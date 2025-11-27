L’iPad mini pourrait enfin accueillir une nouveauté attendue de longue date, mais une vieille frustration ferait malheureusement son grand retour… et elle risque de faire grincer des dents.
Après deux ans de silence autour du plus petit iPad de la gamme, Apple semble préparer un rafraîchissement majeur. Les premières fuites évoquent un iPad mini 8 plus premium que jamais, héritant de technologies longtemps réservées aux modèles Air et Pro. De quoi relancer l’intérêt autour d’une tablette dont le format séduit toujours autant les amateurs de mobilité et de lecture. Pourtant, derrière ces bonnes nouvelles, une ombre persiste. Les rapports publiés ces derniers jours évoquent aussi la résurrection d’un défaut historique de l’iPad mini — un choix technique qu’Apple n’aurait pas daigné améliorer malgré les critiques passées. Et ce compromis pourrait bien occuper le centre des discussions au moment du lancement.
L'iPad mini passerait à l'OLED dès 2026
Selon le leaker Instant Digital sur le réseau social Weibo, Apple testerait actuellement plusieurs prototypes d’iPad mini 8 dotés pour la première fois d’un écran OLED. Cette évolution serait majeure : meilleure luminosité, contraste infini et finesse accrue de l'affichage. L’iPad mini rejoindrait enfin les standards des appareils premium de la marque. Le changement irait de pair avec une montée en gamme globale, avec un design légèrement revu et des finitions plus haut de gamme que l’actuel modèle lancé en 2021 et mis à jour en 2024.
Autre surprise évoquée par les fuites : une certification de résistance à l’eau. L’iPad mini deviendrait ainsi la première tablette Apple véritablement conçue pour résister à une chute dans un lavabo ou une exposition prolongée à la pluie. Une évolution déjà présente sur l’iPhone, mais encore absente des iPad, toutes gammes confondues. L'iPad mini pourra donc être utilisé au bord de la piscine ou dans son bain sans risque de l'abîmer.
On évoque enfin l'adoption de la puce A19 Pro, la même que l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro, ainsi qu'un passage de 8 à 12 Go de RAM.
Un nouvel écran, mais un rafraichissement bloqué à 60 Hz
Un détail refroidit pourtant notre enthousiasme : malgré l’adoption de l’OLED, l'écran de l’iPad mini 8 serait toujours bloqué à 60 Hz. Comme aujourd'hui, la technologie ProMotion, le nom donné par Apple au rafraichissement variable, serait toujours réservé aux iPad Pro, les modèles les plus chers de la gamme.
Cela commence à faire tache alors que l'iPad mini est proposé à un prix assez élevé. La concurrence sur Android n'a pas attendu et propose aujourd'hui des modèles parfois deux fois moins chers avec un rafraichissement à 90 Hz au moins.
L'iPad mini 8 pourrait être annoncé à la fin de l'année 2026, en septembre ou octobre si l'on se réfère aux différentes fenêtres de lancement habituelles d'Apple. Le constructeur devrait d'ici là renouveler deux autres modèles, l'iPad classique et l'iPad Air qui bénéficieraient d'une mise à jour technique. Leur sortie est prévue au printemps 2026, mais ces deux modèles ne passeraient pas à l'OLED avant 2027.