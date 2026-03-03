Les nouveaux MacBook Pro adoptent les puces M5 Pro et M5 Max pour accélérer massivement les tâches liées à l’IA. Apple promet aussi jusqu’à 24 heures d’autonomie et un stockage de base largement revu.
Nous les attendions, et ils sont arrivés pile à l'heure dite. Apple avait annoncé une série de nouveautés tout au long de ce début de semaine, et après le MacBook Air M5, c’est au tour du MacBook Pro de passer à la vitesse supérieure. Les modèles 14 et 16 pouces adoptent désormais les puces M5 Pro et M5 Max, pensées pour les usages professionnels les plus exigeants. La marque met particulièrement en avant les gains en intelligence artificielle, avec des performances multipliées par rapport aux générations précédentes. Le stockage progresse également, tout comme la vitesse du SSD. Et malgré cette montée en puissance, Apple promet jusqu’à 24 heures d’autonomie. Une mise à jour qui vise encore un peu plus les développeurs, créatifs et utilisateurs avancés.
M5 Pro et M5 Max : un saut massif en performances IA
Les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max reposent sur une architecture Fusion conçue par Apple, combinant deux dies au sein d’un même système sur puce. Résultat : un CPU pouvant aller jusqu’à 18 cœurs, dont 6 cœurs “super” haute performance, et un GPU nouvelle génération intégrant un Neural Accelerator dans chaque cœur graphique.
Apple annonce jusqu’à quatre fois plus de performances en IA par rapport à la génération précédente, et jusqu’à huit fois plus par rapport aux modèles équipés de M1 Pro et M1 Max. Concrètement, cela concerne le traitement de modèles de langage, la génération d’images assistée par IA ou encore les workflows créatifs exploitant des outils intelligents.
Les gains ne s’arrêtent pas là. Les performances graphiques progressent jusqu’à 50 % par rapport aux M4 Pro et M4 Max, avec un ray tracing amélioré. Les professionnels travaillant sur des scènes 3D complexes, des effets visuels ou des simulations devraient bénéficier d’un rendu plus fluide.
La mémoire unifiée évolue aussi. Le M5 Pro peut embarquer jusqu’à 64 Go de mémoire avec une bande passante atteignant 307 Go/s, tandis que le M5 Max grimpe jusqu’à 128 Go et 614 Go/s. De quoi gérer des projets vidéo 8K, des ensembles de données volumineux ou l’entraînement de modèles IA directement sur la machine.
Maintenant 1 To de stockage par défaut, et une journée complète d'autonomie annoncée
Apple revoit également le stockage à la hausse. Les MacBook Pro équipés de M5 Pro démarrent désormais avec 1 To en standard, tandis que les modèles M5 Max débutent à 2 To. Une évolution notable pour les utilisateurs professionnels manipulant des fichiers lourds.
Le SSD progresse lui aussi, avec des vitesses annoncées jusqu’à deux fois plus rapides que sur la génération précédente, pouvant atteindre 14,5 Go/s. Les transferts de projets volumineux et l’accès aux bibliothèques médias devraient ainsi gagner en réactivité.
Côté autonomie, Apple promet jusqu’à 24 heures d’utilisation. Une endurance qui place le MacBook Pro parmi les références du marché, d’autant que la marque précise que les performances restent identiques sur batterie ou sur secteur. La recharge rapide permet d’atteindre 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur compatible.
La connectique évolue également avec l’arrivée du Thunderbolt 5. Les nouveaux modèles intègrent trois ports Thunderbolt 5, un port HDMI compatible jusqu’à la 8K, un lecteur de carte SDXC et le connecteur MagSafe 3. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 sont pris en charge grâce à la puce sans fil Apple N1, qui commence à s'imposer sur l'ensemble des matériels de la marque.
L’écran Liquid Retina XDR reste l’un des atouts majeurs. Il propose jusqu’à 1 600 nits en HDR et 1 000 nits en SDR, avec une option nano-texture pour limiter les reflets. Le tout s’accompagne d’une caméra 12 Mpx Center Stage, de micros qualité studio et d’un système audio à six haut-parleurs compatible Spatial Audio.
En France, le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro débute à 2 499 €, contre 2 999 € pour le 16 pouces. Les versions M5 Max sont affichées à 4 199 € en 14 pouces et 4 499 € en 16 pouces.
Studio Display et Studio Display XDR : Apple renouvelle aussi ses écrans
En parallèle, Apple dévoile une nouvelle génération de Studio Display. Le modèle standard conserve sa dalle 27 pouces 5K Retina de plus de 14 millions de pixels, avec 600 nits de luminosité et une large gamme P3. Il intègre désormais le Thunderbolt 5, une caméra 12 Mpx Center Stage améliorée, un système audio à six haut-parleurs et trois micros qualité studio.
La véritable nouveauté vient toutefois du Studio Display XDR. Ce modèle 27 pouces 5K Retina XDR adopte un rétroéclairage mini-LED avec plus de 2 000 zones de gradation locale. Il atteint 2 000 nits en pic HDR, 1 000 nits en SDR, avec un contraste de 1 000 000:1. Le taux de rafraîchissement grimpe à 120 Hz avec Adaptive Sync. L’écran prend en charge les gammes P3 et Adobe RGB et introduit des préréglages DICOM pour l’imagerie médicale. Comme le MacBook Pro, il intègre Thunderbolt 5 et peut délivrer jusqu’à 140 W de puissance via son câble dédié.
Le Studio Display sera proposé à un prix de 1 699€, tandis que le modèle Studio Display XDR sera vendu à un tarif de 3 499€. Les précommandes démarrent aussi le 4 mars, pour une livraison à partir du 11 mars.
Ces MacBook Pro et ces écrans ne sont clairement pas des machines pour « Monsieur-tout-le-monde », mais pensées pour les professionnels qui veulent de la puissance sous le capot. Quitte à y mettre le prix.