Annoncé fin août, le très attendu module de mise à jour GPU du Framework Laptop 16 permet de remplacer la Radeon RX 7700S installée à l’origine sur l’appareil par une toute nouvelle RTX 5070. Nous avons reçu le kit en question et avons pu voir par nous-même la métamorphose que représente cette transition pour l’appareil.
Vous connaissez probablement bien Framework à ce stade. Depuis 2022 et le lancement de son premier Laptop, de 13 pouces, la start-up californienne spécialisée dans les appareils réparables et modulaires a largement étoffé son catalogue et tenu la plupart de ses promesses, notamment en termes de suivi matériel et logiciel.
Ces derniers mois, la marque semblait toutefois avoir un peu oublié le Framework Laptop 16, son grand modèle gaming et créatif lancé en début d’année 2024. Équipé à l’origine d’une Radeon RX 7700S modulaire, mais dont les performances s’avéraient modestes dès le départ, l’appareil n’avait pas profité de nouvelles pièces, et ne disposait toujours d’aucune option pour passer sous pavillon NVIDIA.
Fin août, Framework parvenait néanmoins à reléguer cette sale affaire dans les livres d’histoire informatique en annonçant pour la première fois un kit RTX 5070 interchangeable, tenant ainsi son pari : nous faire changer la carte graphique dédiée du Laptop 16 en trois tours de vis. Nous allons voir ensemble que cette nouveauté change tout pour l’engin, d’autant que le changement de module graphique s’accompagnait aussi, dans notre cas, d’un remplacement du bloc carte mère / CPU pour passer d’un Ryzen 7 7840HS à un Ryzen AI 9 HX 370 plus fringant.
Voici donc la fiche technique (actualisée) de notre Framework Laptop 16 de prêt après cette double évolution matérielle :
Fiche technique Framework Laptop 16 (RTX 5070)
|Processeur
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|Mémoire vidéo
|8Go
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|165Hz
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Processeur
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|Type de processeur
|12 coeurs / 24 threads
|Fréquence du processeur
|5.1GHz
|Finesse de gravure
|4nm
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence(s) Mémoire
|5,600MHz
|Nombre de barrettes
|2
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|Max-Q
|Oui
|Mémoire vidéo
|8Go
|VR Ready (réalité virtuelle)
|Oui
|Type mémoire vidéo
|GDDR7
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|165Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|2560 x 1600 pixels
|Format de l'écran
|16/10
|NVIDIA G-SYNC
|Oui
|Écran tactile
|Non
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|1 To
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (libre), M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Carte SD
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, USB 3.2 Type C, HDMI 2.1
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.3
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Oui
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
|Longueur
|358.52mm
|Largeur
|270mm
|Épaisseur
|17.95mm
|Poids
|2.1kg
Le nouveau Framework Laptop 16 est disponible sur le site officiel de Framework à un tarif de départ de 1 689 euros en France pour la mouture DIY (au lieu des 1 579 euros réclamés en prix de départ pour le modèle initial début 2024).
Si, comme nous, vous avez déjà un Framework Laptop 16 et que vous souhaitez simplement changer son GPU, le module graphique RTX 5070 est pour sa part affiché à 779 euros, seul, tandis que le kit de remplacement Ryzen AI 9 HX 370 se négocie à 1 189 euros. Il existe aussi une variante Ryzen AI 7 350 plus modeste vendue 849 euros. Les livraisons commenceront quoi qu’il en soit courant décembre dans l’Hexagone.
Changer le GPU dédié d’un PC portable en 10 minutes : vous en rêviez ? Framework l’a fait.
Vous l’aurez sûrement compris, ce test ne sera pas tout à fait comme ceux que nous publions habituellement sur Clubic. Inutile en effet de vous reparler en détail du design de ce Framework Laptop 16, ou des particularités de son écran : tout est ici rigoureusement identique à ce que nous évoquions lors de notre test de l’appareil début 2024, pour la simple raison que le modèle que nous allons mettre à niveau… est le même que celui que nous testions à l’époque. Framework nous a simplement permis de le conserver dans le cadre d’un prêt longue durée.
À la place, attardons-nous plutôt sur les différentes étapes qui permettent de remplacer le duo carte mère / CPU et la carte graphique originelle du PC par la nouvelle RTX 5070. Voici donc le processus, étape par étape, avec nos observations :
- Le démontage se fait toujours de la même manière, en commençant par retirer l’ensemble des modules voués aux connectiques, en enlevant les entretoises du pavé tactile, puis le module trackpad en lui même et enfin le clavier. L’accès aux composants se fait ainsi par le dessus du châssis et non le dessous, avec une facilité déconcertante. À cet égard, le Framework Laptop 16, plus récent de conception que le modèle de 13 pouces, s’avère particulièrement bien pensé. Ces premières étapes se font sans tournevis et en moins plus ou moins 30 secondes. Redoutable.
