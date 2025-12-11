Ne vous fiez pas à son positionnement "entrée de gamme". Selon des fuites récentes issues du code d'iOS 26, le futur iPad 12 s'apprête à faire un bond technologique inédit, héritant directement de la puissance de l'iPhone 17.
L'époque où l'iPad de base se contentait de recycler de vieux processeurs semble révolue. Alors que l'iPad 11 offrait des performances honnêtes pour la navigation et le streaming, Apple semble décidé à changer les règles du jeu pour 2026. Des lignes de code repérées dans une version interne d'iOS livrent les secrets des modèles J581 et J588 – les noms de code de l'iPad 12.
La puissance d'un iPhone 17 dans une tablette pas chère
La révélation majeure de cette fuite concerne le moteur de la tablette. L'iPad 12 ne se contentera pas d'une mise à jour mineure : il sautera trois générations de processeurs pour intégrer la puce A19, celle-là même qui équipe l'iPhone 17 standard.
Concrètement, qu'est-ce que cela change pour l'utilisateur ?
- Une puissance brute en hausse de 50 % par rapport à l'iPad 11
- 8 Go de RAM (contre 6 Go précédemment), un standard désormais nécessaire pour fluidifier le multitâche
- Une gravure en 3nm garantissant une meilleure efficacité énergétique
Ce choix intelligent de la marque à la pomme, transforme l'iPad 12 en une véritable console de jeu portable. Avec une telle puissance et une surface de dissipation thermique bien supérieure à celle d'un téléphone, la tablette pourra faire tourner des jeux AAA sans surchauffe excessive, garantissant des fréquences d'images stables (framerate) sur de longues sessions de jeu. Si ces caractéristiques se confirment, les tablettes Android devraient commencer à transpirer.
Connectivité : la puce N1 aux commandes
La puissance de calcul n'est pas le seul atout de cette nouvelle mouture. Le code source révèle également l'intégration de la puce réseau N1, déjà présente dans la gamme iPhone 17 et les iPad Pro M5.
Cette puce maison d'Apple ne sert pas uniquement à se connecter au Wi-Fi. Elle optimise l'écosystème : les transferts via AirDrop seront plus rapides et la connexion en partage de connexion (hotspot) plus stable. De plus, l'efficacité énergétique qu'elle offre devrait permettre de gagner de précieuses minutes, voire heures, d'autonomie.
Cependant, tout n'est pas parfait. Si l'iPad 12 supportera bien la norme Wi-Fi 7, la fuite précise qu'il ne sera pas compatible avec la bande 320MHz. En termes simples : vous aurez du Wi-Fi 7, mais vous n'atteindrez pas les vitesses "fusée" théoriques maximales de cette norme. Une concession logique pour maintenir un prix bas. Concernant la 5G, le mystère plane encore sur l'intégration du modem C1 présent sur l'iPhone 16e.