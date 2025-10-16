La gamme de tablettes d'Apple subit elle aussi une baisse de prix bienvenue juste avant les fêtes.

L'iPad Air M3, sorti en mars dernier, passe de 720 € à 670 €. Une petite remise de 50 euros sur son prix initial pour un modèle équipé d'un processeur suffisamment puissant pour 99 % des usages, et avec un support logiciel d'au moins cinq ans.