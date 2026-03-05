Le nouveau MacBook Neo ne propose que deux ports USB-C… et ils ne se valent pas. Apple a toutefois prévu une petite astuce dans macOS pour éviter les erreurs.
Le MacBook Neo est fraichement annoncé, et il fait déjà parler de lui. Apple vient de présenter son tout dernier MacBook, une machine qui vise principalement les étudiants et proposée à un prix de 699€. Forcément, un Mac à un prix inférieur à celui d'un iPhone 17e implique forcément quelques compromis, et l'un d'entre eux se situe au niveau de la connectique. Comme le MacBook Air M5 présenté il y a quelques jours, le MacBook Neo propose deux ports USB-C. Mais ils ne sont pas strictement identiques.
Deux ports USB-C, mais pas les mêmes capacités
Sur le MacBook Neo, les deux ports USB-C ne sont pas équivalents. Le premier fonctionne en USB 3, avec des débits pouvant atteindre 10 Gb/s, et prend également en charge DisplayPort, ce qui permet de connecter un écran externe.
Le second port est beaucoup plus limité. Il repose sur USB 2, avec un débit maximal de 480 Mb/s, et ne prend pas en charge l’affichage externe. Autrement dit, si vous branchez votre moniteur sur ce port, rien ne s’affichera.
Selon Apple, cette différence provient de contraintes techniques liées à la conception du MacBook Neo, qui utilise la puce A18 Pro, initialement conçue pour les iPhone. Ajouter un deuxième port USB-C aurait déjà représenté un défi d’ingénierie, et le choix d’un port USB 2 serait le compromis retenu pour conserver cette double connectique.
macOS vous prévient si vous vous trompez de port
Pour éviter que les utilisateurs se retrouvent face à un écran noir sans comprendre pourquoi, Apple a intégré un système d’avertissement dans macOS.
Si un écran externe est branché sur le mauvais port, le système affiche une notification invitant à utiliser l’autre connecteur. Une petite astuce logicielle qui pourra éviter bien des frustrations, surtout pour les utilisateurs peu familiers avec les détails techniques.
Le MacBook Neo reste de toute façon limité à un seul écran externe, avec une définition maximale de 4K à 60 Hz. Les écrans 5K, comme le Studio Display d’Apple, ne sont donc pas pris en charge. Le MacBook Neo est un ordinateur grand public, il y a donc peu de chances que ses utilisateurs soient tentés de brancher quatre moniteurs 4K dessus.
Dans la pratique, Apple recommande d’utiliser le port USB 3 pour les périphériques et les écrans, et de réserver le port USB 2 pour la recharge. Un choix qui peut sembler contre-intuitif, mais qui permet de conserver les débits les plus rapides pour les accessoires.