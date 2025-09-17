Dans un post partagé ce 17 septembre sur X, l'analyste (souvent bien informé) explique en effet que le MacBook Pro OLED attendu l'année prochaine disposerait non pas d'un panneau OLED classique, mais bien d'une dalle OLED tactile.

Cet écran miserait en l'occurrence sur la technologie on-cell que l'on trouve chez Samsung Display. Cela paraît d'ailleurs cohérent, puisque le géant coréen est pressenti depuis longtemps en tant que fournisseur d'Apple pour l'écran organique de ce nouveau MacBook Pro.

Toujours selon Kuo, le lancement d'un tel produit serait le fait d'une révolution copernicienne d'Apple qui, longtemps, ne voulait pas entendre parler d'un MacBook à écran tactile. Visiblement, la firme aurait fini par se laisser convaincre en observant, sur le long cours, le comportement et les usages des utilisateurs d'iPad.