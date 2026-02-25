Le futur du MacBook Pro se précise, avec l'arrivée avant la fin de l'année d'un modèle OLED et tactile, qui embarquerait aussi la Dynamic Island de l'iPhone.
Apple s’apprêterait à franchir un cap que la marque a longtemps évité : intégrer un écran tactile à un Mac. Beaucoup en ont rêvé durant de nombreuses années, mais la marque n'a jamais souhaité franchir le pas, en se rappelant l'avis de son fondateur, Steve Jobs. L'ancien dirigeant avait toujours détesté cette idée, en expliquant qu'utiliser une dalle tactile sur un ordinateur portable était désagréable pour l'utilisateur, qui aurait mal aux bras après plusieurs heures de travail. Selon un nouveau rapport de Mark Gurman, les choses auraient finalement évolué à Cupertino et un MacBook Pro équipé de la puce M6 et d’une dalle OLED tactile arriverait plus tard cette année. Au-delà du simple ajout du toucher, c’est toute l’interface de macOS qui évoluerait, avec une encoche revisitée inspirée de l’iPhone.
Une Dynamic Island adaptée au Mac
Le futur MacBook Pro tactile intégrerait une découpe pour la caméra frontale en forme de poinçon, plus petite que les encoches actuelles des iPhone 17 Pro par exemple. Autour de cette perforation, Apple proposerait une interface logicielle inspirée de la Dynamic Island.
L’idée ne serait pas de reproduire à l’identique l’expérience de l’iPhone, mais d’utiliser l’espace autour de la caméra pour afficher des informations contextuelles. Grâce à une interface dynamique, la découpe serait visuellement intégrée à l’écran, rendant l’ensemble plus discret que l’encoche actuelle des MacBook.
Cette évolution marquerait aussi un changement de design important pour la gamme Pro, avec une réduction notable de la zone noire en haut de l’écran, qui agace bon nombre d'utilisateurs aujourd'hui par la place occupée sur le haut de l'écran.
Des interactions tactiles complémentaires, qui ne remplacent pas le combo trackpad/clavier
L’intégration du tactile ne transformerait pas le Mac en tablette. Selon ces dernières informations, le clavier et le trackpad resteraient les principaux moyens d’interaction. Le toucher viendrait uniquement en complément pour apporter de nouvelles interactions.
macOS adopterait une interface capable de s’adapter automatiquement selon que l’utilisateur clique ou touche l’écran. Par exemple, si un bouton est activé au doigt, un menu spécifique pourrait apparaître autour du point de contact, avec des options optimisées pour une sélection tactile.
Les éléments de l’interface, comme ceux de la barre de menus, pourraient s’agrandir lorsqu’ils sont sollicités au doigt afin de faciliter la sélection. Le système prendrait aussi en compte les interactions précédentes pour proposer les contrôles les plus pertinents.
Le Mac gagnerait par ailleurs des fonctions proches d’iOS et d’iPadOS, comme le défilement rapide au geste ou le zoom pincé dans les images et PDF. Même le sélecteur d’emoji bénéficierait d’une version optimisée pour le tactile.
Le MacBook Pro M6 tactile arriverait plus tard dans l’année, probablement à l’automne. Avant cela, Apple prévoit le lancement de nombreux MacBook, à savoir les MacBook Pro M5 Max et M5 Pro, ainsi que le MacBook dit « low-cost », équipé d'une puce d'iPhone pour baisser le cout. Ces modèles devraient être présentés dès le début de mois de mars. Si les rumeurs se confirment, 2026 sera définitivement une belle année pour le Mac.