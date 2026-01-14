Le nouveau Framework Laptop 16 est disponible sur le site officiel de Framework à un tarif de départ de 1 689 euros en France pour la mouture DIY (au lieu des 1 579 euros réclamés en prix de départ pour le modèle initial début 2024).

Si, comme nous, vous avez déjà un Framework Laptop 16 et que vous souhaitez simplement changer son GPU, le module graphique RTX 5070 est pour sa part affiché à 779 euros, seul, tandis que le kit de remplacement Ryzen AI 9 HX 370 se négocie à 1 189 euros. Il existe aussi une variante Ryzen AI 7 350 plus modeste vendue 849 euros. Les livraisons commenceront quoi qu’il en soit courant décembre dans l’Hexagone.

Changer le GPU dédié d’un PC portable en 10 minutes : vous en rêviez ? Framework l’a fait.

Vous l’aurez sûrement compris, ce test ne sera pas tout à fait comme ceux que nous publions habituellement sur Clubic. Inutile en effet de vous reparler en détail du design de ce Framework Laptop 16, ou des particularités de son écran : tout est ici rigoureusement identique à ce que nous évoquions lors de notre test de l’appareil début 2024, pour la simple raison que le modèle que nous allons mettre à niveau… est le même que celui que nous testions à l’époque. Framework nous a simplement permis de le conserver dans le cadre d’un prêt longue durée.