- Les étapes suivantes nécessitent de retirer au préalable la plaque médiane d’aluminium, qui recouvre et protège les composants internes. Cette fois, un tournevis de précision (fourni) est requis, mais les vis sont attachées à la plaque de sorte qu’elles ne puissent pas être perdues ou mélangées en cours de démontage. C’est d’ailleurs le cas (presque) à chaque fois, les vis du Framework Laptop 16 sont conçues pour rester solidaires du composant correspondant… même après avoir été desserrées. Pratique !
- Nous nous retrouvons désormais face à la carte mère, que nous allons remplacer. Celle de notre modèle de test est équipée d’un Ryzen 7 7840HS. Celui d’origine. Nous allons la troquer contre le nouveau kit fourni par Framework, sur lequel est monté un Ryzen AI 9 HX 370 plus récent.
- Pour ce faire, rien de bien compliqué, il suffit de suivre les instructions fournies sur le site officiel de Framework (au besoin), en commençant par retirer la batterie (retenue par trois petites vis Torx), puis le SSD M2 PCIe Gen 4, les barrettes de RAM SO-DIMM DDR5 et le modem Wi-Fi. Nous allons réemployer tous ces composants sur notre nouvelle configuration.
- Vient enfin l’étape cruciale qui consiste à retirer l’interposeur, cette petite pièce conçue par Framework pour faire le relais entre la carte mère et le module graphique. Il ne reste alors plus qu’à desserrer les deux vis qui solidarisent le module graphique d’origine de notre Framework Laptop 16 (équipé d’une Radeon RX 7700S) au châssis.
- Le module graphique d’origine peut alors être retiré du châssis en toute sécurité pour laisser place (un peu plus tard) au module de remplacement. Nous allons cette fois pouvoir nous attacher à retirer entièrement la carte mère d’origine, mais en prenant auparavant le temps de défaire quelques nappes (notamment celles liées aux capteurs d’empreintes, à l’écran ou encore aux haut-parleurs), et de retirer les 6 vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis. Le moment est alors aussi venu de prêter attention aux antennes du modem Wi-Fi ainsi qu’au câble de la webcam, pour les réacheminer afin de faciliter l’installation de la nouvelle carte mère.
- Le châssis de notre Framework Laptop 16 est désormais une coquille (quasiment) vide. Il est grand temps pour lui d’accueillir ses nouveaux composants, en suivant le même processus, mais à l’envers. Une nouvelle fois, rien de compliqué. La méthode est à la portée de tout le monde (à condition d’être soigneux), et si vous avez un doute, Framework fournit sur son site une foule de documents accessibles à l’aide des QR codes visibles un peu partout sur les différentes pièces détachées — entre autres.
- En aparté, on remarque que les deux modules GPU (ancien et nouveau) sont de formats comparables, mais celui qui abrite la RTX 5070 est un peu plus épais. Ainsi équipé, le Framework Laptop 16 gagne donc très légèrement en embonpoint, mais il faut vraiment y regarder de près pour s’en apercevoir.
En tout cas, l’opération s’avère être un jeu d’enfant… et même mieux : elle est aussi ludique qu’amusante ! Sur ce point (et même si certaines initiatives comme celle d’ASUS sur le ROG Strix G16, par exemple, font plaisir à voir, c’est vrai), Framework est tout simplement imbattable en la matière. Du moins à l’heure actuelle sur le marché Laptop.
Cette séquence de montage / démontage nécessite par contre, une fois le PC rallumé, une indispensable session d’installation d’un nouveau BIOS et de nouveaux drivers. Heureusement, là aussi, la tâche nous est largement mâchée par Framework. Le BIOS correspondant est disponible en trois clics sur son site officiel, au même titre qu’un paquet de pilotes. Ces deux éléments sont téléchargeables sous la forme d’un simple fichier exe sur lequel double-cliquer. L’opération est réglée en quelques minutes, même s’il faut installer séparément (et donc manuellement) la Nvidia App pour récupérer les derniers drivers GeForce.
Attention aussi à la petite dose de complication induite par la protection BitLocker de Windows 11. Il faut le cas échéant s’acquitter de quelques manipulations fastidieuses pour parvenir à démarrer l’appareil correctement. C’est casse-pied, certes, mais pas bien complexe là non plus (la clé BitLocker demandée est accessible depuis votre compte Microsoft). On peut en tout cas dire que les seuls moments pénibles de ce changement de composants sont liés à Windows et ses dispositifs de sécurité. Pénible, mais logique.
