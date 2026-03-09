Apple a dans les cartons un MacBook ultra haut de gamme et ça va faire grimper la note

Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max viennent à peine d'être annoncés que la rumeur revient de plus belle : un MacBook doté d'un écran OLED tactile serait attendu pour la fin de cette année.
Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait bien dans les cartons un portable haut de gamme doté d'un écran OLED et d'une dalle tactile. Celui-ci serait attendu pour le dernier trimestre 2026. Ce serait la première fois qu'un Mac embarque l'une ou l'autre de ces deux technologies.
L'OLED et le tactile : deux premières sur Mac
Les MacBook Pro actuels utilisent la technologie appelée "Liquid Retina XDR", soit un écran LCD Mini-LED. Derrière la dalle, des milliers de petites zones lumineuses éclairent l'image par l'arrière. Le MacBook Pro M5 peut monter jusqu'à 1 600 nits de luminosité en pic sur les contenus HDR. En revanche cette approche n'est pas parfaite. Ces zones de rétroéclairage couvrent plusieurs pixels à la fois. Et par moment, cela génère un léger halo autour des objets brillants sur fond noir (le "blooming").
De son côté, l'OLED fonctionne autrement : chaque pixel produit sa propre lumière, ou s'éteint totalement. Pas de rétroéclairage, pas de compromis sur les noirs. Apple utilise déjà l'OLED sur tous les iPhone récents et sur les iPad Pro M4, mais aucun Mac n'en a jamais bénéficié.
Le tactile, lui, permettrait d'interagir directement avec l'écran du doigt, comme sur une tablette. Ici encore, aucun Mac n'a jamais proposé cette fonctionnalité. Rappelons au passage qu'en 2010, Steve Jobs expliquait publiquement qu'Apple avait procédé à plusieurs tests et sa réponse était sans appel : un écran tactile sur Mac, ça ne fonctionne pas. Apple aurait-elle finalement changé de direction ?
Ce portable tournerait sur une puce M6 Pro ou M6 Max, la génération qui succède donc aux M5 Pro/Max actuels. Deux générations de puces MacBook Pro haut de gamme dans la même année civile : Apple l'avait déjà fait en 2023, en lançant les M2 Pro/Max en janvier, puis les M3 Pro/Max en octobre.
Un quatrième modèle
Ce nouveau portable ne supplanterait pas les MacBook Pro M5. Il prendrait place au-dessus dans la gamme, avec un tarif plus élevé. Mark Gurman anticipe une hausse d'environ 20%, en s'appuyant sur deux précédents : le passage à l'OLED sur l'iPad Pro en 2024, et l'iPhone X en 2017, dont le prix avait alors dépassé 1 000 dollars pour la première fois.
Selon Bloomberg, Apple pourrait étendre sa gamme Ultra au-delà de sa montre connectée et de CarPlay. Cela incluerait des AirPods Ultra, mais aussi un iPhone Ultra (pliable). Ce nouveau portable serait ainsi baptisé "MacBook Ultra", une information qui reste cependant à prendre avec des pincettes.
En une seule année, Apple pourrait donc considérablement étendre sa gamme d'ordinateurs portables avec un modèle d'entrée de gamme présenté la semaine dernière, le MacBook Neo, et un modèle OLED se plaçant alors au-dessus du MacBook Pro, lui-même au-dessus du MacBook Air.