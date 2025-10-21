Apple promettait un iPad Pro plus puissant, plus léger et surtout plus proche du Mac que jamais. Après plusieurs jours d’essai, je peux le dire : cette fois, la frontière entre les deux a vraiment disparu.
- Une puissance simplement monstrueuse
- Écran somptueux
- Le multitâche d’iPadOS 26 change la donne
- Des milliers d’apps disponibles
- La charge rapide, enfin disponible
- Wi-Fi 7
- Une autonomie d’une journée
- Qualité photo et vidéo passable
- Le Magic Keyboard, très cher
- Pas de bloc secteur fourni
L'iPad Pro a désormais une place de choix dans la communication d'Apple. La tablette tactile est mise au niveau du Mac et à la primeur des nouveaux SoC de la marque. C'est donc en toute logique que le lancement de la dernière puce M5 amène cette mise à jour de l'iPad Pro, qui vient démontrer les capacités de cette nouvelle puce dans les tâches les plus exigeantes.
C'est d'autant plus vrai depuis la sortie d'iPadOS 26. Cette mise à jour du système a été présentée comme la plus ambitieuse depuis la sortie du premier iPad en 2011, avec notamment l'apparition d'un système de multitâche complet, avec gestion des fenêtres et vraiment pensé pour une utilisation au clavier et à la souris.
En somme, l'iPad Pro n'est pas une tablette, et pas non plus un Mac, mais une machine hybride qui fait le pont entre les deux familles de produits. Jusqu’à remplacer le vénérable ordinateur ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : toujours aussi impressionnant en main
Avec ce nouvel iPad Pro M5, Apple n'allait évidemment pas casser un design vieux de seulement 18 mois. Le précédent modèle m'avait vraiment impressionné par sa finesse, avec une épaisseur de 5,1 mm. L'effet de surprise est passé, mais la prise en main de la version 13 pouces, dans son coloris gris sidéral, que nous a prêtée Apple pour ce test reste assez impressionnante. Le constructeur maitrise son sujet avec une tablette à l'écran XXL, mais dont le poids est parfaitement réparti. On reste sur un boitier en aluminium, d'une grande sobriété, et un écran en verre. J'ai presque peur de la tenir en main et de la casser, pourtant l'objet semble tout à fait solide et pourra endurer les petits chocs du quotidien.
Évidemment, je vous conseillerai un étui pour conserver cet iPad Pro M5 dans le meilleur état possible, notamment dans vos déplacements. Apple nous a aussi envoyé son Magic Keyboard, cette fois dans sa version noire qui prendra moins les traces que le modèle blanc que j'avais déjà testé. Là encore, aucun changement a signaler, l'accessoire est plutôt rigide une fois l'iPad Pro installé magnétiquement. Le clavier offre une frappe assez douce et agréable, il est aussi rétroéclairé la nuit pour travailler dans la pénombre, et le trackpad est large. Dernier point : un port USB-C permet de charger la tablette pendant l'utilisation. J'ai régulièrement utilisé l'iPad Pro en déplacement pour écrire de nombreux articles, et le Magic Keyboard est un excellent compagnon pour transformer la tablette en outil de production. Seul son prix (349 €) pique toujours un peu.
Revenons rapidement à l'iPad Pro M5. On retrouve sur le côté droit de la tablette le capteur Face ID qui fait aussi office de caméra frontale. Le mode Cadre centré est toujours de la partie pour vous garder au centre de l'image durant une visio.
Pour la partie son, on trouve quatre haut-parleurs, logés de part et d'autre de la tablette, et compatibles Dolby Atmos. Le modèle 13 pouces, plus large, propose selon Apple 50 % de basses en plus, et cela se ressent en effet en comparaison de la version 11 pouces. Même si le petit modèle ne démérite pas, l'iPad Pro M5 offre une large scène sonore, des médiums parfaitement maîtrisés et des basses bien présentes. La spatialisation est aussi de la partie, malgré les restrictions inhérentes au format de l'appareil. En tant que « TV de poche » ou pour regarder une série ou un film chez soi, la tablette d'Apple s'avère excellente, et je n'ai jamais ressenti le besoin de dégainer mes AirPods dans un environnement calme.
