La mémoire unifiée passe à 12 Go, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération précédente. La bande passante mémoire atteint 120 Go/s, ce qui doit favoriser les usages intensifs, notamment en retouche photo, montage vidéo ou traitement 3D, un point clé pour les professionnels de la création.

Le Neural Engine 16 cœurs serait jusqu’à trois fois plus rapide que celui du modèle M1. Apple insiste sur les gains pour les applications exploitant l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de transcription, d’édition vidéo ou de traitement d’images.