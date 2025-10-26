Apple pensait nous présenter une simple évolution de son MacBook Pro, centrée sur sa puce M5. C'était sans compter sur la curiosité des experts qui, en soulevant le capot, ont déniché trois secrets bien gardés qui changent la donne au quotidien.
Pendant qu’Apple vantait les mérites de sa nouvelle puce M5 lors de sa présentation, la firme de Cupertino a omis, avec un certain talent, de mentionner quelques modifications matérielles. Pourtant, au-delà des gains de performance attendus, ce sont bien des changements profonds et concrets qui se cachent dans les entrailles du nouveau MacBook Pro. Il fallait bien aller fouiller pour découvrir ce qu’Apple ne voulait pas nous dire.
Un stockage flash qui passe la seconde
La première surprise, et de taille, se trouve du côté du stockage. Le MacBook Pro M5 s’offre pour la première fois un stockage flash reposant sur la norme PCIe 5.0. En clair, les débits sont tout simplement doublés par rapport au modèle M4. Les tests de vitesse sont sans appel : on passe d'environ 3000 Mo/s sur l'ancienne génération à plus de 6500 Mo/s en lecture comme en écriture sur le nouveau venu.
Pour les créatifs qui jonglent avec de lourds fichiers bruts ou des montages vidéo complexes, ce gain est une bénédiction. Les transferts sont fulgurants et l'ordinateur gagne une réactivité bienvenue, le plaçant au niveau des configurations « Pro » bien plus onéreuses de l’année passée. Une belle montée en gamme que la marque a gardé pour elle.
Batterie et réparabilité : un pas en avant, un pas sur place
Côté coulisses encore, le démontage méticuleux des équipes d'iFixit révèle une batterie légèrement plus généreuse, passant de 72,4 Wh à 72,6 Wh. Un petit écart à nuancer et qui révèle peut-être une certaine gourmandise de la puce M5. Dans leurs tests, nos confrères de Tom's Hardware confirment même cette tendance inverse aux chiffres : le Macbook Pro M5 aurait tenu une quinzaine minutes de moins que son prédécesseur sur un régime identique de navigation web à 150 nits de luminosité. Chez Notebookcheck, c'est un écart encore plus massif d'une heure et douze minutes en faveur du M4 qui est observé.
Mais le véritable changement est ailleurs : le remplacement de cette batterie est enfin simplifié ! Plus besoin de démonter le pavé tactile pour accéder aux languettes adhésives, un véritable casse-tête sur les anciens modèles.
La bonne nouvelle s’arrête là. Apple continue de vendre la batterie pré-collée à l’ensemble du châssis supérieur, incluant le clavier. Une pratique qui oblige à un démontage intégral pour une opération qui devrait être simple, et qui maintient la note de réparabilité à un décevant 4 sur 10. Ces changements montrent qu'Apple écoute les critiques, mais à son propre rythme, toujours avec une certaine malice. Ces améliorations, bien que discrètes, rendent le MacBook Pro M5 bien plus intéressant qu'une simple mise à jour de processeur, surtout pour ceux qui viennent d'un modèle plus ancien.