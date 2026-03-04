Pour l'affichage, on retrouve un écran Liquid Retina de 13 pouces, affichant une définition de 2408 × 1506 pixels et une luminosité pouvant atteindre 500 nits, comme le MacBook Air M5 annoncé il y a quelques jours. Apple met aussi en avant la prise en charge d’un milliard de couleurs et un traitement antireflet destiné à améliorer le confort d’utilisation.

Côté multimédia enfin, le MacBook Neo intègre une caméra FaceTime HD 1080p, deux microphones avec réduction du bruit et des haut-parleurs stéréo compatibles Spatial Audio et Dolby Atmos.