Il y a bien un nouveau membre de la famille Mac. Apple dévoile le MacBook Neo, son tout nouvel ordinateur portable et il pourrait s'arracher comme des petits pains grâce à son prix bien plus abordable.
Les rumeurs étaient donc vraies. Le nouveau MacBook d'Apple s'appelle bien le MacBook Neo. Et Apple frappe un grand coup avec ce nouveau Mac qui devrait faire parler de lui. Si le constructeur californien a souvent été montré du doigt pour le prix jugé élevé de ses différents ordinateurs, le MacBook Neo marque un tournant. Ce nouveau laptop est facturé de base 699€. C'est moins qu'un iPad Air M4, ou qu'un iPhone 17e. Pour arriver à ce tarif, Apple a toutefois jugé bon de faire quelques concessions et des choix techniques surprenants.
Un châssis en aluminium et quelques concessions
Le MacBook Neo reprend le look and feel de la gamme MacBook. Il conserve un chassis en aluminium, mais la marque a voulu rendre son nouvel ordinateur plus fun et séduire les plus jeunes et les étudiants, auquel il semble se destiner. Il est donc proposé en quatre coloris, Indigo, Rose poudré, jaune agrume et un modèle argent plus traditionnel. Il est malgré tout un peu plus lourd qu'un MacBook Air avec 1,23 kg sur la balance.
Le trackpad Multi-Touch est bien de la partie, ainsi qu'un Magic Keyboard complet comme sur les MacBook Air et Pro… à une exception près. Il n'est pas rétroéclairé, comme sur les autres Mac de la gamme. Pas non plus de Touch ID sur le modèle de base. Il faudra opter pour la version supérieure, et rajouter 100 € de plus pour bénéficier de la sécurité du capteur d'empreintes.
Pour l'affichage, on retrouve un écran Liquid Retina de 13 pouces, affichant une définition de 2408 × 1506 pixels et une luminosité pouvant atteindre 500 nits, comme le MacBook Air M5 annoncé il y a quelques jours. Apple met aussi en avant la prise en charge d’un milliard de couleurs et un traitement antireflet destiné à améliorer le confort d’utilisation.
Côté multimédia enfin, le MacBook Neo intègre une caméra FaceTime HD 1080p, deux microphones avec réduction du bruit et des haut-parleurs stéréo compatibles Spatial Audio et Dolby Atmos.
A18 Pro : le MacBook Neo embarque une puce d'iPhone
Pour faire tourner son nouvel ordinateur portable, Apple a fait un choix surprenant. Le MacBook Neo embarque la puce A18 Pro, déjà utilisée dans les iPhone 16 Pro de 2024. Ce processeur comprend un CPU à six cœurs et un GPU à cinq cœurs, ainsi qu’un Neural Engine à 16 cœurs dédié aux tâches d’intelligence artificielle. On retrouve enfin 8 Go de RAM, c'est un peu chiche mais en adéquation avec le positionnement tarifaire.
Selon Apple, ce MacBook Neo serait « jusqu’à 50 % plus rapide pour les tâches courantes qu’un PC équipé d’un Intel Core Ultra 5 ». La marque promet aussi des performances jusqu’à trois fois supérieures pour les charges liées à l’IA, comme l’application d’effets avancés sur des photos ou certaines fonctions d’Apple Intelligence. Des chiffres que nous ne manquerons pas de vérifier lors de notre test complet.
Apple a doublé le stockage de tous ses Mac ces derniers jours, mais le MacBook Neo n'en profite pas, bien au contraire. Le modèle de base ne propose que 256 Go de SSD, mais la version du MacBook avec Touch ID propose 512 Go de stockage. C'est décidément ce modèle qu'Apple veut vendre et qui devrait être choisi en priorité par les consommateurs.
Côté connectique, Apple propose deux ports USB-C, une prise casque, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. La marque ne mentionne pas de puce Apple N1, et a dû faire appel à un constructeur tiers pour la fourniture de sa puce réseau.
Enfin l'autonomie. Apple avance une durée d'utilisation moyenne de 16 heures sur une seule charge. Il ne faudra pas compter sur le traditionnel port MagSafe, absent de ce MacBook Neo.
Le MacBook Neo est disponible dès à présent en précommande à un prix de 699 € pour sa version de base, et 799 € pour le modèle 512 Go avec Touch ID. Livraison prévue à partir du 11 mars prochain.