Écran : une dalle OLED en tandem pour un affichage remarquable
L’iPad Pro M5, comme son prédécesseur, mise sur un écran OLED, et baptisé par Apple « Tandem OLED ». La marque a définitivement tourné la page du Mini-LED pour passer à une dalle composée de deux couches OLED superposées. L’idée, c’est d’obtenir plus de luminosité sans sacrifier le contraste ni la richesse des couleurs — et le résultat est franchement bluffant.
Sur la version 13 pouces, la définition atteint 2 752 x 2 064 pixels à 264 ppp, avec une luminosité de 1 000 nits et un pic à 1 600 nits. Nouveauté cette année : il peut désormais descendre à 1 nit dans les environnements plongés dans le noir. L'année dernière, j'avais pesté contre une luminosité automatique trop violente la nuit. Problème corrigé cette année, c'est même parfois un peu trop sombre, mais je préfère largement avoir à réajuster à la hausse la luminosité que d'avoir la rétine pulvérisée par une lumière trop forte.
L’écran est compatible HDR, Dolby Vision, et conserve la technologie ProMotion, avec un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz pour soulager la batterie lors de la lecture d'une page web ou d'un document. Tout est d’une fluidité incroyable, que ce soit pour faire défiler une page web, retoucher une photo ou jouer à un jeu.
Visuellement, c’est tout simplement somptueux. Les couleurs sont éclatantes sans virer à la saturation et les noirs sont d’une profondeur impressionnante. Apple fait généralement du très bon boulot pour calibrer ses dalles et proposer une restitution naturelle, l'iPad Pro M5 ne fait pas exception. La luminosité ne fait jamais défaut, même en plein soleil ou sous un fort éclairage artificiel.
Globalement, on tient ici ce que j’appellerais sans hésiter le plus bel écran jamais vu sur un iPad Pro, et plus largement sur l'ensemble de la gamme iPad. Seul Samsung avec ses Galaxy Tab haut de gamme tient la comparaison.
Performances : une puissance d'enfer qui n'a rien à envier à un PC
L'arrivée de la puce M5 est la nouveauté de cet iPad Pro cuvée 2025. Cette dernière gravée en 3 nm se compose de 10 cœurs CPU et de 9 cœurs GPU avec de nouveaux accélérateurs neuronaux dans chaque cœur pour améliorer le traitement des tâches IA réalisées en local. Apple évoque des gains de 30 % par rapport au précédent modèle M4. Le Neural Engine 16 cœurs complètent le tableau. Les versions 256 et 512 Go passent de 8 à 12 Go de RAM, les déclinaisons 1 et 2 To proposent quant à elles 16 Go de mémoire vive.
L'iPad Pro M4 est évidemment passé à travers nos différents benchmarks qui confirment une évolution sensible, mais pas délirante non plus, de la puissance brute de la tablette. Comme à chaque fois, les utilisateurs renouvelant leurs appareils après cinq ans seront éblouis par le saut de performance, ceux changeant de machine tous les ans apprécieront le gain de puissance sans lever un sourcil.
À l'usage, il est difficile de distinguer une différence notable entre les modèles M4 et M5. La précédente tablette était déjà un monstre de puissance, et ce nouvel iPad Pro s'inscrit dans cette continuité. Il m'a été impossible d'en toucher les limites.
Avec Draw Things, un logiciel de création d'images par intelligence artificielle en local, la conception d'un visuel ne prend que quelques secondes pour les modèles les plus légers, jusqu'à moins d'une minute pour les demandes les plus complexes. Pour le montage vidéo, DaVinci Resolve répond au doigt et l'œil, en manipulant des clips 4K, et on constate environ 10 % de temps en moins pour l'export d'un clip H.264 par rapport à l'iPad Pro M4.
