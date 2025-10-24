Samsung s'attaque au secteur de l'entrée de gamme avec la Samsung Galaxy Tab S10 Lite. L'objectif ? Tailler des croupières à l'iPad, en proposant une tablette plus moderne et moins chère que le modèle d'Apple. Pari tenu ?
- Un beau produit agréable en main
- Écran de qualité
- Stylet inclus
- Plus de 12 H d'autonomie
- Recharge rapide
- Wi-Fi 6 et 5G
- Des performances limitées
- Luminosité trop basse
- Chauffe vite
- Photo et vidéo médiocres
- Pas de vrai multitâche
Samsung a pendant plusieurs années trusté le secteur premium avec ses différentes tablettes tactiles. Si le constructeur n'abandonne pas ce marché, la preuve avec la sortie récente des Galaxy Tab S11, il a pris tout le monde par surprise en dévoilant cette Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Cette nouvelle tablette tactile s'adresse au plus grand nombre, et vient tout simplement chasser sur les terres de l'iPad d'Apple.
Cette nouvelle tablette est davantage un outil de consommation de contenus et s'adresse à un public familial, comme la solution proposée par la marque américaine. Pourtant, Samsung a des arguments à faire valoir avec sa Tab S10 Lite pour convaincre les utilisateurs qui possèdent un smartphone Android de se laisser tenter par cette tablette.
Design et fabrication : une version rouge qui se démarque, et une conception impeccable
Samsung n'a pas la réputation de faire des économies sur le design et la fabrication de ses produits les moins onéreux. La Samsung Galaxy Tab S10 Lite ne déroge pas à la règle et soigne sa présentation, sans pour autant faire preuve d'originalité.
Si vous avez vu une tablette Samsung Galaxy ces trois dernières années, vous ne serez pas surpris. La marque recycle ses codes de design, avec un boitier très rectangulaire et anguleux, fabriqué en aluminium. C'est propre et sans chichis, excepté ce coloris Corail, qui tire un peu vers le rose en fonction de la lumière. On aime ou pas, mais cette teinte a le mérite de donner un peu d'originalité à cette tablette… et de suivre Apple qui fait péter les couleurs sur ses iPad.
Avec 524 grammes sur la balance, la tablette est plutôt légère en main et je n'ai jamais ressenti de fatigue musculaire. Je ne suis pas vraiment fan des bords plats pour un appareil d'environ 11 pouces, et préfère un peu plus de rondeur. Cependant, la Samsung Galaxy Tab S10 Lite tient parfaitement en main, et l'on n'a pas peur qu'elle nous glisse des mains en se déplaçant d'une pièce à l'autre.
Outre le port USB-C pour la recharge, on retrouve trois boutons, deux pour le volume, et une touche pour l'allumage et la mise en veille de la tablette. Aucune trace par contre d'un capteur d'empreintes, probablement pour des raisons d'économies. Dommage, l'iPad, pour un prix presque équivalent, propose bien une reconnaissance biométrique. La Galaxy Tab S20 Lite dispose bien d'une reconnaissance faciale, mais uniquement basée sur le capteur photo frontal, ce qui n'assure pas une sécurité suffisante pour le paiement en ligne.
Petit ajout plus que bienvenu : la Samsung Galaxy Tab S10 Lite est livrée avec le S-Pen, le stylet de la marque dans sa verison de base. L'objet n'a pas besoin de recharge, et vient s'attacher à la tablette via une zone magnétique. Ce dernier offre une bonne expérience pour écrire, signer des documents et dessiner quelques croquis.
Pour la partie audio, enfin, la Samsung Galaxy Tab S10 Lite intègre deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. La qualité audio est correcte, avec des mediums très (trop) présents, et des graves un peu trop « baveux » à mon goût. Pas de quoi fouetter un chat non plus, le rendu audio est suffisant pour regarder une série, d'autant plus que les voix sont bien mises en avant. En activant le Dolby Atmos dans les contenus compatibles, je remarque une saturation accentuée lorsque l'on pousse un peu le volume. Mieux vaut la désactiver, ou utiliser un casque sans fil pour profiter d'une meilleure expérience.
Écran : un écran plus que correct, mais pas très lumineux
La Samsung Galaxy Tab S10 Lite propose un écran de 10,9 pouces. Pour la dalle, la marque a fait le choix raisonnable d'une technologie LCD TFT, mais plutôt bien calibrée. Si Samsung a pendant longtemps poussé les potards pour proposer une image plus chatoyante, cette nouvelle tablette tactile se montre assez sage avec une restitution des couleurs plutôt fidèle à la réalité.
L'écran de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite propose en outre une fréquence de rafraichissement de 90 Hz, c'est mieux que l'iPad d'Apple qui reste bloqué à 60 Hz depuis de nombreuses années.
