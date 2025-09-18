La frontière entre Mac et iPad, déjà floue, risque de s’estomper davantage, ce qui pourrait redéfinir l’expérience utilisateur sur les appareils Apple. Enfin, la question de l’ergonomie reste ouverte. L’utilisation d’un écran tactile sur un ordinateur portable, notamment en termes de confort et de traces de doigts, divise encore les observateurs. D'autant plus que sur un MacBook Pro, on a déjà assez de traces de doigts sans même que l'ordinateur ne soit tactile !