Samsung ne compte pas se laisser marcher sur les pieds et propose avec le Galaxy Tab S11 une mise à jour annuelle de sa tablette qui mise sur une montée en gamme des performances. En ligne de mire, et sans surprise : l'iPad Pro d'Apple, qui semble la cible à abattre, ou plutôt à adapter au monde Android.
Si Apple domine le marché des tablettes chaque année de la tête et des épaules, Samsung reste l'éternel challenger dans le monde Android, et ne cesse de renouveler ses gammes chaque année pour attirer les utilisateurs plus intéressés par le monde Android. Cette année ne déroge pas aux précédentes, et c'est à la rentrée 2025 que le constructeur a annoncé ses nouvelles tablettes, les Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra.
Pour ces modèles, la marque coréenne reste fidèle à sa stratégie, à savoir la conception de tablettes premium, et véritables vitrines technologiques pour les utilisateurs prêts à débourser plus de 1 000 euros dans une tablette. La Samsung Galaxy Tab S11 ne s'adresse pas au marché de masse – c'est le travail de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite, que nous avions testé il y a quelques semaines – mais aux utilisateurs avancés ou aux professionnels, qui veulent le meilleur de la technologie dans un format nomade.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : Samsung maitrise son sujet
La Samsung Galaxy Tab S11 est une tablette premium, et cela se ressent dès la première prise en main. Ce n'est clairement pas l'appareil le plus original et créatif de l'année, le format étant presque rigoureusement identique à celui de l'année dernière, mais le constructeur montre sa maitrise en matière de design industriel avec un appareil 100% aluminium élégant, très agréable à utiliser au quotidien et aux finitions tout simplement exemplaires. Pour pousser à nouveau la comparaison, cette Galaxy Tab S11 n'a rien à envier à l'iPad Pro en matière de fabrication. Tout juste, j'ajouterais un bémol sur les deux coloris proposés, argent et gris sombre, toujours aussi tristes d'année en année, mais les consommateurs semblent réclamer cette sobriété.
Si le modèle que nous a prêté la marque est grand, avec une taille d'écran de 11 pouces, la prise en main reste satisfaisante. Les designers ont réussi à caser l'ensemble des composants dans un boitier de seulement 5,5 mm d'épaisseur, (0,2 mm de plus que l'iPad Pro), pour un poids de 470 grammes. C'est peu ou prou identique à la tablette d'Apple, et très plaisant lorsque l'on tient la tablette dans le canapé.
Comme pour les coloris, la Samsung Galaxy Tab S11 fait preuve de sobriété concernant son ergonomie et ses connectiques. Deux boutons pour le volume, un pour la mise en veille, et un port SIM pour les modèles compatibles 5G, ni plus, ni moins. On retrouve uniquement un port USB-C pour la recharge et la connexion des appareils, un connecteur magnétique au dos pour la connexion de la tablette à l'inévitable étui-clavier (disponible en option) et quatre ouvertures pour les quatre haut-parleurs situés tout autour de l'appareil.
Je profite de cette partie pour glisser un mot sur la qualité audio. La Galaxy Tab S11 offre une prestation audio solide grâce à ses quatre haut-parleurs, capables de produire un son équilibré et agréable, même lorsque le volume monte. Les graves restent maîtrisés, tandis que les médiums et les aigus conservent une belle clarté sans qu’aucune distorsion ne vienne perturber l’écoute. La compatibilité Dolby Atmos apporte un vrai gain en termes de spatialisation, perceptible notamment lors de contenus vidéo ou de jeux. En revanche, les tests que j'ai réalisé avec des morceaux Atmos sur Tidal montrent que les graves ont tendance à baver lorsque les pistes sont très chargées, rendant cette option moins adaptée aux morceaux riches en basses. Pour le reste, l’expérience reste plutôt convaincante et immersive.
Écran : tout simplement exemplaire
Difficile de faire la fine bouche devant l'écran proposé avec la Samsung Galaxy Tab S11. On se retrouve ici devant une dalle OLED 11 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz.
Sans surprise, la qualité visuelle de cette nouvelle tablette est absolument impeccable. Les couleurs sont vives et chatoyantes, sans être irréalistes. Peut-être peut-on trouver que le constructeur a un peu la main lourde pour flatter la rétine, mais si l'on compare aux tablettes Samsung d'il y a quelques années, la marque a clairement corrigé le tir pour rendre l'affichage plus naturel. Dans les réglages, vous pouvez choisir entre un pré-réglage Naturel ou Vif si vous souhaitez une colorimétrie un peu plus poussée. L'écran OLED est aussi compatible HDR pour les images et vidéos compatibles sur les plateformes de streaming.
Idem pour la fluidité de l'écran. La Samsung Galaxy Tab S11 vous propose d'opter pour le rafraichissement adaptatif, ou de le bloquer à 60 Hz pour gagner de l'autonomie. Nous avons joué avec les deux durant nos quelques semaines de test, la différence est minime. Je vous conseille donc de choisir le mode Adaptatif pour profiter au maximum des capacités de l'appareil.
