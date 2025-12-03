Si Apple domine le marché des tablettes chaque année de la tête et des épaules, Samsung reste l'éternel challenger dans le monde Android, et ne cesse de renouveler ses gammes chaque année pour attirer les utilisateurs plus intéressés par le monde Android. Cette année ne déroge pas aux précédentes, et c'est à la rentrée 2025 que le constructeur a annoncé ses nouvelles tablettes, les Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra.

Pour ces modèles, la marque coréenne reste fidèle à sa stratégie, à savoir la conception de tablettes premium, et véritables vitrines technologiques pour les utilisateurs prêts à débourser plus de 1 000 euros dans une tablette. La Samsung Galaxy Tab S11 ne s'adresse pas au marché de masse – c'est le travail de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite, que nous avions testé il y a quelques semaines – mais aux utilisateurs avancés ou aux professionnels, qui veulent le meilleur de la technologie dans un format nomade.