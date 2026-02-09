Apple s'apprête à renouveler ses gammes d'iPad dans quelques semaines, et notamment le modèle d'entrée de gamme qui deviendrait encore plus intéressant avec l'arrivée d'Apple Intelligence.
Aux côtés de l'iPad Air ou de l'iPad Pro, le modèle de base fait aujourd'hui pale figure. Même si la tablette tactile d'Apple reste un modèle très impressionnant sur le plan des performances et suffisamment puissante pour un public familial ou étudiant, le retard pris par l'iPad commence à se faire sentir, et notamment lorsque l'on évoque le sujet brulant de l'IA. L'iPad n'est tout simplement pas conçu pour ça et ne propose pas aujourd'hui les outils d'Apple déjà disponibles sur iPhone, Mac ou tout simplement sur les autres versions de l'iPad. Cette situation de « deux poids, deux mesures » est néanmoins sur le point de prendre fin. Le constructeur de Cupertino serait sur le point de mettre à jour certains de ses iPad dans les prochaines semaines.
L'iPad classique va enfin avoir le droit à Apple Intelligence
Le principal reproche fait à l'actuel iPad 11 (le modèle le plus vendu de la gamme au dernier trimestre 2025) est son incompatibilité avec Apple Intelligence. En 2026, acheter une tablette incapable de générer des résumés, de retoucher des photos via l'IA ou de proposer la nouvelle version de Siri est un risque de voir son produit devenir obsolète très rapidement. Apple l'a bien compris : pour l'iPad 12 (ou l'iPad 2026), la firme de Cupertino aurait décidé d'intégrer la puce A18, utilisée notamment sur l'iPad mini actuel.
Ce changement de processeur est crucial. Il permettrait à l'iPad « standard » de disposer de la mémoire vive nécessaire (8 Go minimum) pour faire tourner les algorithmes locaux d'Apple Intelligence. L'appareil serait aussi compatible avec le nouveau Siri LLM, une version motorisée par Google Gemini qui apportera plus d'intelligence à l'assistant vocal, avec des capacités de compréhension du contexte et des réponses plus précises.
Côté design, Apple conserverait le châssis actuel, permettant ainsi de maintenir un prix agressif autour de 400 euros. Comme souvent chez le constructeur, ce nouvel iPad sera une mise à jour technique, mais probablement l'une des plus importantes depuis plusieurs années.
Un nouvel iPad Air est aussi au programme
L'iPad Air s'apprête lui aussi à franchir un palier avec une huitième version, qui fera suite à l'iPad Air M3 sorti au printemps 2025. Le modèle de milieu de gamme passerait logiquement à la puce M4, et ne changerait pas de design, ni de technologie d'écran. Apple semble privilégier ces derniers temps des mises à jour régulières pour proposer à ses clients souhaitant renouveler leur iPad un modèle pensé pour assurer ses fonctions sur plusieurs années.
Selon Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg toujours au fait des actualités d'Apple, le lancement de ces deux iPad serait proche, possiblement durant le printemps 2026. Notre conseil est donc simple : rangez votre carte bleue pour encore quelques semaines, au risque de regretter votre achat dès le mois prochain.