Un dernier mot concernant la luminosité, excellente comme tout le reste. La dalle de la Samsung Galaxy Tab S11 peut monter à 1 600 nits, une valeur plus que suffisante pour utiliser la tablette à l'extérieur, sous une lumière naturelle. Le traitement anti-reflets, couplé à la forte luminosité de l'écran, est d'ailleurs plutôt très efficace.
Performances
La Samsung Galaxy Tab S11 est équipée du processeur MediaTek Dimensity 9400+, une puce premium gravée à 3 nm et qui équipe plusieurs smartphones flagship depuis le début de l'année 2025. Dans le détail, ce SoC octo-core promet des performances 24 % plus importantes du côté du CPU, et jusqu'à 27 % si l'on se tourne vers le GPU.
Les différents benchmarks ne tarissent pas d'éloges. Les différents scores sont excellents, même si en retrait par rapport au tout dernier iPad Pro M5. Si l'on se réfère uniquement aux chiffres, la tablette premium d'Apple conserve la première place.
Les chiffres ne font pas tout, et c'est après quelques heures d'utilisation que l'on peut vraiment donner un avis définitif. La Samsung Galaxy Tab S11 est une tablette très agréable à utiliser au quotidien, qui ne montre aucun signe d'essoufflement après plusieurs heures d'utilisation. Tout est parfaitement fluide, de l'ouverture des apps ou des différents menus. Idem dans les jeux vidéo, où la tablette tactile fait sensation avec une excellente qualité visuelle.
La Samsung Galaxy Tab S11 offre également une maitrise de la chauffe. Même après plusieurs dizaines de minutes de jeu, celle-ci est maitrisée et correctement répartie sur l'ensemble du boitier. Jamais je n'ai ressenti une gêne lors de l'utilisation, tablette en main.
Côté connectivité, le Tab S11 propose une puce WI-Fi 6E. Et pourquoi pas de Wi-Fi 7 ? Tout simplement parce qu'il est réservé à la Galaxy Tab S11 Ultra, la version XXL de sa tablette haut-de-gamme. La partie sans-fil est complétée par une puce Bluetooth 5.4. Aussi, le stockage, comme de tradition chez Samsung, est extensible à l'aide d'une carte micro SD jusqu'à 2 To.
Logiciel : One UI 8 apporte une grosse louche d'IA
La Samsung Galaxy Tab S11 s'accompagne de One UI 8, la dernière mise à jour majeure de la surcouche du constructeur coréen. Sous l'interface, c'est Android 16 qui répond présent avec sept années de mises à jour garanties, une habitude chez Samsung depuis plusieurs années. Parmi les logiciels préinstallés, comme à chaque fois chez Samsung, sont présents la plupart des services Google et Microsoft, en plus de quelques applications maison signées du constructeur coréen.
En plus de Gemini et de sa déclinaison vocale Gemini Live, désormais intégrées de base à l'appareil, c'est Galaxy AI qui constitue la principale attraction de cette nouvelle tablette. Samsung propose divers outils d'intelligence artificielle intégrés nativement et tournés vers le divertissement, mais aussi la productivité.
Les outils IA de Samsung se révèlent basiques, mais peuvent avoir leur utilité au quotidien. On retrouve ainsi de la traduction automatique de pages web, et avec une synthèse vocale pour la lecture, des résumés de texte et des outils d'écriture pour la composition, ainsi que des outils de correction et de génération d'images. Plusieurs styles sont proposés pour obtenir un rendu plus artistique ou cartoon aux visuels générés par Galaxy AI.
La Samsung Galaxy Tab S11 propose évidemment son mode DeX, qui permet de transformer l'interface 100 % tactile de la tablette par une autre plus adaptée au combo clavier/souris. Samsung maîtrise son sujet, l'utilisation de la tablette en tant que PC d'appoint est toujours aussi plaisante, même si les applications Android ne sont pas encore vraiment adaptées au format tablette. Cela progresse par rapport à nos précédents tests, les éditeurs font des efforts, mais tout n'est pas parfait. Si vous utilisez principalement Chrome, un éditeur de texte ou encore un logiciel de retouche d'images, cela ne devrait pas poser de problème.
Photo et vidéo : la Galaxy Tab S11 réduit la voilure, mais ne fait pas de la figuration
Les constructeurs de tablettes ont depuis quelques temps déjà abandonner l'idée de faire de leurs appareils de petits studios mobiles. Les smartphones sont plus pratiques et souvent mieux équipés, et cela se confirme avec la Samsung Galaxy Tab S11. Cette nouvelle version perd le capteur ultra-grand-angle de la génération précédente, et ne conserve plus qu'un simple capteur principal 13 mégapixels au dos. Il est complété par le capteur avant, d'une résolution de 12 mégapixels.
