Coloré, compact et animé par macOS, comme n’importe lequel de ses grands frères, le nouveau MacBook Neo est l’incarnation même du produit d’appel, une nouvelle porte d’entrée assumée dans l’environnement Apple. Ce nouveau MacBook Neo n’en est pas moins animé par une modeste puce d’iPhone : l’A18 Pro — un SoC nettement moins rapide que celui des autres MacBook, couplé qui plus est à seulement 8 Go de mémoire vive.

Cet arbitrage rigoriste, qui fait tousser bien des commentateurs, et auquel Apple ne nous avait jamais confrontés jusqu’à présent sur le Mac, a néanmoins une vertu : permettre à l’entreprise de livrer l’ordinateur portable le moins cher de son histoire. Le MacBook Neo s’avance en effet sur le marché français à 699 ou 799 euros en fonction de la configuration choisie. De quoi tailler des croupières (ou du moins essayer de le faire) aux nombreux modèles IdeaPad, Aspire, Vivobook ou encore Pavilion proposés par Lenovo, Acer, ASUS et HP pour ne citer qu’eux.

Mais à défaut de pouvoir rivaliser avec les derniers MacBook Air et MacBook Pro (désormais équipés de puces M5, M5 Pro ou M5 Max et d’un minimum de 16 Go de RAM), le nouveau MacBook Neo parvient-il tout de même à tenir la route face aux puces milieu de gamme d’AMD, Intel et Qualcomm équipant les PC portables abordables de la concurrence ? En attendant notre test complet de ce nouveau produit, voici un premier état des lieux de ce que nous propose Apple en la matière.