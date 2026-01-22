Annoncé pour la première fois au Computex 2025, le Swift Edge 14 AI incarne la nouvelle vision de l’ultraportable hyperallégé selon Acer. Avec moins de 1 kg sur la balance, l’appareil impressionne, mais ne va-t-il pas trop loin pour voyager à ce point léger ? Nous nous sommes posé la question. Réponse dans ce test.
- Tellement léger qu’on veut l’emmener partout
- L’écran OLED à revêtement mat
- Châssis bien construit, suffisamment solide
- Pas de chauffe, peu voire pas de bruit
- Excellent clavier, trackpad réussi (et le petit glyphe amusant)
- Un (léger) manque de puissance
- Chargeur USB-C encombrant, un comble !
- Haut-parleurs médiocres
- L’expérience logicielle « craignos » d’Acer (bloatware en pagaille, fenêtres pop-up...)
Acer n’est pas le premier à vouloir miser sur la légèreté à tout prix. À ce stade, le MacBook Air n’a d’ailleurs plus grand-chose d’aérien face à la concurrence (il pèse tout de même 1,24 kg). Honor détient en effet un excellent MagicBook Art 14 de 1,02 kg tout mouillé, ASUS dispose d’un petit Zenbook A14 de 980 grammes, tandis que Fujitsu tient même un record en la matière (à notre connaissance) avec son FMV Note U, qui caracole à 848 grammes à peine. On aurait aussi pu vous parler des modèles Gram chez LG, mais vous avez l’idée, les PC ultraportables hyperlégers commencent à devenir courants.
Avec son nouveau Swift Edge 14 AI, Acer cherche toutefois à nous prouver qu’il peut corriger ses erreurs du passé (on se rappelle notamment du Swift Edge 7, de ses 890 grammes… et de son châssis tout mou), avec une machine bien mieux construite, beaucoup plus solide, endurante et performante. Nous allons voir si le constructeur taïwanais y parvient, mais en attendant, voici d’abord un aperçu de la fiche technique du modèle reçu en prêt :
Fiche technique Acer Swift Edge 14 AI
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 258V
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Intel Arc 140 V
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 258V
|Type de processeur
|8 coeurs / 8 threads
|Fréquence du processeur
|4.8GHz
|Finesse de gravure
|3nm
|Taille de la mémoire
|32Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Carte graphique
|Intel Arc 140 V
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle AMOLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|2.8K
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Oui
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|1 To
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, USB 4.0 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
|Longueur
|331m
|Largeur
|229m
|Épaisseur
|16.6m
|Poids
|990g
Dans sa meilleure configuration, l’Acer Swift Edge 14 AI était proposé à 1699 euros à son lancement. L’appareil est désormais accessible à un tarif inférieur. Il existe d’ailleurs aussi une déclinaison Core Ultra 5 / 16 Go de l’engin.
Design : un monstre de légèreté embourbé dans ses bloatwares
Avec ses 990 grammes sur la balance, le Swift Edge 14 AI fait partie de ces PC portables un peu atypiques avec lesquels on peut aisément frimer au bureau. Blague à part, on sous-estime parfois à quel point utiliser un PC très léger est un bonheur au quotidien. Dans le cas présent, Acer a aussi le mérite d’éviter toute course à la finesse superflue. Avec 331 x 229 x 16,6 mm, l’appareil est — contrairement à ses aïeux —, largement assez épais pour inspirer confiance.
Pour ce modèle, le constructeur taïwanais mise d’ailleurs sur un châssis en alliage de magnésium et aluminium que nous avions déjà aperçu par le passé sur certains modèles Swift. Cet alliage a pour double avantage d’être solide et léger, mais aussi d’être agréable au toucher… ce qui ne gâche rien. Sous les doigts, le Swift Edge 14 AI d’ailleurs offre un rendu presque minéral, très plaisant. La qualité de construction de ce nouveau modèle s’avère également convaincante, mais certains détails pourraient être peaufinés. Le cadre d’écran, par exemple, n’est pas assez rigide, et le centre du clavier mériterait à l’inverse d’être moins souple.
Parlons justement du clavier, qui est du reste particulièrement réussi. Acer a vraiment soigné les choses, avec une très subtile répartition des touches, qui tombent donc parfaitement sous les doigts. La profondeur de frappe est en outre suffisante pour permettre une saisie confortable et précise. Les switchs choisis par Acer profitent enfin d’un rebond très souple et dynamique. Rien à redire. À un détail près. Ce clavier a beau être silencieux pour l’essentiel, sa touche espace (la seule à ne pas être rétroéclairée qui plus est) dénote par le bruit creux et sec qu’elle émet. Ce n’est qu’un petit détail, nous sommes d’accord, mais quitte à soigner les choses…
Le trackpad est également de qualité. À défaut d’être haptique, comme ceux aperçus récemment chez Honor ou Huawei, et plus récemment chez HP ou encore ASUS, celui de notre Edge 14 AI n’en reste pas moins raisonnablement précis, confortable, et qui plus est de taille suffisante. On apprécie aussi, même si ce n’est qu’un gadget visuel, c’est vrai, la présence d’un amusant glyphe dans l’angle supérieur droit de cette surface tactile — ce petit motif lumineux s’illumine lorsque la partie NPU du processeur calcule localement de l’IA.
