Selon le leaker Instant Digital sur le réseau social Weibo, Apple testerait actuellement plusieurs prototypes d’iPad mini 8 dotés pour la première fois d’un écran OLED. Cette évolution serait majeure : meilleure luminosité, contraste infini et finesse accrue de l'affichage. L’iPad mini rejoindrait enfin les standards des appareils premium de la marque. Le changement irait de pair avec une montée en gamme globale, avec un design légèrement revu et des finitions plus haut de gamme que l’actuel modèle lancé en 2021 et mis à jour en 2024.

Autre surprise évoquée par les fuites : une certification de résistance à l’eau. L’iPad mini deviendrait ainsi la première tablette Apple véritablement conçue pour résister à une chute dans un lavabo ou une exposition prolongée à la pluie. Une évolution déjà présente sur l’iPhone, mais encore absente des iPad, toutes gammes confondues. L'iPad mini pourra donc être utilisé au bord de la piscine ou dans son bain sans risque de l'abîmer.

On évoque enfin l'adoption de la puce A19 Pro, la même que l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro, ainsi qu'un passage de 8 à 12 Go de RAM.