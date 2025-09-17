De nouvelles informations signées Ming-Chi Kuo suggèrent qu'Apple pourrait, contre toute attente, lancer MacBook Pro équipé d'un écran OLED tactile. Il s'agirait là d'une première dans l'histoire de la marque, qui avait jusqu'à présent mis un point d'honneur à ne pas sauter le pas.
Apple pourrait gommer beaucoup plus franchement la frontière qui existe toujours entre l'iPad et nos MacBook. Selon Ming-Chi Kuo, la firme, dont on sait qu'elle travaille depuis de longs mois sur un MacBook Pro OLED… pourrait en profiter pour aller plus loin côté écran, en misant au bout du compte sur une dalle OLED tactile.
Vers un écran tactile sur le MacBook Pro ?
Dans un post partagé ce 17 septembre sur X, l'analyste (souvent bien informé) explique en effet que le MacBook Pro OLED attendu l'année prochaine disposerait non pas d'un panneau OLED classique, mais bien d'une dalle OLED tactile.
Cet écran miserait en l'occurrence sur la technologie on-cell que l'on trouve chez Samsung Display. Cela paraît d'ailleurs cohérent, puisque le géant coréen est pressenti depuis longtemps en tant que fournisseur d'Apple pour l'écran organique de ce nouveau MacBook Pro.
Toujours selon Kuo, le lancement d'un tel produit serait le fait d'une révolution copernicienne d'Apple qui, longtemps, ne voulait pas entendre parler d'un MacBook à écran tactile. Visiblement, la firme aurait fini par se laisser convaincre en observant, sur le long cours, le comportement et les usages des utilisateurs d'iPad.
Le rapprochement logiciel entre iPad et MacBook s'y prêterait…
« [Ce changement d'approche] semble refléter l'observation à long terme, par Apple, du comportement des utilisateurs d'iPad, indiquant que dans certains cas, les commandes tactiles peuvent améliorer à la fois la productivité et l'expérience utilisateur globale », commente Ming-Chi Kuo.
L'intéressé explique en revanche qu'Apple ne prévoirait pas d'ajouter un écran tactile à son MacBook « low-cost », dont le début de production en masse est attendu fin 2025. Équipé d'un processeur d'iPhone, ce modèle arriverait donc sur le marché courant 2026 avec un écran standard, sans surprise, mais Kuo ne ferme pas la porte à un éventuel passage au tactile pour la seconde génération de l'engin, qu'Apple lancerait en 2027.
Rappelons que les premières allusions à l'installation de dalles OLED tactiles sur certains MacBook remontent à fin 2023. Nous les prenions alors avec un peu de recul. Elles semblent néanmoins prendre aujourd'hui de l'épaisseur, d'autant qu'Apple a beaucoup travaillé à rapprocher les interfaces de macOS et iPadOS ces dernières années. Affaire à suivre, donc.