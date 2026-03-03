Apple annonce jusqu’à quatre fois plus de performances en IA par rapport à la génération précédente, et jusqu’à huit fois plus par rapport aux modèles équipés de M1 Pro et M1 Max. Concrètement, cela concerne le traitement de modèles de langage, la génération d’images assistée par IA ou encore les workflows créatifs exploitant des outils intelligents.

Les gains ne s’arrêtent pas là. Les performances graphiques progressent jusqu’à 50 % par rapport aux M4 Pro et M4 Max, avec un ray tracing amélioré. Les professionnels travaillant sur des scènes 3D complexes, des effets visuels ou des simulations devraient bénéficier d’un rendu plus fluide.