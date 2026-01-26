Visuellement, l’ensemble est par conséquent bien plus harmonieux et plus agréable à l’usage. On a désormais sous les yeux une grande surface d’affichage presque totalement unifiée, plutôt que deux écrans grossièrement raccordés l’un à l’autre.

En termes d’ergonomie, ASUS aurait par contre gagné à peaufiner le système d’ancrage du clavier détachable. Lorsqu’on souhaite travailler avec un format PC portable « classique », ce dernier vient toujours s’aimanter par-dessus l’écran du bas, mais sans tenir suffisamment d’après nous. Il glisse trop et se déconnecte occasionnellement si vous avez un style de frappe un peu « bourrin » (comme votre serviteur). Dommage. Autre petit détail : la localisation du bouton de démarrage n’est pas idéale. Situé sur la tranche droite du PC, entre un port USB-C et un radiateur, ce dernier est trop petit et pas facile à trouver à l’aveugle. Nous aurions aimé un bouton légèrement plus gros et texturé, par exemple.

Côté assemblage et finitions, des progrès ont cependant été faits. On passe cette année sur un châssis en ceraluminum, l’alliage qu’ASUS utilise désormais sur un nombre croissant d’appareils sur sa gamme Zenbook. Le résultat, très minéral, est agréable sous les doigts, peu salissant, résistant aux rayures (du moins c’est ce que promet ASUS) et sobre visuellement. C’est une réussite.