Le premier modèle n'est pas encore dans les mains des utilisateurs que la prochaine génération fait déjà parler d'elle. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple préparerait pour 2027 une version évoluée de son ordinateur portable d'entrée de gamme, le MacBook Neo, potentiellement doté d'un écran tactile.
Avec le MacBook Neo annoncé la semaine dernière, Apple a ouvert un nouveau chapitre de sa gamme d’ordinateurs portables en visant un public plus large. Positionné face aux Chromebooks et aux PC Windows abordables, ce modèle marque l’arrivée d’un Mac proposé à un tarif bien plus accessible que les machines habituelles du constructeur. Mais selon plusieurs informations relayées par l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple plancherait déjà sur une seconde génération du MacBook Neo. Attendue pour 2027, celle-ci pourrait introduire une nouveauté encore absente de l’écosystème Mac : un écran tactile.
La seconde génération de MacBook Neo déjà dans les tuyaux, avec du tactile au programme
Le MacBook Neo actuel repose sur une architecture inhabituelle pour un ordinateur Apple. Contrairement aux autres Mac équipés de puces Apple Silicon, il utilise la puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro. L’appareil propose un écran Liquid Retina de 13 pouces, entouré de bordures uniformes inspirées de l’iPad. Il dispose également de 8 Go de mémoire, de deux ports USB-C, d’une caméra 1080p, d’un clavier Magic Keyboard assorti au coloris de la machine, ainsi que d’une autonomie annoncée de 16 heures.
Dans un rapport publié l’an dernier, Ming-Chi Kuo indiquait que ce premier modèle entrerait en production de masse au quatrième trimestre 2025 et ne disposerait pas d’écran tactile. Le même document évoquait toutefois déjà l’étape suivante : une seconde génération du MacBook Neo susceptible d’introduire cette fonctionnalité.
Selon ces mêmes informations, Apple envisagerait d’intégrer une technologie dite on-cell touch. Cette approche consiste à placer directement les capteurs tactiles dans la couche supérieure de la dalle. Elle évite l’ajout d’une couche dédiée et permet ainsi de limiter l’épaisseur de l’écran.
Le tactile pourrait d’abord arriver sur le MacBook Pro
L’apparition d’un écran tactile sur le MacBook Neo ne serait pas forcément la première tentative d’Apple dans ce domaine. Comme nous l'évoquions ce matin sur Clubic, plusieurs sources évoquent en effet l’arrivée prochaine d’un MacBook Pro doté d’une dalle OLED tactile et d’un design repensé. Si ce modèle haut de gamme voit le jour, il servirait alors de première étape pour introduire l’interaction tactile dans l’univers Mac.
De plus, Ming-Chi Kuo évoque la venue de macOS 27, qui serait adapté à ce nouveau mode d’utilisation. L’arrivée du tactile sur un ordinateur plus accessible comme le MacBook Neo apparaîtrait donc comme une extension logique. D’autant que, comme le soulignent nos confrères de MacRumors, de nombreux concurrents présents sur ce segment proposent déjà des ordinateurs portables équipés d’écrans tactiles.
Pour l'heure, les caractéristiques du futur MacBook Neo restent toutefois en discussion. L’analyste estime néanmoins probable l’adoption d’une puce plus récente, comme l’A19 Pro, accompagnée de 12 Go de mémoire vive.