Performances : le Framework Laptop 16 transfiguré, tout simplement
Il est désormais grand temps de vous parler des performances de cette version actualisée — en quelques tours de vis — du Framework Laptop 16. Avec ses nouveaux composants, l’appareil est transfiguré. C’est le mot. Surtout sur le plan graphique où le passage d’une Radeon RX 7700S (qui délivrait des performances légèrement inférieures à celles d’une RTX 4060 mobile) à une GeForce RTX 5070 change tout. Cette transition permet à l’appareil de revenir pleinement dans la course face à ses concurrents… alors qu’il se battait jusqu’à présent avec une main dans le dos.
Les scores obtenus sous 3D Mark nous permettent d’ailleurs de constater en un coup d’œil cette montée en puissance de l’appareil, qui dispose dorénavant de performances comparables à celles de la RTX 5070 (115 W) d’un MSI Crosshair 16 HX AI, par exemple. On remarque d’ailleurs que la carte graphique de NVIDIA est bien exploitée par le Framework Laptop 16, en dépit d’un TGP de 100 W « seulement ».
Bien évidemment, ce niveau de puissance graphique inédit pour le grand modèle modulaire de Framework permet à l’engin d’être bien plus rapide pour tous les usages créatifs auxquels il peut sans problème s’attaquer. Montage vidéo lourd, retouche photo, graphisme, modélisation 3D sont plus que jamais à sa portée, d’autant qu’il peut à présent s’équiper des pilotes RTX Studio optimisés pour les principaux outils de création. La montée en gamme est également importante de ce côté. Quant aux performances obtenues en jeu sur les deux titres gourmands que sont Cyberpunk 2077 et Black Myth Wukong, disons qu’elles sont parfaitement en phase avec ce que l’on attend d’une RTX 5070.
Pour contexte, nous avons mesuré les performances GPU du Framework Laptop en QHD+ / Ultra, et trois types de réglages différents sont utilisés tout à tour pour chacun des deux titres testés. Le premier « run » est effectué avec le Path Tracing complet et la Multi Frame Generation x4. Il est suivi d’un second essai où l’on remplace le Path Tracing par le ray tracing « classique »… mais cette fois en désactivant la MFG pour pousser le GPU dans ses derniers retranchements. Enfin, nous procédons à un troisième essai, mais uniquement en rastérisation (ray tracing et MFG désactivés).
Voici alors les résultats obtenus :
- Sur Cyberpunk 2077, tout d'abord avec le Path Tracing actif, couplé à la Multi Frame Generation x4, et l'ensemble des réglages en Ultra, nous atteignons entre 105 et 110 FPS. Cette moyenne retombe à 48 FPS lorsqu’on se contente du ray-tracing en Ultra et du DLSS « Auto », mais sans génération d'images par IA. Enfin, en rastérisation (sans ray-tracing et sans Frame Generation), mais avec l'ensemble des réglages toujours positionnés en Ultra, nous observons cette fois une moyenne de 70 FPS.
- Sur Black Myth Wukong, nous relevons pour commencer une moyenne de 75 FPS avec les réglages « Cinématiques » (les plus élevés disponibles), le path tracing maximal, et la MFG x4. La RTX 5070 de notre Laptop 16 s’en tient en revanche à 35 FPS lorsqu'on conserve les réglages « Cinématiques » et le DLSS, que l'on s'en tient au path tracing minimal (impossible de faire autrement sur ce jeu), mais que l'on désactive totalement la Frame Generation. Enfin, en rastérisation, le titre est animé à 37 FPS en moyenne (réglages « Cinématiques », avec le path tracing entièrement coupé, et la frame generation désactivée elle aussi).
Un mot sur les performances du système de dissipation. Comme en 2024 sur la première mouture du Framework Laptop 16, celui-ci a la particularité d’être scindé en deux parties : le bloc carte mère / CPU intègre trois caloducs et deux radiateurs dédiés ; tandis que le module GPU regroupe deux gros caloducs supplémentaires affectés à la RTX 5070, deux radiateurs arrière et deux ventilateurs signés Cooler Master.
À première vue, ce dispositif de refroidissement change peu de celui que nous connaissions en 2024, mais Framework promet néanmoins avoir procédé à plusieurs ajustements, évoquant notamment « des ventilateurs repensés et un matériau thermique à changement de phase Honeywell ». On ajoutera toutefois que sur le plan énergétique, la RTX 5070 qui nous intéresse ici dispose du même TGP que l’ancienne Radeon RX 7700S, mais que le TDP affecté au Ryzen AI 9 HX 370 est légèrement inférieur à ce que l’on trouvait auparavant.
