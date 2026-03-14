Le MacBook Neo réserve une surprise de taille aux réparateurs. Les premières analyses techniques révèlent une conception qui rompt avec les pratiques d'Apple en matière de réparabilité.
Démonter un MacBook en moins de dix minutes, sans tomber sur la moindre bande adhésive ? La chaîne australienne Tech Re-Nu vient d’y parvenir avec le MacBook Neo. En effet, le portable d’entrée de gamme d’Apple s’écarte sur plusieurs points des conceptions habituelles de la marque : vis standard, composants modulaires et batterie qui se retire sans trop de difficulté.
MacBook Neo : un démontage rapide et une conception étonnamment simple
Six minutes. C’est à peu de choses près le temps qu’il a fallu à la chaîne australienne Tech Re-Nu pour démonter le MacBook Neo. Une fois le capot retiré, l’intérieur surprend par sa simplicité : une carte mère minuscule, peu de composants et un agencement très aéré.
Côté visserie, Apple reste sur des formats Torx standards : T3, T5 et T8 suffisent pour l’ensemble du démontage. La batterie est maintenue par dix-huit vis et se retire ensuite sans difficulté. Pas de colle à chauffer ni de languettes adhésives à tirer. Plus étonnant encore, aucun ruban adhésif ni double-face n’a été repéré lors de l’opération. Une configuration pour le moins inhabituelle sur un Mac récent, disons-le.
Des composants modulaires faciles à remplacer
L’autre particularité du MacBook Neo concerne la modularité de plusieurs pièces. Les deux ports USB-C, la prise jack et les haut-parleurs peuvent être changés individuellement, sans qu'il soit nécessaire de remplacer des ensembles entiers. Chaque haut-parleur se détache avec seulement quatre vis, sans adhésif. Le seul point de colle identifié se situe au niveau du trackpad, où un câble le relie à la carte mère.
Tech Re-Nu n'a pas poussé le démontage jusqu'au bout, mais confirme qu'il est possible de retirer le clavier pour le réparer sans devoir changer toute la coque supérieure. Cette caractéristique représente donc un avantage non négligeable pour les scores de réparabilité. Une approche que l’on aimerait voir appliquée aussi aux MacBook les plus onéreux de la marque.