Quant aux connectiques, difficile de se plaindre : on retrouve une sortie HDMI 2.1, un port USB-A 3.2 Gen 2 et deux ports USB4 type-C sur le flanc gauche, ainsi qu’un port USB-A 3.2 Gen 2 supplémentaire au côté droit, complété d’une prise casque. Simple et efficace.
Acer aurait en revanche dû faire un effort sur la webcam et les haut-parleurs. En l’état, le petit capteur 1080p juché au-dessus de l’écran ne fait rien d’autre que le service minimum, avec un rendu grossier et sévèrement bruité. Cette webcam servira donc surtout à l’identification faciale, en complément du lecteur d’empreintes intégré dans la touche de mise sous tension. Les haut-parleurs, pour leur part, sont proprement médiocres. Il n’y a rien à sauver ici. Pour une fois, on est contents qu’ils soient logés sous le châssis, car cela nous permet de les entendre un peu moins. C’est dire à quel point ils sont mauvais.
Une nouvelle fois, Acer tend par ailleurs le bâton pour se faire battre sur le plan logiciel. Depuis des années, le constructeur taïwanais se sent obligé de pourrir, littéralement, ses PC de bloatwares en tout genre, d’offres publicitaires envahissantes et autres fenêtres pop-up. Malgré son positionnement premium et son prix salé, le Swift Edge 14 AI n’échappe pas à cette vilaine doctrine. On désespère de voir un jour Acer revenir dans le droit chemin en la matière. Indécrottable.
Terminons par un point sur l’accès aux composants. La chose se fait en retirant les 9 vis torx qui retiennent la plaque inférieure du châssis. Avec un peu d’huile de coude, cette étape est expédiée en deux minutes. On s’aperçoit alors que les possibilités d’évolution sont limitées. Comme souvent sur les ultraportables, seuls le SSD, le modem Wi-Fi et la batterie peuvent être facilement changés. La mémoire vive est pour sa part soudée à la carte mère.
Écran : la (quasi) perfection existe
L’écran est indubitablement l’un des gros points forts du Swift Edge 14 AI. Avec sa dalle OLED tactile 2,8K (2880 x 1800 pixels), 120 Hz (le mode 60 Hz est par contre celui activé par défaut) et 100% DCI-P3, l’appareil fait d’entrée de jeu bonne impression. Il va pourtant plus loin que bien des modèles concurrents en s’appuyant sur un traitement mat signé Corning.
Encore rare sur les modèles à écran OLED, souvent caractérisés par une forte réflectance, ce filtre antireflets contribue à améliorer sensiblement la lisibilité de ce panneau organique, y compris dans les environnements très éclairés.
Sous notre sonde, via le logiciel de mesure DisplayCal, nous commençons par relever une luminance maximale de 387 cd/m2. Un indice de luminosité plutôt modeste en l’état, mais qui nous a paru suffisant dans la plupart des cas grâce au traitement antireflets évoqué plus haut. Le contraste, OLED oblige, est pour sa part infini. Les noirs sont donc extrêmement profonds.
Côté couleurs, on mesure cette fois un DeltaE de 3,1, peu ou prou au niveau attendu pour une restitution fidèle des couleurs. Quant à la température de cet écran, elle s’élève à 6381 kelvins. C’est légèrement trop chaud, mais tout de même très proche des 6500 kelvins du standard vidéo.
La couverture des principaux espaces colorimétriques est enfin assurée à hauteur de 163% du spectre sRGB, contre 118% pour le gamin DCI-P3. Parfait, tout simplement.
Performances : un Core Ultra 7 en léger manque de vitamines
Comme de nombreux modèles compacts lancés en 2025, l’Acer Swift Edge 14 AI est motorisé par un processeur Intel Lunar Lake. En l’occurrence, c’est le très bon Core Ultra 7 258V que nous trouvons à son bord. Ces derniers mois, nous l’avons déjà rencontré sur plusieurs machines, dont l’ASUS Zenbook S14, le Lenovo Yoga Slim 7i (Gen 9) Aura Edition, ou encore le LG Gram 17 2025. Autant dire que nous sommes assez bien au fait des performances habituellement proposées par cette puce. Et dans le cas présent, elle ne parvient pas à s’exprimer pleinement.