Le point qui me chiffonne, c'est la luminosité. Malgré la technologie LCD, la dalle de la tablette tactile ne monte qu'à 600 nits. C'est peu, trop peu pour être utilisée en extérieur, et en plein soleil. La Galaxy Tab S10 Lite semble conçue pour être utilisée en intérieur, dans un cadre familial, et Samsung n'a pas jugé bon de monter un peu en gamme pour anticiper divers cas d'usage. Dans le canapé du salon, l'utilisation de la tablette ne pose aucun problème. Dans le train, côté fenêtre, regarder un film peut être un peu plus compliqué, sauf à pousser au maximum la luminosité, et tant pis pour la batterie.
Performances : une expérience fluide pour la consommation de contenus
La Samsung Galaxy Tab S10 Lite étant positionnée à un tarif sous la barre des 400 euros, je ne m'attendais pas à ce qu'elle propose un processeur de dernière génération. Elle embarque plutôt un SoC Exynos 1380, une puce milieu de gamme dévoilée en début d'année 2023. Le processeur n'est pas de toute première fraicheur donc, et n'est pas conçu pour offrir des performances de premier plan, comme le soulignent nos différents benchmarks, avec des scores de 1007 points en single-core et de 3035 points sur Geekbench. Même chose sur 3D Mark, avec des scores assez moyens.
Evidemment, nous sommes ici à des années-lumière d'une Galaxy Tab S11, ou même d'une Tab S10 FE. Toutefois, à l'usage, car c'est le point le plus important, la tablette low-cost de Samsung se révèle très agréable. La navigation est fluide, le passage d'une application à l'autre se fait sans heurts, et l'on peut sauter d'une application bureautique à Netflix, puis à Google Chrome sans aucune latence. La tablette tousse peut-être un peu si on multiplie les onglets dans un navigateur, mais il faut vraiment pousser la chose pour voir apparaitre le premier ralentissement. La majorité des utilisateurs n'aura pas à craindre une baisse de régime, et ce, sans même avoir à adopter de bonnes pratiques d'utilisation.
En jeu, c'est plus compliqué. Si l'on parle de jeu mobile, type casse-tête et autres petits jeux à picorer durant la coupure pub de votre programme TV, aucun problème. Si l'on évoque Genshin Impact, la tablette met un genou à terre. J'ai pu le faire tourner à 60 images/seconde, mais au détriment de la qualité graphique, qui ne peut pas dépasser le réglage moyen. Aucune surprise de ce côté là.
Plus préoccupant : la Samsung Galaxy Tab S10 Lite chauffe rapidement lorsqu'elle est sollicitée, avec un point chaud localisé près du capteur photo, où se cache le processeur. C'est le cas durant le démarrage, et la moindre application un tantinet plus exigeante lui fait prendre quelques degrés. La tablette ne vous brulera pas les mains, mais la chauffe peut se révéler assez désagréable si vous êtes en jeu.
Pour la connectivité, Samsung fait toutefois le job avec la présence d'une puce Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et une version 5G est proposée pour les plus nomades. Un port SIM permet d'introduire la carte de votre opérateur.
Photo et vidéo : suffisant pour scanner vos factures
Pour la partie photo, Samsung propose le minimum syndical, et encore cela se discute en 2025. Vous pourrez ainsi compter sur un capteur de 8 mégapixels à l'arrière, et un capteur frontal de 5 mégapixels. Pas de flash LED au dos pour les photos de nuit, vous devrez trouver de la lumière pour obtenir un cliché correct.
Nous avons réalisé quelques photos avec le capteur dorsal, et les résultats sont mitigés. Les clichés manquent de piqué et de détails. Le traitement numérique appliqué par la marque est bien trop violent pour corriger les lacunes du capteur, avec un lissage très marqué. C'est médiocre, tout simplement.
Le capteur frontal ne fait pas beaucoup mieux, avec un lissage similaire des images. En vidéo, lors d'une visio, c'est suffisant si vous êtes bien éclairé. Si vous appelez vos proches dans la pénombre, ces derniers verront davantage de bruit et de pixels que votre visage. Là encore, allumez la lumière, vos proches vous remercieront.
Dernier point vidéo : la Samsung Galaxy Tab S10 Lite ne peut enregistrer qu'en Full HD 30 images/seconde, mais propose un enregistrement audio à 360° pour profiter d'une ambiance plus enveloppante.
Le capteur de la Galaxy Tab S10 Lite est donc très limité, presque anecdotique mis à part pour scanner des documents, ou prendre une photo votre environnement afin d'utiliser l'IA présente au coeur de l'appareil.
Logiciel : un système mature de l'intelligence artificielle sous les doigts
La Samsung Galaxy Tab S10 Lite est livrée avec Android 15 et la surcouche One UI. Une mise à jour vers Android 16 est dans les tuyaux, et Samsung promet sept années de mises à jour majeures et de sécurité pour sa dernière tablette. C'est désormais une habitude pour le constructeur, et un peu plus qu'Apple, dont le suivi moyen de ses iPad est d'environ six ans.
L'OS est plutôt sobre, à l'image de ce que propose la marque sur ses dernières tablettes. La navigation est intuitive, on retrouve l'intégralité de la suite Google avec les différentes app préinstallées, dont le Google Play Store, et quelques logiciels maison de Samsung, ainsi que de chez Microsoft. On connait la chanson.
