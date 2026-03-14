Six minutes. C’est à peu de choses près le temps qu’il a fallu à la chaîne australienne Tech Re-Nu pour démonter le MacBook Neo. Une fois le capot retiré, l’intérieur surprend par sa simplicité : une carte mère minuscule, peu de composants et un agencement très aéré.

Côté visserie, Apple reste sur des formats Torx standards : T3, T5 et T8 suffisent pour l’ensemble du démontage. La batterie est maintenue par dix-huit vis et se retire ensuite sans difficulté. Pas de colle à chauffer ni de languettes adhésives à tirer. Plus étonnant encore, aucun ruban adhésif ni double-face n’a été repéré lors de l’opération. Une configuration pour le moins inhabituelle sur un Mac récent, disons-le.