Concernant le jeu vidéo enfin, j'ai effectué une rapide partie avec Genshin Impact, graphismes élevés et 60 images/seconde, sans l'ombre d'un ralentissement. Même chose avec Diablo : Immortal, ou Disney Speedstorm, qui tournent comme un charme, moyennant toutefois une petite chauffe de la tablette sur une longue période.
L'iPad Pro M5 dispose également du Wi-Fi 7, ce qui se ressent lorsque l'on se connecte à un routeur compatible (c'est mon cas) avec des débits tutoyant les 1,6 Gbit/s sur ma connexion. Pour la connectivité, Apple a choisi d'intégrer sa nouvelle puce N1, qui propose en outre le support du Bluetooth 6 et du protocole Thread. Ce dernier, de pair avec Matter, assure la gestion des objets connectés dans la maison.
Pour les versions Cellular 5G, Apple s'appuie aussi sur ses puces maison avec l'ajout du modem C1X, le même que celui déjà à l'œuvre dans l'iPhone Air. Si l'on en croit les premiers retours à propos du smartphone, les performances sont assez identiques aux puces Qualcomm, avec une meilleure consommation énergétique.
Photo et vidéo : l'iPad Pro fait du surplace
Rien n’a bougé côté photo et vidéo sur l’iPad Pro M5. Apple reprend exactement les mêmes capteurs que sur la génération précédente, sans la moindre évolution matérielle. On retrouve donc un unique module photo de 12 mégapixels, accompagné d’un capteur LiDAR et d’un flash LED. L’ultra grand-angle a disparu depuis l’an dernier, et visiblement, la marque n’a pas jugé utile de le ramener cette année.
En journée, les résultats sont corrects, sans être spectaculaires. Les clichés offrent une colorimétrie naturelle, parfois un peu terne, mais c’est un choix qui laisse plus de liberté à la retouche. Le Smart HDR fait bien son travail pour équilibrer l’exposition et éviter les dérives de teinte, sans tomber dans l’effet trop lisse qu’on voit souvent ailleurs. De ce côté-là, Apple reste fidèle à son style, propre et équilibré. Un zoom numérique 2x est présent, là encore rien de transcendant comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessous.
La nuit, c’est une autre histoire. Le capteur unique montre vite ses limites, avec beaucoup de bruit numérique et des clichés difficilement exploitables faute de vrai mode Nuit comme sur l'iPhone. Mieux vaut éviter de compter sur la tablette pour immortaliser vos soirées, sauf à n'avoir que cette caméra sous la main.
La tablette peut filmer jusqu’en 4K à 60 i/s, voire en ProRes en 4K à 30 i/s, mais là encore, les vidéos sont bonnes sans être transcendantes. Les vrais efforts d'Apple en matière de photo et vidéo sont aujourd'hui réservés au smartphone, et la tablette se contente d'un bon capteur principal d'appoint pour réaliser quelques clichés sur le pouce, et surtout pour numériser des documents. e n’est clairement plus une priorité pour la marque, et ça se ressent.
Quant à la caméra avant de 12 mégapixels, elle assure l’essentiel pour les appels vidéo : le piqué est bon, le contre-jour bien géré, à condition d’être dans une pièce bien éclairée.
Logiciel : iPadOS 26 propose un vrai multitâche, et ça fait toute la différence
L'autre gros changement apporté à l'iPad Pro M5 n'est pas exclusif à ce nouveau modèle. La tablette est livrée avec iPadOS 26, la dernière version en date du système d'exploitation dédié à l'iPad. Apple n'hésite pas à la présenter comme la mise à jour la plus importante de l'histoire de l'iPad, et pour cause puisqu'elle apporte dans ses bagages un vrai système de multitâche.
Si vous lisez mes tests d'iPad Pro depuis plusieurs années, vous savez que je suis à chaque fois frustré d'être coincé dans le système rigide imposé par Apple. Lorsque l'on a un écran 13 pouce devant les yeux, et un clavier/trackpad sous les doigts, je n'ai pas vraiment envie qu'iPadOS limite mes mouvements et mon organisaion, comme avec Stage Manager, l'ancien dispositif. iPadOS 26 fait ENFIN sauter le verrou pour proposer un système fenêtré quasiment similaire à celui du Mac.