La Galaxy Tab S10 Lite propose aussi un système de multi-tâche, avec jusqu'à quatre apps sur l'écran. Encore faut-il qu'elles soient adaptées, ce qui est loin d'être le cas pour tous les logiciels, même ceux proposés par Google.
Le vrai plus de cet appareil par rapport à un iPad, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle sur un modèle d'entrée de gamme. On retrouve bien évidemment Gemini, accessible en appuyant longuement sur la touche de mise en veille, pour poser une question ou demander de l'aide sur un document. Gemini peut aussi analyser ce qu'il y à l'écran pour vous proposer des conseils, des réponses ou des astuces.
Samsung propose aussi Galaxy AI, son IA maison, à travers plusieurs services. On peut par exemple entourer n'importe quel objet pour en faire un autocollant ou un GIF, en utilisant son doigt ou le stylet inclus.
Si d'ailleurs vous rédigez vos notes de manière manuscrite avec l'accessoire, la Galaxy Tab S10 Lite propose aussi une assistance pour améliorer votre écriture. On retrouve aussi la lecture des pages web à haute voix, si vous souhaitez écouter un article en faisant la cuisine par exemple, ainsi que le résumé des pages web, avec une traduction en français pour les sites web. La fonction marche parfaitement bien sur les différents sites d'actu que j'ai consulté ces derniers jours.
Enfin, l'inénarrable gomme magique fait son apparition pour supprimer un passant ou un objet qui vient polluer vos derniers clichés. Les résultats sont globalement bons pour les images les plus simples, et carrément à fuir dans les cas complexes. C'est au petit bonheur la chance.
Bref, c'est assez mince en ce qui concerne Galaxy AI sur cette tablette, et heureusement que Gemini est là pour palier à ce manque d'outils. Bien entendu, la technologie de Google n'est disponible qu'une fois connecté à Internet.
Autonomie : une belle longévité, et une charge semi-rapide
La Samsung Galaxy Tab S10 Lite intègre une batterie de 8 000 mAH, avec une autonomie annoncée à 16H en lecture vidéo par la marque. De mon côté, j'ai avons utilisé le benchmark proposé par PC Mark et relevé une utilisation polyvalente d'une durée précise de 12 H 38. Globalement, la tablette me tient entre deux et trois bonnes journées, en la sollicitant quelques heures par jour pour regarder de la vidéo ou consulter le web. Le jeu vidéo fait fondre la batterie, mais jamais elle n'a tenu moins d'une journée, même lors d'une utilisation intensive.
Pour la recharge, la Galaxy Tab S10 Lite dispose d'un mode de charge rapide à 25W, sur un chargeur compatible (et non founi dans la boite, comme d'habitude). J'ai mesuré une charge à 50% en environ 40 minutes, et une charge complète de 0 à 100 % en un peu moins de deux heures.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite : l'avis de Clubic
La Samsung Galaxy Tab S10 Lite est une tablette tactile qui vise le grand public, et qui privilégie le prix aux performances. Ce n'est pas l'appareil le plus performant de sa catégorie, et il se destine davantage à la consommation de médias (navigation web, streaming, messagerie) qu'à la production. L'absence d'un vrai multitâche l'empêche définitivement de l'utiliser pour le travail.
Pourtant, cette tablette nous a réellement séduits. La Samsung Galaxy Tab S10 Lite bénéficie d'une conception soignée, d'un bel écran (qui manque toutefois de luminosité) et l'ajout du Wi-Fi 6 et la mise à disposition d'une version compatible 5G est un vrai plus, sans oublier l'arrivée de quelques outils IA.
Le constructeur coréen propose une belle alternative à l'iPad dans l'univers Android, avec un produit abordable qui ne se moque pas du monde et ravira les familles. Pas de quoi ébranler l'iPad, plus complet et polyvalent encore aujourd'hui, mais une alternative très intéressante qui mérite vraiment le coup d'œil.
Fiche technique Samsung Galaxy Tab S10 Lite
|Processeur
|Exynos 1380
|Mémoire vive (RAM)
|6Go
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|10.9 pouces
|Mémoire interne
|128Go
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 15
|Surcouche Android
|One UI
|Processeur
|Exynos 1380
|Mémoire vive (RAM)
|6Go
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|10.9 pouces
|Mémoire interne
|128Go
|Stockage externe
|Carte MicroSD
|Capacité maximale du stockage externe
|2To
|Autonomie
|16h
|Batterie amovible
|Non
|Capacité
|8000 mAh
|Charge rapide
|Non
|Recharge sans-fil
|Non
|Caméra
|8 Mpx
|Nombre de capteurs
|2
|Flash avant
|Oui
|Flash arrière
|Non
|Stabilisation d'image
|Électronique
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 6 AX
|Norme Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Compatible réseau cellulaire
|5G
|Connecteurs disponibles
|Port USB-C
|Nombre haut-parleur
|2
|Accéléromètre
|Oui
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Non
|Système de reconnaissance faciale
|Oui
|Hauteur
|254.3mm
|Largeur
|165.8mm
|Profondeur
|6.6mm
|Poids
|524g