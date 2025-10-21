L'iPad Pro a désormais une place de choix dans la communication d'Apple. La tablette tactile est mise au niveau du Mac et à la primeur des nouveaux SoC de la marque. C'est donc en toute logique que le lancement de la dernière puce M5 amène cette mise à jour de l'iPad Pro, qui vient démontrer les capacités de cette nouvelle puce dans les tâches les plus exigeantes.

C'est d'autant plus vrai depuis la sortie d'iPadOS 26. Cette mise à jour du système a été présentée comme la plus ambitieuse depuis la sortie du premier iPad en 2011, avec notamment l'apparition d'un système de multitâche complet, avec gestion des fenêtres et vraiment pensé pour une utilisation au clavier et à la souris.

En somme, l'iPad Pro n'est pas une tablette, et pas non plus un Mac, mais une machine hybride qui fait le pont entre les deux familles de produits. Jusqu’à remplacer le vénérable ordinateur ?