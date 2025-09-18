Vous voulez un Mac ou un iPad ? Peut-être bien les deux, mais vous ne savez pas. Alors, pourquoi pas un MacBook tactile ? Une nouvelle fois, cette idée revient sur la table, pour une concrétisation prochaine peut-être ?
Les rumeurs autour d’un MacBook Pro avec un écran tactile refont surface, et cette fois, les indications semblent plus précises. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, leaker connu dans le monde des produits Apple, la firme de Cupertino préparerait le lancement d’un MacBook Pro doté d’un écran OLED tactile. La production de masse débuterait à la fin de l’année 2026. Cette évolution marquerait un tournant dans la stratégie d'Apple. La différenciation entre ordinateur et tablette se réduirait quelque peu.
Changement de cap ou adaptation au marché ?
Apple a depuis toujours, rejeté l’idée d’un écran tactile sur ses ordinateurs portables. Le constructeur en effet a toujours privilégié le clavier et le trackpad. Toutefois, les habitudes des utilisateurs ont évolué, notamment avec la généralisation des écrans tactiles sur les PC Windows et les Chromebooks, ainsi qu’avec l’adoption croissante des iPad en tant qu’outils de productivité.
Ming-Chi Kuo souligne que cette décision s’appuie sur une observation prolongée du comportement des utilisateurs d’iPad. Les commandes tactiles sur un ordinateur, pourraient améliorer la productivité et l’expérience utilisateur dans certains contextes. L’intégration d’un écran tactile sur le MacBook Pro s’inscrirait donc dans une logique de convergence entre les plateformes, alors qu’iPadOS 26 a récemment rapproché l’interface de l’iPad de celle d’un ordinateur traditionnel.
Une technologie OLED et un design repensé
Le futur MacBook Pro tactile ne se contenterait pas d’ajouter un digitizer. Il bénéficierait également d’un écran OLED, une première pour la gamme, offrant une meilleure qualité d’affichage et une consommation d’énergie optimisée.
Les informations disponibles évoquent aussi une refonte du design, avec un châssis plus fin et une intégration plus poussée des technologies d’affichage. Les puces M6, attendues pour cette génération, pourraient accompagner cette transition, apportant une puissance accrue et une meilleure gestion des ressources.
Des questions en suspens
L’annonce d’un MacBook Pro tactile soulève plusieurs interrogations. Comment macOS s’adaptera-t-il à cette nouvelle interface ? Apple optera-t-elle pour une simple superposition du tactile au clavier et au trackpad, ou pour une refonte plus profonde de son système d’exploitation ?
La frontière entre Mac et iPad, déjà floue, risque de s’estomper davantage, ce qui pourrait redéfinir l’expérience utilisateur sur les appareils Apple. Enfin, la question de l’ergonomie reste ouverte. L’utilisation d’un écran tactile sur un ordinateur portable, notamment en termes de confort et de traces de doigts, divise encore les observateurs. D'autant plus que sur un MacBook Pro, on a déjà assez de traces de doigts sans même que l'ordinateur ne soit tactile !
