Apple a dans les cartons un MacBook ultra haut de gamme et ça va faire grimper la note

Les MacBook Pro actuels utilisent la technologie appelée "Liquid Retina XDR", soit un écran LCD Mini-LED. Derrière la dalle, des milliers de petites zones lumineuses éclairent l'image par l'arrière. Le MacBook Pro M5 peut monter jusqu'à 1 600 nits de luminosité en pic sur les contenus HDR. En revanche cette approche n'est pas parfaite. Ces zones de rétroéclairage couvrent plusieurs pixels à la fois. Et par moment, cela génère un léger halo autour des objets brillants sur fond noir (le "blooming").

De son côté, l'OLED fonctionne autrement : chaque pixel produit sa propre lumière, ou s'éteint totalement. Pas de rétroéclairage, pas de compromis sur les noirs. Apple utilise déjà l'OLED sur tous les iPhone récents et sur les iPad Pro M4, mais aucun Mac n'en a jamais bénéficié.

Le tactile, lui, permettrait d'interagir directement avec l'écran du doigt, comme sur une tablette. Ici encore, aucun Mac n'a jamais proposé cette fonctionnalité. Rappelons au passage qu'en 2010, Steve Jobs expliquait publiquement qu'Apple avait procédé à plusieurs tests et sa réponse était sans appel : un écran tactile sur Mac, ça ne fonctionne pas. Apple aurait-elle finalement changé de direction ?