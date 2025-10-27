Et si l’iPad Pro empruntait à l’iPhone 17 Pro l’une de ses plus grandes nouveautés pour augmenter significativement sa puissance ? C’est ce que laisse entendre cette dernière rumeur.
Apple ne compte pas ralentir sur le haut de gamme. Alors que l’iPad Pro M5 vient tout juste d’arriver sur le marché, un nouveau rapport évoque déjà l’iPad Pro M6, attendu pour 2027. Selon le toujours bien renseigné Mark Gurman, la prochaine génération de tablette professionnelle adopterait une technologie de refroidissement jusqu’ici réservée aux iPhone 17 Pro : une chambre à vapeur. Cette solution, déjà courante dans le monde du PC portable et du gaming, permettrait à l’iPad Pro de mieux dissiper la chaleur, notamment lors d’usages intensifs comme le montage vidéo, le rendu 3D ou l’exécution de modèles d’intelligence artificielle. L’objectif d’Apple serait clair : débloquer davantage de performances sans surchauffe, et surtout sans bruit de ventilateur — une contrainte majeure pour un appareil aussi fin.
La chambre à vapeur de l'iPhone 17 Pro devrait arriver dans l'iPad pour augmenter ses performances
La chambre à vapeur fonctionne en répartissant la chaleur sur une large surface à l’aide d’un liquide qui s’évapore et se condense en circuit fermé. Cette technique, déjà utilisée par plusieurs marques sur leurs PC et smartphones haut de gamme, permet d’abaisser les températures internes de plusieurs degrés lorsque le processeur est très sollicité.
Apple a utilisé cette solution sur l’iPhone 17 Pro, équipé du SoC A19 Pro, afin d’améliorer la stabilité des performances sur de longues sessions. La chambre à vapeur permet en outre de mieux répartir la chaleur. Sur les précédents modèles, elle était localisée sur le processeur. Sur l'iPhone 17 Pro, celle-ci est évacuée dans l'ensemble du smartphone, le rendant moins brulant durant une forte utilisation.
Ses bons résultats inciteraient aujourd’hui la firme à étendre cette approche à l’iPad Pro M6, qui reposera sur la future puce du même nom. Une telle évolution permettrait à la tablette de maintenir une puissance maximale plus longtemps, un atout précieux pour les professionnels de la création et les applications de calcul avancé. Si les fuites se confirment, Apple chercherait ainsi à rapprocher encore un peu plus l’iPad Pro de la performance d’un MacBook Air, voire d’un MacBook Pro, tout en conservant son design ultra-fin pour les utilisateurs nomades.
Un iPad Pro encore plus puissant, mais pas attendu avant 2027
Au-delà du gain thermique, cette refonte viserait à préparer l’arrivée des usages IA embarqués. Le refroidissement plus efficace ouvrirait également la voie à des fréquences plus élevées pour le CPU et le GPU, ce qui profiterait autant aux applications professionnelles qu’aux futurs jeux spatiaux développés pour visionOS et iPadOS.
Aucune date précise n’a encore été évoquée, mais les cycles de mise à jour précédents, d'une durée de 18 mois, laissent penser que l’iPad Pro M6 pourrait être dévoilé au printemps 2027. D’ici là, vous pouvez retrouver notre test de l'excellent iPad Pro M5, une tablette remarquable qui a tout d'un petit Mac hybride et qui nous a vraiment tapés dans l'œil cette année.