Lorsque vous ouvrez une application, elle s'affichera par défaut en plein écran, mais vous apercevrez dans le coin inférieur droit un petit symbole. Cliquez dessus et vous pouvez redimensionner la fenêtre comme bon vous semble sur l'écran. Mieux encore, vous pouvez afficher trois, quatre ou cinq applications en simultané, pour créer un joyeux bazar organisé et passer d'une app à l'autre d'un simple clic. Trois doigts vers le haut sur trackpad, et vous dégagez toutes les apps d'un coup pour voir à nouveau la grille d'applications. C'est une petite gymnastique à apprendre, mais on s'y fait vite.
Apple a été plus loin encore, et propose les mêmes options que le Finder du Mac, à savoir les trois points colorés rouge, jaune et vert pour fermer, minimiser et maximiser une app. Cliquez sur le bouton vert longuement, et vous obtiendrez les options pour regrouper automatiquement vos apps sur l'écran (deux de front, quatre apps sur l'écran,..). Il y a même une barre de menus pour chaque application. Je n'y aurai pas cru il y a encore deux ans.
J'ai troqué mon MacBook Air pour l'iPad durant mes deux dernières journées de travail, et même si je préfère encore un peu mon bon vieux laptop, c'est plus par habitude (20 ans sur macOS, ça laisse des traces) que par nécessité. L'iPad et le Mac, pour 90 % de mes usages, proposent une expérience similaire avec la quasi totalité de mes applications de bureau déclinées pour les appareils mobiles (il y a même l'application Téléphone). Beaucoup rêvent d'un Mac tactile, qui arriverait d'ailleurs à moyen terme, mais j'ai tendance à penser que d'une manière ou d'une autre il existe déjà, et c'est bien cet iPad Pro.
iPadOS 26 s'accompagne aussi d'un redesign général, baptisé Liquid Glass, qui fait la part belle à la transparence et aux animations. C'est dérouant si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous y frotter. Si vous avez un iPhone dans la poche, vous connaissez déjà cette interface. J'ai noté encore quelques petits bugs d'affichage par-ci, par-là, la peinture est encore fraiche, et il faudra attendre une mise à jour pour que les designers d'Apple finalisent leur proposition.
Une autre nouveauté apportée par iPadOS 26 : les tâches en arrière-plan. J'ai pu m'arracher les derniers cheveux qu'il me reste en voyant l'export d'une vidéo s'interrompre brutalement quand je quittais mon logiciel de montage pour aller sur mon navigateur web par exemple. Une hérésie en 2025, qui plus est sur des machines aussi puissantes que ces iPad Pro. C’est désormais du passé. Si vous exportez un fichier, une barre de progression apparaît en haut de l’écran. Les professionnels qui travaillent sur des fichiers de plusieurs dizaines de gigaoctets apprécieront, mais encore faut-il que les applications adoptent ce nouveau comportement. C’est le cas pour Final Cut Pro, pas pour DaVinci Resolve, qui interrompt l’export d’une vidéo si l’on revient à l’accueil.
Autonomie : à peine une journée de travail, mais la charge rapide pour compenser
Avec l'iPad Pro M5, Apple aurait pu nous surprendre avec une bonne nouvelle concernant l'autonomie. Il n'en est rien. On reste toujours sur une journée d'utilisation annoncée, plus précisément 10 heures selon les tests internes du constructeur.
Selon mes premiers jours d'utilisation, l'iPad Pro M5 peut aller plus loin. J'ai pu utiliser la tablette tactile durant environ 12 heures, en jonglant entre différents types d'app comme une suite bureautique, un logiciel de création d'images IA, quelques jeux vidéo, deux bonnes heures de streaming vidéo et de la consultation web + messagerie. Bref, une bonne journée de travail et de divertissement. Le soir venu, à l'heure du repas, il restait encore 20 % de batterie pour un dernier épisode de série. Pas mal, mais si vous souhaitez faire de l'iPad Pro M5 votre machine de production principale, il faudra quotidiennement la recharger. Un MacBook Air ou Pro fait mieux sur ce point précis.
