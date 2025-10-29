Apple poursuit doucement sa transition vers l'OLED, et on sait enfin quels seront les prochains produits à en bénéficier. Une chose est sûre : il va y avoir de quoi se mettre sous la dent !
L'OLED représente le sommet actuel de la qualité d'affichage, mais mis à part quelques modèles haut de gamme, les appareils grand public reposent encore sur des dalles LCD, moins coûteuses à produire.
Chez Apple, tous les iPhone récents en sont déjà équipés, le LCD ayant définitivement disparu en 2025 avec l'arrivée de l'iPhone 16e. L'Apple Watch, elle, utilise cette technologie depuis 2015, tandis que le casque Vision Pro va encore plus loin avec du micro-OLED, une version ultra-dense pensée pour la réalité mixte.
L'iPad mini OLED dès l'année prochaine ?
En 2024, l'iPad Pro devenait la première tablette de la marque à la pomme à adopter cette technologie. Et d'autres vont suivre. Selon le très bien renseigné Mark Gurman, le prochain sur la liste est l'iPad mini, dont une version équipée d'un écran OLED est prévue au printemps 2026.
D'ailleurs, cette mise à jour marquera un tournant pour la tablette compacte d'Apple, avec un prix de départ en hausse d'environ 100 dollars et un nouveau châssis plus résistant à l'eau. L'iPad Air, lui, restera fidèle à son écran LCD pour encore quelque temps. Il faudra patienter au moins jusqu'en 2027 pour voir apparaître un iPad Air OLED.
En revanche, la marque à la pomme ne dispose d'aucun plan actif pour doter son iPad standard de la technologie OLED, assure le journaliste, le LCD s'avérant cohérent avec le positionnement « éducation » et « famille » du modèle.
Les MacBook OLED arrivent
Une grande bascule est également à prévoir côté ordinateurs. Le MacBook Pro devrait être le premier Mac à adopter l'OLED lors du passage aux puces M6 Pro et M6 Max, attendu autour de 2027. Il faudra faire preuve de plus de patience pour le MacBook Air, qui pourrait intégrer la technologie en 2028. Le modèle prévu au printemps 2026 restera sur un LCD classique malgré l'intégration du processeur M5.
Apple va donc rester fidèle à sa philosophie, en affinant longuement chaque innovation avant de la généraliser. La marque privilégie la fiabilité, la durabilité et les marges plutôt que la précipitation. Cette importante évolution devrait malgré tout inciter au renouvellement de son matériel, les utilisateurs se tournant vers un affichage amélioré.