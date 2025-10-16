L'annonce des MacBook Pro M5 et iPad Pro 5 s'est accompagnée d'une baisse de prix générale sur de nombreux produits Apple. Si vous aviez prévu de vous faire plaisir pour cette fin d'année, vous avez bien fait d'attendre.
On a failli passer à côté. Ce mercredi 15 octobre, Apple a présenté la nouvelle gamme M5, avec le lancement d'un MacBook Pro et d'un tout nouvel iPad Pro équipés du dernier processeur, sans oublier une mise à jour du casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Mais, une autre nouveauté, et de taille, est apparue sur l'Apple Store en ligne. En effet, la marque a profité de ce lancement pour actualiser les prix de certains de ses appareils. Surprise, Apple se montre pour une fois généreuse avec des baisses de prix sur ses différentes gammes. C'est assez rare pour être souligné. Alors, quels sont les heureux élus qui voient leurs tarifs baisser en cette fin d'année ?
Le MacBook Air M4 n'a jamais été aussi accessible
Premier modèle, et non des moindres, qui voit son prix chuter : le MacBook Air M4. Ce laptop est sans aucune contestation le Mac le plus populaire de la gamme, et était proposé à un prix déjà attractif. Pas assez apparemment pour Apple qui vient de faire chuter son prix de 100 euros dans sa configuration de base 256 Go, pour un tarif de 1 099 €. On pouvait déjà le trouver moins cher chez plusieurs revendeurs, nul doute que cette baisse de prix sera répercutée trés rapidement et que le prix passera sous la barre des 1 000 €. Une excellente affaire pour un excellent MacBook comme le confirme notre test.
Le nouveau MacBook Pro M5 14 pouces est aussi moins cher que la génération précédente, de 100 euros plus précisément avec un prix de départ de 1 799 €.
Plutôt pensé pour les professionnels, le Mac Studio M4 Max voit aussi son prix baisser de 200 € dans sa configuration de base à un prix de 2 300 €. Ce nouveau Mac Studio, sorti il y a quelques mois à peine, est une machine puissante pour les utilisateurs exigeants, notamment dans le domaine de la vidéo, de l'audio ou encore pour les développeurs.
Tous les iPad voient leurs prix baisser, juste avant Noël
La gamme de tablettes d'Apple subit elle aussi une baisse de prix bienvenue juste avant les fêtes.
L'iPad Air M3, sorti en mars dernier, passe de 720 € à 670 €. Une petite remise de 50 euros sur son prix initial pour un modèle équipé d'un processeur suffisamment puissant pour 99 % des usages, et avec un support logiciel d'au moins cinq ans.
L'iPad mini A17 n'est pas le modèle le plus populaire de la famille de tablettes, mais lui aussi voit son prix baisser de 50 euros, avec un nouveau tarif de départ de 560 €.
L'iPad 2024 de base, et sa puce A16, n'est enfin pas oublié, avec un nouveau prix de départ de 390€. La ristourne n'est que de 20 euros, c'est un peu moins généreux que les autres modèles, mais la tablette passe sous la barre psychologique des 400 €. Ce sera peut-être suffisant pour convaincre de nombreux acheteurs de craquer et de se glisser la tablette sous le sapin.