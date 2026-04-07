Annoncé en septembre 2025, le Snapdragon X2 Elite Extreme a décidément pris tout son temps avant d’arriver sur une première fournée de PC portables. Ce nouveau SoC très haut de gamme signé Qualcomm porte en lui la promesse de performances CPU plus musclées que par le passé, d’une maîtrise énergétique évidemment peaufinée, mais aussi et surtout d’une partie graphique enfin compétitive. Nous l’avons testé.
Le nouvel ASUS Zenbook A16, dévoilé au CES 2026, est l’une des toutes premières machines pourvues de ce Snapdragon X2 Elite Extreme. ASUS France nous a envoyé un exemplaire de ce grand ultraportable poids mouche (16 pouces et 1,2 kg seulement !) pour nous permettre de tester, en amont du top départ de sa commercialisation, la nouvelle puce premium du géant californien.
Snapdragon X2 Elite Extreme : rappel des forces en présence…
Le nouveau Snapdragon X2 Elite Extreme est le successeur direct des meilleures solutions X Elite introduites sur le marché en milieu d’année 2024. Il s’agissait alors pour Qualcomm de se faire une vraie place sur le marché des SoC pour PC portables, après avoir vivoté pendant des années sur ce secteur au travers de processeurs ARM plus ou moins réussis, conçus pour certains en partenariat avec Microsoft.
Globalement bien accueillie en dépit de quelques soucis de jeunesse, cette première génération de Snapdragon X Elite avait été accompagnée d’une forte poussée logicielle et marketing de Microsoft à travers toute une flopée de PC portables Copilot+ et d’une optimisation enfin satisfaisante de Windows ARM… malgré, là encore, quelques lacunes.
C’est donc dans ce contexte, et avec la ferme intention de s’attaquer toujours plus et, surtout, encore mieux, aux solutions mobiles x86 d’Intel et AMD — ainsi qu’aux MacBook « Apple Silicon » sous architecture ARM eux aussi —, que Qualcomm revenait fin septembre 2025 avec une nouvelle génération de puces. Parmi elles, vous nous voyez venir, le Snapdragon X2 Elite Extreme qui nous intéresse aujourd’hui.
Positionné sur le très haut de gamme du concepteur de puces californien, ce nouveau SoC se pare de cœurs CPU Oryon de troisième génération — toujours déclinés en cœurs « Prime » cadencés à un maximum de 5,0 GHz et en cœurs « Performants », tous organisés en différents clusters disposant chacun d’un « pool » de mémoire cache L2.
On y retrouve également une partie graphique Adreno X2 flambant neuve, beaucoup plus ambitieuse. Elle occupe d’ailleurs à elle seule environ un cinquième de la surface totale de la puce. Qualcomm en profite enfin pour muscler encore plus le NPU, à présent capable de délivrer jusqu’à 80 TOPS de puissance de calcul à lui seul, que ce soit sur le Snapdragon X2 Elite Extreme, sur les X2 Elite « classiques », ou même sur les X2 Plus. À date, les SoC de la concurrence font d’ailleurs moins bien en la matière.
Fort de cette révision complète, Qualcomm nous promet, par rapport à sa précédente génération, une partie CPU jusqu’à 39% plus rapide et jusqu’à 43% plus économe en énergie ; une partie GPU jusqu’à 2,3 fois plus rapide et jusqu’à 125% plus économe ; et un NPU affichant pour sa part un maximum de 78% de performances en plus. Des progrès que la firme parvient à obtenir en conservant la structure monolithique qui lui est décidément chère sur les Snapdragon.
Comprenez par là qu’à la différence d’Intel et AMD — qui utilisent depuis plusieurs années des « chiplets » déstructurant l’architecture de leurs processeurs afin de fabriquer, notamment, des tuiles CPU et GPU à l’aide de procédés de gravure différents —, Qualcomm s’en tient pour sa part à une structure non dépareillée pour les différents éléments de son SoC.
Si la question vous intéresse et que vous désirez en savoir (beaucoup) plus sur les évolutions techniques et architecturales ayant accouché du Snapdragon X2 Elite Extreme, n’hésitez pas à consulter le long dossier publié par Nerces en janvier.
Quoi qu’il en soit, le Snapdragon X2 Elite Extreme est loin d’être esseulé sur le marché. Son arrivée relativement tardive a laissé à Apple et Intel le champ libre pour dégainer les premiers.
Apple a d’abord commencé par lancer sa nouvelle puce M5 en octobre dernier, suivie des nouvelles puces M5 Pro / M5 Max début mars. Intel, quant à lui, à commercialisé ses nouveaux processeurs mobiles Panther Lake à l’issue du CES 2026, avec une disponibilité plutôt honorable jusqu’à présent. AMD aussi a dévoilé de nouveaux processeurs à basse consommation Ryzen « Gorgon Point », mais nous n’avons, à date, pas encore reçu ces derniers à la rédaction.
Faute d’avoir pu tester les nouvelles solutions d’AMD à ce stade, nous nous concentrerons pour l’instant sur les performances du Snapdragon X2 Elite Extreme face aux nouvelles puces ARM M5 et M5 Pro d’Apple, mais aussi vis-à-vis du tout nouvel Intel Core Ultra X9 388H « Panther Lake », basé sur l’architecture x86.
