Vous vous rappelez peut-être du petit ZenBook A14, dévoilé au CES 2025. Son écran OLED, son châssis en Ceraluminum et son poids plume (980 grammes) ont fait des émules. Pile-poil un an plus tard, à l’occasion du CES 2026, ASUS nous montrait à Las Vegas le grand frère de ce modèle de 14 pouces. Nous parlons bien sûr du ZenBook A16 que nous avons désormais sur notre bureau. Ce dernier reprend la même formule que l’A14, mais en la déclinant en plus grand format… Tout en misant cette fois, et pour l’instant en exclusivité, sur les nouvelles puces Snapdragon X2 Elite Extreme.

Nous allons voir ensemble ce que nous propose ce nouveau ZenBook, au-delà de sa belle gueule, de la légèreté de son châssis et de sa puce ARM de nouvelle génération, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle qu’ASUS France nous a fait parvenir en prêt :