Le principal changement se situe sous le capot. La puce M5 intègre un CPU à 10 cœurs, présenté comme encore plus réactif, ainsi qu’un GPU pouvant aller jusqu’à 10 cœurs. Chaque cœur graphique embarque désormais un Neural Accelerator dédié, destiné à accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle.

Apple met en avant des gains significatifs. Le MacBook Air M5 serait jusqu’à quatre fois plus rapide pour certaines tâches d’IA que la génération équipée de M4, et jusqu’à 9,5 fois plus rapide que les modèles sous M1. Des progrès qui concernent aussi bien l’optimisation de flux créatifs que l’exécution de modèles de langage en local.