Pour vous donner une meilleure idée des forces en présence, voici un tableau récapitulatif des principales spécifications techniques du Snapdragon X2 Elite Extreme face à ses concurrents signés Apple et Qualcomm.
Quelles performances CPU et GPU pour le Snapdragon X2 Elite Extreme ?
Maintenant que le décor est planté, passons au cœur du sujet : aux performances du nouveau Snapdragon X2 Elite Extreme… ou du moins celles qu’il est capable de délivrer à bord de l’ASUS ZenBook A16.
Commençons par les résultats CPU, avec nos mesures sur Cinebench R24. On constate ici que la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm surclasse nettement, en single-core comme en multi-core, la meilleure des solutions Snapdragon X Elite de première génération (X1E-84-100). Le contraire aurait été surprenant, mais l’avancée est quand même impressionnante, avec un gain d’environ 20% en single-core et de plus de 70% en multi-core — le tout, sans échauffement supérieur et à consommation en l’occurrence comparable.
Le nouveau Snapdragon X2 Elite Extreme est donc puissant, cela ne fait plus aucun doute, mais à quel point face l’est-il face à la concurrence ? En la matière, le bilan est plus contrasté. Si le Core Ultra X9 est terrassé sur le plan CPU, avec des scores single et multi-core beaucoup moins flatteurs, les solutions d’Apple conservent une nette avance sur la puce de Qualcomm pour tous les calculs sur un seul cœur.
L’Apple M5 et l’Apple M5 Pro sont en effet 33% plus rapides en single-core. En multi-core, le X2 Elite devance par contre de 46% l’Apple M5… tout en restant deux pas derrière ce que parvient à faire l’Apple M5 Pro en la matière. Cette dernière conserve en effet 18% d’avance pour les calculs sur plusieurs cœurs. Un écart que l’on peut toutefois expliquer par les machines utilisées lors de nos mesures. Le Snapdragon X2 Elite Extreme étant ici installé sur un ultraportable de 16 pouces fin et léger… alors que la puce M5 Pro a été testée sur le MacBook Pro 16, beaucoup plus encombrant.
On peut donc dire que Qualcomm s’en tire rudement bien sur le plan CPU, parvenant à dominer Intel et à concurrencer Apple sur des machines pourtant taillées bien plus pour la mobilité que le calcul lourd. Difficile d’en demander plus.
Mais alors qu’en est-il sur le plan graphique ? Pour en avoir une première idée, nous avons tiré parti de Shadow of the Tomb Raider et de Cyberpunk 2077, en lançant les deux titres en définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) avec la plupart des réglages en Ultra. Dans ce contexte, Shadow of the Tomb Raider est animé à 45 FPS en moyenne. La progression est fulgurante par rapport à la précédente génération, puisque le Snapdragon X Elite (X1E-84-100) se bornait à 25 FPS tout juste sur le titre de Crystal Dynamics, avec des réglages graphiques bien inférieurs qui plus est.
Cela dit, la concurrence fait mieux sur Shadow of the Tomb Raider. Avec les mêmes réglages et toujours en Full HD+, l’Intel Core Ultra X9 388H tutoyait les 60 FPS, l’Apple M5 d’un MacBook Pro 14 montait à 54 FPS, tandis que l’Apple M5 Pro du MacBook Pro 16 atteignait sans mal le cap des 69 FPS (cette fois en définition QHD+).
Les performances développées par le Snapdragon X2 Elite Extreme sur Cyberpunk 2077, nous amènent peu ou prou aux mêmes conclusions. Qualcomm monte très nettement en gamme par rapport à sa précédente génération, mais sans parvenir à égaler les solutions concurrentes côté GPU.
Sur le jeu de CD Projekt, la nouvelle puce de Qualcomm délivre entre 34 FPS moyens (Full HD+ avec réglages ultra, sans ray-tracing, ni supersampling) et 69 FPS (Full HD+ avec réglages ultra, mais cette fois avec le FSR 3.1 activé et la génération d’images). En conservant les mêmes réglages, mais cette fois avec un soupçon de ray-tracing (préréglage ray-tracing bas) nous obtenions par contre 47 FPS en moyenne avec notre X2 Elite Extreme.
De quoi permettre, là aussi, à Qualcomm d’approcher ce que l’Apple M5 parvient à faire dans les mêmes conditions sans tout à fait l’égaler. Même chose pour l’Intel Core Ultra X9 388H, qui reste même nettement devant avec 52 FPS en Full HD+ / ray-tracing bas, avec XeSS 2.0 mais sans génération d’image. Quant à l’Apple M5 Pro, elle caracole dans des conditions comparables à plus de 70 FPS moyens, mais cette fois en QHD+.
Le Snapdragon X2 Elite est la puce que Qualcomm aurait dû lancer il y a deux ans pour clouer au sol la concurrence. Beaucoup plus puissant sur le plan CPU, enfin compétitif sur le plan graphique, ce nouveau SoC passe un sérieux cap et fait entrer les PC portables Windows ARM dans une toute autre dimension.
Tout n’est pas parfait, et nous aurons l’occasion d’en parler plus en détail dans le test de l’ASUS ZenBook A16, à paraître, mais Qualcomm s’impose comme un acteur sur lequel on peut désormais vraiment compter pour nos laptops. Il nous tarde maintenant de découvrir ce que la firme nous propose, en parallèle, avec les Snapdragon X2 Elite « classiques » et X2 Plus.