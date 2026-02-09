Le principal reproche fait à l'actuel iPad 11 (le modèle le plus vendu de la gamme au dernier trimestre 2025) est son incompatibilité avec Apple Intelligence. En 2026, acheter une tablette incapable de générer des résumés, de retoucher des photos via l'IA ou de proposer la nouvelle version de Siri est un risque de voir son produit devenir obsolète très rapidement. Apple l'a bien compris : pour l'iPad 12 (ou l'iPad 2026), la firme de Cupertino aurait décidé d'intégrer la puce A18, utilisée notamment sur l'iPad mini actuel.

Ce changement de processeur est crucial. Il permettrait à l'iPad « standard » de disposer de la mémoire vive nécessaire (8 Go minimum) pour faire tourner les algorithmes locaux d'Apple Intelligence. L'appareil serait aussi compatible avec le nouveau Siri LLM, une version motorisée par Google Gemini qui apportera plus d'intelligence à l'assistant vocal, avec des capacités de compréhension du contexte et des réponses plus précises.

Côté design, Apple conserverait le châssis actuel, permettant ainsi de maintenir un prix agressif autour de 400 euros. Comme souvent chez le constructeur, ce nouvel iPad sera une mise à jour technique, mais probablement l'une des plus importantes depuis plusieurs années.