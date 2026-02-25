L’intégration du tactile ne transformerait pas le Mac en tablette. Selon ces dernières informations, le clavier et le trackpad resteraient les principaux moyens d’interaction. Le toucher viendrait uniquement en complément pour apporter de nouvelles interactions.

macOS adopterait une interface capable de s’adapter automatiquement selon que l’utilisateur clique ou touche l’écran. Par exemple, si un bouton est activé au doigt, un menu spécifique pourrait apparaître autour du point de contact, avec des options optimisées pour une sélection tactile.

Les éléments de l’interface, comme ceux de la barre de menus, pourraient s’agrandir lorsqu’ils sont sollicités au doigt afin de faciliter la sélection. Le système prendrait aussi en compte les interactions précédentes pour proposer les contrôles les plus pertinents.

Le Mac gagnerait par ailleurs des fonctions proches d’iOS et d’iPadOS, comme le défilement rapide au geste ou le zoom pincé dans les images et PDF. Même le sélecteur d’emoji bénéficierait d’une version optimisée pour le tactile.

Le MacBook Pro M6 tactile arriverait plus tard dans l’année, probablement à l’automne. Avant cela, Apple prévoit le lancement de nombreux MacBook, à savoir les MacBook Pro M5 Max et M5 Pro, ainsi que le MacBook dit « low-cost », équipé d'une puce d'iPhone pour baisser le cout. Ces modèles devraient être présentés dès le début de mois de mars. Si les rumeurs se confirment, 2026 sera définitivement une belle année pour le Mac.