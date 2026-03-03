Apple met à jour son MacBook Air avec la puce M5 et 512 Go de stockage dès l’entrée de gamme. L’ultraportable conserve son design fin et léger, mais gagne en performances et en connectivité.
Avec cette nouvelle génération, Apple ne change pas la recette de son ordinateur portable le plus populaire, mais en renforce les fondamentaux. Le MacBook Air adopte la puce M5, améliore nettement ses performances en intelligence artificielle et modernise sa connectivité. Surtout, il revoit sa configuration de base avec 512 Go de stockage en standard, peut-être la nouveauté la plus importante pour les utilisateurs. Une évolution qui vise autant les étudiants que les professionnels, sans bouleverser le positionnement du produit. Voici le tour des nouveautés de cette machine qui sera disponible dans les tout prochains jours.
Une puce M5 taillée pour les usages pro, comme pour l'IA locale
Le principal changement se situe sous le capot. La puce M5 intègre un CPU à 10 cœurs, présenté comme encore plus réactif, ainsi qu’un GPU pouvant aller jusqu’à 10 cœurs. Chaque cœur graphique embarque désormais un Neural Accelerator dédié, destiné à accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle.
Apple met en avant des gains significatifs. Le MacBook Air M5 serait jusqu’à quatre fois plus rapide pour certaines tâches d’IA que la génération équipée de M4, et jusqu’à 9,5 fois plus rapide que les modèles sous M1. Des progrès qui concernent aussi bien l’optimisation de flux créatifs que l’exécution de modèles de langage en local.
La bande passante mémoire progresse également, atteignant 153 Go/s. Cette évolution se traduit par un multitâche plus fluide, des applications plus rapides au lancement et de meilleures performances dans les tâches lourdes. Le ray tracing de troisième génération et les cœurs graphiques améliorés viennent renforcer les usages en 3D ou en rendu, tout en conservant le format fanless (ou sans ventilateurs), donc totalement silencieux, propre au MacBook Air.
512 Go en standard : la vraie bonne nouvelle de ce MacBook Air M5
Autre évolution importante : le stockage. Le MacBook Air M5 débute désormais avec 512 Go en standard, soit le double de la génération précédente. Une capacité plus cohérente avec les usages actuels, et une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui pouvaient rapidement se sentir à l'étroit sur les générations précédentes. La machine peut être configurée jusqu’à 4 To.
Apple annonce d'ailleurs l'intégration d'un SSD plus rapide, avec des performances de lecture et d’écriture jusqu’à deux fois supérieures à celles du modèle précédent. Les transferts de fichiers et l’ouverture de projets volumineux devraient donc gagner en rapidité.
Côté connectivité, le MacBook Air adopte la puce sans fil N1 conçue par Apple. Elle apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, pour des connexions plus rapides et plus stables dans les environnements compatibles. L’ordinateur conserve deux ports Thunderbolt 4, compatibles avec jusqu’à deux écrans externes, ainsi qu’un connecteur MagSafe pour la recharge.
L’autonomie reste annoncée jusqu’à 18 heures. La partie multimédia comprend une caméra 12 Mpx avec Center Stage, un système à trois micros et un son compatible Spatial Audio et Dolby Atmos. Le tout fonctionne sous macOS Tahoe, qui introduit notamment une nouvelle interface et des fonctions liées à Apple Intelligence.
Visuellement enfin, rien ne change. Le MacBook Air reste disponible en 13 et 15 pouces, dans un châssis en aluminium fin et léger décliné en bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent. L’écran Liquid Retina atteint 500 nits de luminosité et prend en charge un milliard de couleurs.
Le MacBook Air M5 est disponible en précommande à partir du 4 mars pour une commercialisation le 11 mars. En France, la version de base avec 512 Go de stockage est affichée à 1 199 € pour la version 11 pouces, et 1 269 € pour le modèle 15 pouces.