Le MacBook Neo actuel repose sur une architecture inhabituelle pour un ordinateur Apple. Contrairement aux autres Mac équipés de puces Apple Silicon, il utilise la puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro. L’appareil propose un écran Liquid Retina de 13 pouces, entouré de bordures uniformes inspirées de l’iPad. Il dispose également de 8 Go de mémoire, de deux ports USB-C, d’une caméra 1080p, d’un clavier Magic Keyboard assorti au coloris de la machine, ainsi que d’une autonomie annoncée de 16 heures.

Dans un rapport publié l’an dernier, Ming-Chi Kuo indiquait que ce premier modèle entrerait en production de masse au quatrième trimestre 2025 et ne disposerait pas d’écran tactile. Le même document évoquait toutefois déjà l’étape suivante : une seconde génération du MacBook Neo susceptible d’introduire cette fonctionnalité.

Selon ces mêmes informations, Apple envisagerait d’intégrer une technologie dite on-cell touch. Cette approche consiste à placer directement les capteurs tactiles dans la couche supérieure de la dalle. Elle évite l’ajout d’une couche dédiée et permet ainsi de limiter l’épaisseur de l’écran.