi + 5G à 1 469€
- Apple iPad Pro 13 pouces 256 Go à 1 369€
- Apple iPad Pro 13 pouces 256 Go Wi-Fi + 5G à 1 719€
Le modèle 11 pouces propose des déclinaisons 512 Go, 1 To et 2 To. Il est également possible d'oper pour une version Nano-texturée, avec un revêtement mat plus adaptée aux illustrateurs.
Les tablettes sont disponibles en précommande dès aujourd'hui, les livraisons sont quant à elles prévues pour le mercredi 22 octobre.