Apple officialise l’iPhone 17e, un modèle plus accessible au sein de la gamme 2026. Au programme : stockage doublé, puce A19, écran renforcé et l'arrivée de MagSafe pour la recharge sans-fil.
C'est la première annonce de cette semaine pour Apple, et pas des moindres puisqu'elle concerne le produit le plus important de la marque : l'iPhone. Apple enrichit sa nouvelle gamme avec l’iPhone 17e, présenté comme une alternative plus abordable aux autres modèles de la série 17. Pour ce nouveau modèle, le constructeur joue la sécurité en reprenant la recette qui a fait le succès de l'iPhone 16e, notamment son design, mais a mis à jour la fiche technique. En somme, l'iPhone 17e est un iPhone 17 avec quelques compromis pour faire baisser la facture, mais qui se concentre sur l'essentiel, à savoir les performances.
Design identique, mais résistance renforcée et deux fois plus de stockage de base
L’iPhone 17e conserve le même design que le modèle précédent. Il adopte un châssis en aluminium de qualité aérospatiale et bénéficie d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Nouveauté toutefois : sa face avant est protégée par Ceramic Shield 2, une nouvelle génération de verre annoncée comme trois fois plus résistante aux rayures que la précédente. Comme nous l'avons remarqué sur l'iPhone 17 Pro qui nous accompagne depuis quelques mois, Ceramic Shield 2 est particulièrement résistant aux micro-rayures, c'est donc une excellente surprise que de le retrouver sur ce modèle d'« entrée de gamme ».
L’écran OLED de 6,1 pouces affiche une luminosité HDR pouvant atteindre 1200 nits. Il conserve Face ID pour le déverrouillage sécurisé et intègre le bouton Action, personnalisable pour accéder rapidement à certaines fonctions. Par contre, pas de Dynamic Island comme les rumeurs l'avaient suggéré, on retrouve la bonne vieille encoche qui fait de la résistance.
Apple fait également une faveur à ses clients en doublant le stockage d’entrée de gamme, sans toucher au prix. L’iPhone 17e démarre désormais à 256 Go, une capacité pensée pour répondre à l’augmentation du poids des photos, vidéos 4K et applications.
Le processeur de l'iPhone 17 et un nouveau modem plus puissant et économe en énergie
Sous le capot, l’iPhone 17e embarque la puce A19 de l'iPhone 17 dotée d’un CPU 6 cœurs et d’un GPU 4 cœurs avec accélérateurs neuronaux. Le Neural Engine à 16 cœurs est optimisé pour les fonctions d’Apple Intelligence intégrées à iOS 26.
Le smartphone intègre également le modem C1X conçu par Apple. Il serait jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e tout en consommant 30 % d’énergie en moins que le modem de l’iPhone 16 Pro. L'autonomie est annoncée à une journée d'utilisation, une habitude pour le constructeur.
L’iPhone 17e prend enfin en charge la recharge filaire rapide via USB-C, permettant d’atteindre 50 % de batterie en environ 30 minutes avec un adaptateur compatible. Il marque aussi l'arrivée de MagSafe sur cette déclinaison, avec une recharge sans fil jusqu’à 15 W via Qi2 et l’accès à l’écosystème d’accessoires aimantés. Désormais, toute la gamme iPhone est équipée de cette technologie introduite il y a bientôt six ans.
Côté photo pour finir, il embarque un capteur principal 48 Mpx Fusion compatible 4K Dolby Vision, ainsi que les fonctions satellite comme Messages via satellite et Emergency SOS.
L'iPhone 17e sera disponible à la précommande dès le mercredi 4 mars 2026 à 15 h 15 précises, pour une sortie le 11 mars. Pour les prix, voici les configurations disponibles :
- iPhone 17e 256 Go à 719€
- iPhone 17e 512 Go à 969€