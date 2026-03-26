Terminons enfin en rappelant que, comme le MacBook Pro de 14 pouces, le MacBook Air ou même le MacBook Neo, notre MacBook Pro de 16 pouces ne peut pas évoluer sur le plan matériel. Sa mémoire vive est solidaire du SoC, tandis que son SSD est soudé à la carte mère, au même titre que le modem Apple C1. Acheter un MacBook Pro, c’est donc devoir se contenter pour toujours de la configuration matérielle choisie au moment de passer commande. Rien de nouveau ici non plus, mais il est important de le rappeler.

Écran : le meilleur du LCD… Mais toujours pas d’OLED

En cette année 2026 et pour la 5ème fois consécutive, Apple fait le choix d’un LCD à rétroéclairage Mini-LED pour l’écran de son nouveau MacBook Pro 16. Ce panneau « Liquid Retina XDR » pour reprendre la terminologie marketing d’Apple offre une diagonale et des spécifications inchangées que nous listerons donc rapidement : 16,2 pouces ; définition 3,4 K (3456 par 2234 pixels pour 254 pixels par pouce), 1 000 000: 1 de taux de contraste ; technologie ProMotion permettant d’osciller dynamiquement entre 24 et 120 Hz en fonction des cas d’usage ; et revêtement anti-reflets nano-texturé.

Sensiblement meilleur qu’un écran LCD IPS classique, légèrement moins bon qu’une dalle OLED, ce panneau Mini-LED se distingue une nouvelle fois par sa forte luminosité (un peu plus de 600 cd/m2 en SDR) et par la justesse de ses couleurs (DeltaE légèrement supérieur à 1, donc parfait).