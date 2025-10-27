La chambre à vapeur fonctionne en répartissant la chaleur sur une large surface à l’aide d’un liquide qui s’évapore et se condense en circuit fermé. Cette technique, déjà utilisée par plusieurs marques sur leurs PC et smartphones haut de gamme, permet d’abaisser les températures internes de plusieurs degrés lorsque le processeur est très sollicité.

Apple a utilisé cette solution sur l’iPhone 17 Pro, équipé du SoC A19 Pro, afin d’améliorer la stabilité des performances sur de longues sessions. La chambre à vapeur permet en outre de mieux répartir la chaleur. Sur les précédents modèles, elle était localisée sur le processeur. Sur l'iPhone 17 Pro, celle-ci est évacuée dans l'ensemble du smartphone, le rendant moins brulant durant une forte utilisation.

Ses bons résultats inciteraient aujourd’hui la firme à étendre cette approche à l’iPad Pro M6, qui reposera sur la future puce du même nom. Une telle évolution permettrait à la tablette de maintenir une puissance maximale plus longtemps, un atout précieux pour les professionnels de la création et les applications de calcul avancé. Si les fuites se confirment, Apple chercherait ainsi à rapprocher encore un peu plus l’iPad Pro de la performance d’un MacBook Air, voire d’un MacBook Pro, tout en conservant son design ultra-fin pour les utilisateurs nomades.