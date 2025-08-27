Promesse tenue ! Framework a annoncé hier plusieurs nouveautés majeures pour son Framework Laptop de 16 pouces. Son grand modèle gaming et créatif va pouvoir s'équiper de nouveaux processeurs AMD Strix Point ou Krackan Point, mais aussi et surtout d'un module graphique RTX 5070 flambant neuf. Une première.
Certains étaient raisonnablement dubitatifs, mais Framework l'a fait : la firme spécialisée dans les PC modulaires et réparables a tenu sa promesse en annonçant hier un nouveau module RTX 5070 pour son Framework Laptop 16, qui pourra aussi compter sur de nouveaux processeurs AMD Ryzen AI.
L'étonnement est double, car non seulement l'entreprise réalise un vieux fantasme, celui de permettre pour de vrai le remplacement d'une carte graphique sur PC portable, mais elle parvient en prime à s'attirer les bonnes grâces de NVIDIA pour le faire de la meilleure des manières… ce qui n'était pas nécessairement gagné d'avance.
La RTX 5070 arrive sur le Framework Laptop 16
L'avantage de cette annonce n'est pas bien difficile à comprendre : n'importe quel détenteur d'un Framework Laptop 16 pourra donc remplacer en quelques minutes le module graphique d'origine de l'appareil (qui embarquait une AMD Radeon RX 7700S) par ce nouveau module NVIDIA GeForce RTX 5070. Le gain de performances s'annonce substantiel (Framework parle de 30 à 40% de performances en plus) sans pour autant changer quoi que ce soit à l'appareil, et en conservant un TGP de 100 W sur la partie graphique.
Pour accompagner la RTX 5070 sur le plan thermique, Framework explique quand même avoir repensé le système de dissipation incorporé au module (nouveaux ventilateurs au menu et utilisation d'un nouveau matériau à changement de phase Honeywell), et avoir rehaussé sa béquille pour optimiser les flux d'air sous le PC. La connexion à la carte mère se fait par contre toujours à l'aide de l'interconnecteur PCIe 4 développé par la firme pour la première génération de son Laptop 16. Quant au module graphique RTX 5070, il abrite enfin un port USB-C arrière amélioré, puisque ce dernier gère désormais l'affichage et l'alimentation en simultanée.
D'autres nouveautés au menu
Le passage de la crémerie AMD à la crémerie NVIDIA permet aussi à Framework d'améliorer légèrement l'écran de son Laptop 16. On reste ici sur le même panneau LCD IPS QHD+ et 165 Hz, couvrant en intégralité le gamut DCI-P3… mais cette fois avec une certification G-Sync en prime pour aller un peu plus loin.
Framework explique néanmoins que le module Radeon RX 7700S restera disponible à son catalogue à l'avenir (parfait pour les utilisateurs sous Linux), et que les personnes n'ayant pas besoin de carte graphique dédiée peuvent toujours se satisfaire de l'iGPU intégré à leur processeur, et par conséquent de l'Expansion Bay Shell proposée avec l'appareil. Depuis quelques temps, cette coque peut d'ailleurs accueillir de nouvelles extensions, comme un double emplacement pour SSD M2 permettant d'étendre considérablement les capacités de stockage du Laptop 16 (jusqu'à 16 To en l'occurrence).
Un nouveau chargeur à la pointe de l'industrie
Outre l'apparition assez convenue de deux nouvelles options CPU pour le Framework Laptop 16 (il peut désormais être équipé soit d'un AMD Ryzen AI 7 350, soit d'un Ryzen AI 9 HX 370, dans les deux cas configurés en 45 W de TDP), l'appareil s'équipera dans sa version RTX 5070 d'un nouveau chargeur de 240 W.
Ce dernier est particulièrement intéressant : il s'agit en effet du tout premier chargeur USB-C exploitant une telle puissance grâce au standard USB Power Delivery 3.1. Fabriqué en Thaïlande, il a par ailleurs le mérite de rester très compact grâce à l'utilisation de GaN (nitrure de gallium).
En parallèle, Framework annonce enfin l'apparition d'un nouveau module Wi-Fi 7 signé AMD sur le Framework Laptop 16, ainsi qu'une nouvelle webcam héritée du Framework Laptop 13. Pour les nouveaux acheteurs, l'appareil disposera aussi, par défaut, d'un nouveau cadre d'écran plus rigide et de quelques nouveautés mineures et optionnelles vouées au clavier (nouveaux logo Framework sur la touche Windows, notamment).
Le nouveau Framework Laptop 16 est disponible dès aujourd'hui en précommande sur le site officiel de Framework, à un tarif de départ de 1 689 euros en France pour la mouture DIY. Le module graphique RTX 5070 est lui aussi disponible en précommande pour 779 euros dans l'Hexagone, seul. Les livraisons commenceront quant à elles en décembre.