Design : un monstre de légèreté embourbé dans ses bloatwares

Avec ses 990 grammes sur la balance, le Swift Edge 14 AI fait partie de ces PC portables un peu atypiques avec lesquels on peut aisément frimer au bureau. Blague à part, on sous-estime parfois à quel point utiliser un PC très léger est un bonheur au quotidien. Dans le cas présent, Acer a aussi le mérite d’éviter toute course à la finesse superflue. Avec 331 x 229 x 16,6 mm, l’appareil est — contrairement à ses aïeux —, largement assez épais pour inspirer confiance.

Pour ce modèle, le constructeur taïwanais mise d’ailleurs sur un châssis en alliage de magnésium et aluminium que nous avions déjà aperçu par le passé sur certains modèles Swift. Cet alliage a pour double avantage d’être solide et léger, mais aussi d’être agréable au toucher… ce qui ne gâche rien. Sous les doigts, le Swift Edge 14 AI d’ailleurs offre un rendu presque minéral, très plaisant. La qualité de construction de ce nouveau modèle s’avère également convaincante, mais certains détails pourraient être peaufinés. Le cadre d’écran, par exemple, n’est pas assez rigide, et le centre du clavier mériterait à l’inverse d’être moins souple.