Samsung a pendant plusieurs années trusté le secteur premium avec ses différentes tablettes tactiles. Si le constructeur n'abandonne pas ce marché, la preuve avec la sortie récente des Galaxy Tab S11, il a pris tout le monde par surprise en dévoilant cette Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Cette nouvelle tablette tactile s'adresse au plus grand nombre, et vient tout simplement chasser sur les terres de l'iPad d'Apple.

Cette nouvelle tablette est davantage un outil de consommation de contenus et s'adresse à un public familial, comme la solution proposée par la marque américaine. Pourtant, Samsung a des arguments à faire valoir avec sa Tab S10 Lite pour convaincre les utilisateurs qui possèdent un smartphone Android de se laisser tenter par cette tablette.