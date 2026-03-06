Les premiers scores Geekbench, rapportés par nosn confrères de MacRumors, donnent une image précise. Le MacBook Neo obtient 3 461 points en monocœur, 8 668 en multicœur et 31 286 en score Metal. Des résultats parfaitement prévisibles : la puce A18 Pro embarquée est la même que celle de l'iPhone 16 Pro, à un détail technique près. Le GPU du Neo compte cinq cœurs au lieu de six. Ce choix explique son léger recul sur la partie graphique face au téléphone, qui lui affiche 32 575 points.

La comparaison la plus instructive reste celle avec le MacBook Air M1, ce Mac de 2020 encore présent dans de nombreux foyers français (et au sein de la rédaction de Clubic). En monocœur, le Neo l'écrase nettement : 3 461 contre 2 346 points. Mais en multicœur, les deux machines font pratiquement jeu égal, aux alentours de 8 500 points. Et sur le score Metal, le M1 fait même légèrement mieux avec 33 148 points contre 31 286.

Face au MacBook Air M4, le fossé est sans ambiguïté. Le M4 affiche 14 730 points en multicœur, soit près de 70% de plus que le Neo . Pour le montage vidéo, les exports lourds ou la production musicale, la différence se ressentira.