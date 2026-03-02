L’iPhone 17e conserve le même design que le modèle précédent. Il adopte un châssis en aluminium de qualité aérospatiale et bénéficie d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Nouveauté toutefois : sa face avant est protégée par Ceramic Shield 2, une nouvelle génération de verre annoncée comme trois fois plus résistante aux rayures que la précédente. Comme nous l'avons remarqué sur l'iPhone 17 Pro qui nous accompagne depuis quelques mois, Ceramic Shield 2 est particulièrement résistant aux micro-rayures, c'est donc une excellente surprise que de le retrouver sur ce modèle d'« entrée de gamme ».

L’écran OLED de 6,1 pouces affiche une luminosité HDR pouvant atteindre 1200 nits. Il conserve Face ID pour le déverrouillage sécurisé et intègre le bouton Action, personnalisable pour accéder rapidement à certaines fonctions. Par contre, pas de Dynamic Island comme les rumeurs l'avaient suggéré, on retrouve la bonne vieille encoche qui fait de la résistance.