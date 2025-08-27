L'avantage de cette annonce n'est pas bien difficile à comprendre : n'importe quel détenteur d'un Framework Laptop 16 pourra donc remplacer en quelques minutes le module graphique d'origine de l'appareil (qui embarquait une AMD Radeon RX 7700S) par ce nouveau module NVIDIA GeForce RTX 5070. Le gain de performances s'annonce substantiel (Framework parle de 30 à 40% de performances en plus) sans pour autant changer quoi que ce soit à l'appareil, et en conservant un TGP de 100 W sur la partie graphique.

Pour accompagner la RTX 5070 sur le plan thermique, Framework explique quand même avoir repensé le système de dissipation incorporé au module (nouveaux ventilateurs au menu et utilisation d'un nouveau matériau à changement de phase Honeywell), et avoir rehaussé sa béquille pour optimiser les flux d'air sous le PC. La connexion à la carte mère se fait par contre toujours à l'aide de l'interconnecteur PCIe 4 développé par la firme pour la première génération de son Laptop 16. Quant au module graphique RTX 5070, il abrite enfin un port USB-C arrière amélioré, puisque ce dernier gère désormais l'affichage et l'alimentation en simultanée.