Voici la configuration de notre modèle de prêt :
- Processeur Intel Core Ultra 7 258V (8 cœurs / 8 threads cadencés à un maximum de 4,8 GHz, 12 Mo de cache, 17 W de TDP) avec partie graphique iGPU Intel Arc 140 V (8 cœurs Xe à 1,95 GHz en boost)
- 32 Go de mémoire vive LPDDR5x
- 1 To de SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4
Pour refroidir son Core Ultra 7 258V, le Swift Edge 14 AI s’en tient à un système de dissipation relativement basique, limité à un ventilateur et deux caloducs. Ce dispositif a le mérite de n’être activé qu’avec parcimonie. Comprenez que la plupart du temps, cet unique ventilateur est inerte, et l’appareil parfaitement silencieux. En charge intensive, on atteint d’ailleurs à peine les 38 à 40 dB, soit l’équivalent d’une légère brise facilement couverte par les bruits environnants. Le Swift Edge 14 AI est donc redoutablement agréable à utiliser, car toujours discret. D’autant que malgré cela, l’échauffement reste bien maîtrisé, avec seulement —— degrés relevés, après une bonne trentaine de minutes de stress test, à l’aide de notre sonde thermique.
Vous nous voyez peut-être venir : si le PC chauffe peu et reste silencieux 9 fois sur 10, c’est parce que son processeur est partiellement bridé en calcul multi-core. Les performances maximales atteintes ici par le Core Ultra 7 258V sont inférieures à celles obtenues, par la même puce, sur d’autres modèles. Avec 521 points obtenus en multi-Core sur Cinebench R24, et 120 points glanés en single-Core, le modèle ultrafin d’Acer voyage assez léger côté puissance CPU.
À titre de comparaison, le même processeur obtenait pratiquement 600 points en multi-core sur le ZenBook S14 2024. Quant à la puce M4 d’un simple MacBook Air, elle obtient 840 points en multi-core et 172 points en single-core sur le même logiciel. Sur le plan CPU, l’Acer Swift Edge 14 AI pourrait donc faire mieux, même si l’on sait d’expérience que les puces Lunar Lake sont, de par leur nombre de cœurs limité et leur absence d’hyperthreading, toujours un peu plus limitées que leurs concurrentes en termes de performances multi-core.
Sur le plan GPU par contre, la puce s’en tire très bien. Sa partie graphique intégrée Intel Arc 140V parvient à animer sans broncher des titres 3D relativement gourmands, comme Shadow of the Tomb Raider, à plus de 30 FPS en Ultra (définition Full HD+), et sans Frame Generation. En tirant cette fois parti du bouquet de fonctionnalités Intel XeSS, et de la génération d’images, il est même possible de jouer à Cyberpunk 2077 à 30-40 FPS, en Full HD+, et avec un assez bon niveau de détails à la clé. Pas mal.
Ces performances graphiques très concurrentielles face aux autres PC ultraportables de 2025 compensent la prestation modeste de notre Swift Edge 14 AI sur le plan CPU. Au-delà des possibilités offertes en gaming, elles lui permettent aussi de s’ouvrir à des activités multimédias avancées, de la retouche photo ponctuelle, voire du montage vidéo léger.
Côté stockage, Acer aurait par contre dû faire un effort supplémentaire. Malgré son positionnement premium, le Swift Edge 14 AI se contente en effet d’une barrette M.2 PCIe Gen 4 raplapla, délivrant tout juste 4680 Mo/s en lecture et 3843 Mo/s en écriture. Suffisant pour le quotidien, mais pas assez rapide pour les activités réellement exigeantes. Dommage.
Autonomie : léger… ici aussi ?
Le Swift Edge 14 AI intègre une batterie de 65 Wh plutôt dans la moyenne pour un ultraportable de 14 pouces. L’appareil est par contre livré avec un étonnant bloc secteur USB-C de 100 W. Un peu surdimensionné pour ce type de produit, ce chargeur a surtout l’inconvénient d’être encombrant. Il ne s’agit pas d’un bloc mural comme chez la plupart des modèles concurrents, mais d’un bloc à rallonge, beaucoup moins compact, un peu plus lourd et bien moins pratique. Un comble, puisqu’il accompagne ici un produit hyper léger.
Plus embêtant, le Swift Edge 14 AI fait le service minimum en termes d’autonomie. Comptez 10 à 12 heures d’utilisation sur batterie avant de voir l’écran s’éteindre et l’appareil s’arrêter faute d’énergie. Une estimation qui s’effrite d’ailleurs un peu encore lorsqu’on choisit d’activer le mode d’affichage 120 Hz. Dans ce contexte, tablez alors sur une moyenne de 10 heures. Difficile de sauter de joie quand la concurrence immédiate dépasse de plus en plus souvent le cap des 15 heures, avec des composants et configurations similaires.
La recharge se fait enfin en 1 heure et 20 minutes sur secteur environ, à l’aide du chargeur de 100 W évoqué plus haut.
Acer Swift Edge 14 AI, l’avis de Clubic :
Le Swift Edge 14 AI est indubitablement un ultraportable qui voyage léger. Avec moins d’un kilo sur la balance, le nouveau fleuron d’Acer impressionne par son poids, et séduit aussi bien par son design que son très bel écran OLED à revêtement mat… mais il en faut plus pour en faire un produit qui mérite réellement d’être pris en compte. Surtout à plus de 1500 euros.
Malheureusement c’est là qu’Acer pèche. Les performances bridées et l’autonomie trop limitée du PC le pénalisent trop face à certaines alternatives déjà présentes sur le marché… parfois pour bien moins cher.
