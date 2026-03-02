Apple dévoile un nouvel iPad Air équipé de la puce M4 et de 12 Go de mémoire unifiée. La tablette gagne aussi le Wi-Fi 7, sans hausse de prix par rapport à la génération précédente.
L'iPad Air a désormais le droit à une nouvelle version chaque printemps et c'est tout logiquement qu'un an après l'iPad Air M3, Apple propose aujourd'hui l'iPad Air M4. Comme son nom l'indique, le principal changement est l'ajout de la puce M4, mais ce n'est pas la seule nouveauté de cette tablette tactile. Si le design n'évolue pas d'un pouce, le constructeur en profite pour faire monter en gamme son ardoise avec quelques modifications techniques qui seront notamment appréciées par les power-users, ou les professionnels ayant fait de l'iPad Air leur outil de travail au quotidien.
Le processeur M4 et maintenant 12 Go de mémoire vive pour en faire plus avec la tablette
L’iPad Air M4 embarque un processeur doté d’un CPU 8 cœurs et d’un GPU 9 cœurs. Apple annonce des performances jusqu’à 30 % supérieures à celles de l’iPad Air M3 et jusqu’à 2,3 fois plus rapides que la version M1. Le GPU prend en charge le ray tracing matériel de seconde génération et le mesh shading, des technologies destinées à améliorer les performances graphiques.
La mémoire unifiée passe à 12 Go, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération précédente. La bande passante mémoire atteint 120 Go/s, ce qui doit favoriser les usages intensifs, notamment en retouche photo, montage vidéo ou traitement 3D, un point clé pour les professionnels de la création.
Le Neural Engine 16 cœurs serait jusqu’à trois fois plus rapide que celui du modèle M1. Apple insiste sur les gains pour les applications exploitant l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de transcription, d’édition vidéo ou de traitement d’images.
Apple équipe l'iPad Air de ses puces réseau maison, sans toucher aux prix de base
Parmi les autres nouveautés, l’iPad Air M4 adopte la puce réseau N1 conçue par Apple, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Selon le constructeur, cela améliore les performances sur les réseaux 5 GHz ainsi que la stabilité de fonctions comme AirDrop ou le partage de connexion.
Les modèles cellulaires intègrent également le modem C1X, présenté comme jusqu’à 50 % plus rapide que celui de la génération précédente tout en réduisant la consommation énergétique. Ils prennent en charge la 5G, le GPS et l’eSIM.
Enfin, l'iPad Air est toujours disponible en deux versions, 11 et 13 pouces, et en quatre coloris : bleu, violet, gris sidéral et lumière stellaire, les mêmes que la génération précédente avec des configurations de 128 Go à 1 To.
Les précommandes débutent le 4 mars pour une disponibilité à partir du 11 mars. Pour les prix, voici les configurations de base proposées :
- iPad Air M4 11 pouces Wi-Fi 256 Go : 669€
- iPad Air M4 11 pouces Wi-Fi + Cellular 256 Go : 839€
- iPad Air M4 13 pouces Wi-Fi 256 Go : 869€
- iPad Air M4 13 pouces Wi-Fi + Cellular 256 Go : 1 039€