La vraie nouveauté de l'iPad Pro M5 par rapport aux générations précédentes, c'est l'arrivée inespérée de la charge rapide. Il était temps qu'Apple se penche sur le sujet. Le constructeur annonce une charge de 0 à 50 % en 30 minutes sur un chargeur 60 W au minimum. Ni une, ni deux, j'ai branché l'iPad Pro sur un accessoire compatible et voici les résultats.
Promesse tenue, il faut très exactement 30 minutes pour recharger l'iPad Pro à 50 %, avec une pointe à 57,4 W, et un peu plus d'une heure pour parvenir à 80 %. Comptez toutefois deux heures pour récupérer les 20 derniers pourcents, iPadOS limitant fortement la charge pour soulager la batterie. À noter : il est possible de bloquer la charge à 80 % pour limiter le vieillissement de la batterie. Si c'est possible pour vous, je vous le conseille fortement, au moins durant les journées moins intenses.
Apple iPad Pro M5 : l’avis de Clubic
Quelle tablette peut s’asseoir à la table de l’iPad Pro M5 et dire « Je suis plus puissante que toi » ? Cette nouvelle génération représente tout simplement l’état de l’art du constructeur aujourd’hui. Le design ne change pas, il est toujours aussi séduisant, et la marque préfère soigner les entrailles de la bête avec l’adoption de la puce M5, la même que celle du dernier MacBook Pro.
L’iPad Pro n’a rien à envier aux laptops d’Apple, avec des performances impressionnantes pour un appareil d’à peine 5 mm d’épaisseur. Il est quasi impossible de toucher du doigt les limites de cette tablette, qui répond à l’œil dans toutes les applications créatives. Ajoutez à cela le support du Wi-FI 7, du Bluetooth 6 et de la 5G, soit l’assurance une machine toujours pertinente dans plusieurs années.
Dernier point et non des moindres : iPadOS 26 qui, plus qu’un simple redesign, propose un vrai multitâche, identique à celui du Mac. Il demande un petit temps d’adaptation, mais une fois les commandes acquises, l’iPad Pro M5 se révèle une machine polyvalente et légère, qui n’a rien à envier à un ordinateur portable, moyennant le prix élevé du clavier proposé en option.
L’iPad Pro M5 est définitivement ce qui se rapproche le plus d’un Mac tactile. Une machine hybride, pensée pour la mobilité, mais dont l’expérience proposée n’a plus rien ou presque à envier aux ordinateurs. Et pour la première fois mon MacBook Air ne m’a pas manqué une seconde.
Fiche technique Apple iPad Pro M5
|Processeur
|Apple M5
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type de Dalle
|OLED
|Taille d'écran
|13"
|Mémoire interne
|512Go
|Système d'exploitation
|iPadOS 26
|Version du système d'exploitation
|iPadOS 26.0.1
|Assistant vocal
|Siri
|Processeur
|Apple M5
|Nombre de cœurs CPU
|10
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type de Dalle
|OLED
|Taille d'écran
|13"
|Définition d'écran
|2752 x 2064 pixels
|Mémoire interne
|512Go
|Stockage externe
|Aucun
|Autonomie
|10h
|Type de batterie
|Lithium‑polymère rechargeable intégrée de 38,99 Wh
|Batterie amovible
|Non
|Charge rapide
|Oui
|Recharge sans-fil
|Non
|Caméra
|12 Mpx
|Nombre de capteurs
|1
|Flash avant
|Oui
|Flash arrière
|Oui
|Stabilisation d'image
|Électronique
|HDR
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Compatible réseau cellulaire
|5G, 4G, 3G
|Connecteurs disponibles
|Port USB-C
|Nombre haut-parleur
|4
|Accéléromètre
|Oui
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Non
|Système de reconnaissance faciale
|Oui
|Hauteur
|281.6mm
|Largeur
|215.5mm
|Profondeur
|5.1mm
|Poids
|582g