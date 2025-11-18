Ce n’est pas catastrophique, mais c’est dommage, car contrairement à ce que permettent d’autres constructeurs, il n’est pas possible d’ajuster quoi que ce soit manuellement depuis les paramètres de l’application NitroSense.

En réalité, le gros défaut de cet écran est à chercher au niveau de la prise en charge des principaux espaces de couleurs. Ici, Acer n’est pas du tout au niveau de la concurrence, et encore moins au niveau de ce qu’évoque la fiche technique de son appareil. Avec 52 % du spectre sRGB pris en charge, et un gamut DCI-P3 supporté à 39 % seulement, le Nitro V16 AI se prive d’une qualité d’affichage suffisante pour s’ouvrir à la création de contenu.

S’il est évident que les utilisateurs les plus exigeants ne se tourneront pas vers ce produit, les créatifs occasionnels auraient pu s’intéresser de près à ce produit. Ce ne sera pas le cas.

Performances : que vaut le duo Ryzen 7 / RTX 5060 choisi par Acer ?

Parlons sans plus attendre de l’éléphant au milieu de la pièce : le Ryzen 7 260 a beau avoir été lancé en début d’année 2025 par AMD, il n’est pas (du tout) de toute première fraîcheur sur le plan technique. Ce CPU s’articule en effet autour de cœurs Zen 4 dont le lancement initial remonte maintenant à 2022, et reprend à son compte l’architecture Hawk Point dont les premières émanations sont arrivées sur le marché mobile en fin d’année 2023. Il y a donc deux ans.

Cette partie CPU vieillotte est néanmoins couplée par Acer à un volet GPU bien plus chatoyant, puisque c’est la RTX 5060 que l’on retrouve sous le capot de notre Nitro V16 AI. Le constructeur taïwanais choisit en outre d’exploiter honorablement cette puce Blackwell, en lui octroyant ici un budget TGP de 95 W. À gabarit équivalent, c’est donc mieux que ce que propose par exemple le Gigabyte Gaming 16 (85 W), mais fatalement moins bien que ce que fait ASUS avec son ROG Strix G16 (115 W). Les deux produits ne boxent pas dans la même catégorie tarifaire, ce qui explique ce décalage.