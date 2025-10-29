Une grande bascule est également à prévoir côté ordinateurs. Le MacBook Pro devrait être le premier Mac à adopter l'OLED lors du passage aux puces M6 Pro et M6 Max, attendu autour de 2027. Il faudra faire preuve de plus de patience pour le MacBook Air, qui pourrait intégrer la technologie en 2028. Le modèle prévu au printemps 2026 restera sur un LCD classique malgré l'intégration du processeur M5.