La Samsung Galaxy Tab S11 est donc une tablette moins polyvalente en photo, mais pas moins capable non plus. Le capteur principal offre d'excellents résultats, avec des images de bien belle facture. La luminosité est bien gérée, et le niveau de détail sur chaque cliché est satisfaisant.
L'application photo de la tablette propose divers modes (Nourriture, Panorama…) pour varier les plaisirs, ainsi qu'un mode Portrait et un mode Nuit pour les photos longue exposition lorsque la lumière vient à manquer.
Le capteur avant se place dans les traces du capteur principal, avec un joli piqué lors de la prise de photos, et une bonne gestion de la lumière lors des appels vidéo. Pas de quoi se relever la nuit, mais sur ce point, la Samsung Galaxy Tab S11 fait mieux que l'iPad Pro, qui stagne depuis des années.
Petit bémol à noter du côté de la vidéo : si les clips produits par la tablette sont de bonne qualité, et exploitables dans un cadre familial ou amical, la capture est bloquée à 30 images/seconde en 4K. C'est un peu léger pour une tablette qui se veut premium.
Autonomie : un peu juste à mon goût
La Samsung Galaxy Tab S11 embarque avec elle une batterie de 8 400 mAh. Le constructeur n'hésite pas dans sa communication à annoncer une autonomie au maximum de 18 heures, une valeur assez impressionnante sur le papier. Dans les faits, la tablette m'a fait bien moins bonne impression.
En lecture vidéo sur YouTube, la tablette tient environ 10 heures avant de rendre l'âme. C'est un peu juste pour une tablette haut de gamme. En utilisation polyvalente, la batterie m'a semblé fondre un peu rapidement lorsqu'elle est un plus sollicitée. J'ai pu atteindre 12 heures d'utilisation, mais jamais les 18 heures annoncées. Ce n'est pas un drame, la Galaxy Tab S11 tient une journée de travail, mais mieux vaut avoir un bloc secteur à proximité, notamment si elle est raccordée à un écran externe ou utilisée en permanence pour vos différents projets.
Pour la recharge, 50 minutes suffisent à lui redonner 80 % de batterie, grâce à son système de recharge rapide 45W. Comme d'habitude désormais, l'accessoire n'est plus inclus avec la boite, il faudra vous équiper si vous ne possédez pas déjà une brique compatible (et on vous le conseille pour gagner du temps entre deux sessions d'utilisation soutenue).
La Samsung Galaxy Tab S11 est une tablette sans grande originalité, c'est certain. Cette nouvelle version est dans la droite lignée des tablettes haut de gamme du constructeur, et propose une expérience qui ne chamboulera pas les habitudes des utilisateurs. Mais une fois ceci posé, quel plaisir d'utiliser un appareil aussi qualitatif et polyvalent au quotidien.
Techniquement, Samsung fait un quasi-sans-faute avec une conception soignée, un sublime écran OLED 2K qui flatte la rétine, des performances de haut-vol et un système d'exploitation parfaitement optimisé. Le mode DeX est toujours aussi réussi pour transformer la tablette en PC d'appoint tandis que le stylet S-Pen est fourni dans la boite, une petite attention qui multiplie les usages de l'appareil durant la journée.
Des défauts, il y en a. Mineurs certes. La partie photo/vidéo fait le minimum syndical, mais on ne s'en plaint pas vraiment. L'autonomie n'est pas au niveau des promesses du constructeur durant nos essais, mais reste satisfaisante. Rien de bien handicapant finalement. La Samsung Galaxy Tab S11 se hisse facilement au rang des meilleures tablettes tactiles du moment. Si vous souhaitiez acheter un iPad Pro, vous devriez y réfléchir à deux fois avant de faire votre choix.
Fiche technique Samsung Galaxy Tab S11
|Processeur
|Mediatek Dimensity 9400+
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|AMOLED
|Taille d'écran
|11"
|Mémoire interne
|128Go
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|16
|Surcouche Android
|One UI 8
|Assistant vocal
|Gemini, Bixby
|Processeur
|Mediatek Dimensity 9400+
|Nombre de cœurs CPU
|8
|Fréquence CPU
|3.63GHz
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type d'écran
|LED tactile
|Type de Dalle
|AMOLED
|Taille d'écran
|11"
|Définition d'écran
|1600 x 2560 pixels
|Mémoire interne
|128Go
|Stockage externe
|Carte MicroSD
|Type de batterie
|Li-Po
|Batterie amovible
|Non
|Capacité
|8400 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Recharge sans-fil
|Non
|Caméra
|12 Mpx, 13 Mpx
|Nombre de capteurs
|2
|Flash avant
|Non
|Flash arrière
|Oui
|Stabilisation d'image
|Électronique
|HDR
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 6E
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Compatible réseau cellulaire
|5G, 4G, 3G
|Connecteurs disponibles
|Jack 3,5mm Femelle Stéréo
|Nombre haut-parleur
|4
|Accéléromètre
|Oui
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Hauteur
|5.5mm
|Largeur
|253.8mm
|Profondeur
|165.3mm
|Poids
|471g