À notre niveau, ce que l’on observe en tout cas, c’est que la maîtrise thermique du Framework Laptop 16 est satisfaisante. On ne mesure un point chaud d’un peu plus de 50 degrés à l’arrière du châssis, et un autre au centre du clavier ne dépassant pas les 46-48 degrés après une longue session de jeu. Quant au souffle émis par les deux ventilateurs, il ne va jamais tellement au-delà des 49 dB dans les mêmes conditions. Dommage en revanche que les ventilateurs restent bien souvent actifs en utilisation courante (bureautique et multimédia léger par exemple). Par ailleurs, Framework ne propose toujours pas, à notre connaissance, d’outil de monitoring permettant de gérer manuellement la vitesse des ventilateurs ou les modes de performances. Au besoin, il faut donc se contenter de solutions tierces.
Cette prestation sérieuse sur le plan thermique permet en tout cas à la partie CPU de développer de bonnes performances elle aussi. Sans être aussi radical, le passage d’un Ryzen 7 7840HS à un Ryzen AI 9 HX 370 conduit évidemment à gagner en vitesse, que ce soit en calcul single-core ou multi-core. Sous Cinebench R24, on permute ainsi de 102 points en single-core et 774 points en multi-core pour notre ancienne configuration, à 119 points en single-core et 1112 points en multi-core avec la nouvelle.
La différence est notable… même si l’on sait que le Ryzen AI 9 HX 370 peut aller encore un chouia plus haut en multi-core. Sur l’ASUS ProArt P16 2024 (pourtant plus compact), la puce glanait en effet 1220 points en calcul sur plusieurs coeurs. En l’état, les performances CPU de notre Framework Laptop 16 sont proches de celles offertes par le Razer Blade 16 2025 que nous testions il y a quelques mois.
Autonomie : un nouveau tandem CPU / GPU… mais quel impact pour l’autonomie ?
Nous l’avons brièvement évoqué plus haut, le Framework Laptop 16 conserve sa batterie d’origine. On s’en tient donc à une capacité de 85 Wh, plutôt dans la moyenne basse pour un modèle de ce type. Par chance, les composants de nouvelle génération que nous avons installés sur notre unité de prêt sont à la fois beaucoup plus performants et plus efficaces sur le plan énergétique. L’autonomie est ainsi préservée.
Au quotidien, dans le cadre d’une utilisation courante (bureautique, multimédia léger, navigation web…), on parvient la plupart du temps à tenir 6 heures avant d’être invité à se rapprocher d’une prise secteur. Une estimation que notre test d’autonomie habituel (lecture de vidéos YouTube sur Edge, avec la luminosité de l’écran à 100 %, le rétroéclairage du clavier coupé, un casque branché et les paramètres d’alimentation en mode meilleure efficacité) tend à confirmer, avec très précisément 6 heures et 32 minutes au compteur avant l’extinction des feux. En clair, on gagne un peu plus d’une heure par rapport à notre ancienne configuration (Ryzen 7 7840 HS / Radeon RX 7700S).
Terminons par un point sur le chargeur GaN USB-C 240 W que nous avons reçu avec notre kit de mise à niveau. Compact, celui-ci remplace dans notre cas l’ancien chargeur de 180W et parvient à faire le plein d’énergie en plus ou moins 2 heures sur secteur. Ce chargeur a par ailleurs le mérite d’être intéressant : il s'agit en effet du tout premier chargeur USB-C exploitant une telle puissance grâce au standard USB Power Delivery 3.1.
Framework Laptop 16 (RTX 5070) : l’avis de Clubic
Le Framework Laptop 16 parvient à rendre aisé et ludique le remplacement de pièces aussi majeures que le processeur ou la carte graphique d’un PC portable. Et rien que ça, c’est un tour de force.
Unique sur le marché, l’appareil s’adresse à tout le monde sans être le PC de monsieur Tout-le-monde — et son passage à la RTX 5070, attendu de longues dates, fait office de cerise sur le gâteau.
Ce changement de GPU permet au PC de prendre un nouvel élan pour revenir pleinement dans la course face à ses rivaux, auxquels il n’a désormais plus grand-chose à envier… à part peut-être un prix plus attractif. À 3 200 € prix catalogue, notre configuration de test s’avère 1000 € plus chère que certains produits concurrents.
Le jour où les meilleurs appareils modulaires de Framework s’ouvriront vraiment au plus grand nombre n’est malheureusement pas arrivé.
- L’intérêt du Framework Laptop 16 ravivé par la RTX 5070 et ses performances
- Changement de CPU / GPU redoutablement aisé
- Dissipation au point (chauffe contenue, nuisance sonore tolérable)
- Autonomie valable pour un « gamer » (6 heures)
- Le prix élevé du Laptop 16 et/ou de son kit de mise à niveau
- Bordures de l’écran épaisses
- Certaines finitions pourraient être meilleures
