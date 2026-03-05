Sur le MacBook Neo, les deux ports USB-C ne sont pas équivalents. Le premier fonctionne en USB 3, avec des débits pouvant atteindre 10 Gb/s, et prend également en charge DisplayPort, ce qui permet de connecter un écran externe.

Le second port est beaucoup plus limité. Il repose sur USB 2, avec un débit maximal de 480 Mb/s, et ne prend pas en charge l’affichage externe. Autrement dit, si vous branchez votre moniteur sur ce port, rien ne s’affichera.

Selon Apple, cette différence provient de contraintes techniques liées à la conception du MacBook Neo, qui utilise la puce A18 Pro, initialement conçue pour les iPhone. Ajouter un deuxième port USB-C aurait déjà représenté un défi d’ingénierie, et le choix d’un port USB 2 serait le compromis retenu pour conserver cette double connectique.