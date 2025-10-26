La première surprise, et de taille, se trouve du côté du stockage. Le MacBook Pro M5 s’offre pour la première fois un stockage flash reposant sur la norme PCIe 5.0. En clair, les débits sont tout simplement doublés par rapport au modèle M4. Les tests de vitesse sont sans appel : on passe d'environ 3000 Mo/s sur l'ancienne génération à plus de 6500 Mo/s en lecture comme en écriture sur le nouveau venu.

Pour les créatifs qui jonglent avec de lourds fichiers bruts ou des montages vidéo complexes, ce gain est une bénédiction. Les transferts sont fulgurants et l'ordinateur gagne une réactivité bienvenue, le plaçant au niveau des configurations « Pro » bien plus onéreuses de l’année passée. Une belle montée en gamme que la marque a gardé pour elle.