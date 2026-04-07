Le nouveau Snapdragon X2 Elite Extreme est le successeur direct des meilleures solutions X Elite introduites sur le marché en milieu d’année 2024. Il s’agissait alors pour Qualcomm de se faire une vraie place sur le marché des SoC pour PC portables, après avoir vivoté pendant des années sur ce secteur au travers de processeurs ARM plus ou moins réussis, conçus pour certains en partenariat avec Microsoft.

Globalement bien accueillie en dépit de quelques soucis de jeunesse, cette première génération de Snapdragon X Elite avait été accompagnée d’une forte poussée logicielle et marketing de Microsoft à travers toute une flopée de PC portables Copilot+ et d’une optimisation enfin satisfaisante de Windows ARM… malgré, là encore, quelques lacunes.

C’est donc dans ce contexte, et avec la ferme intention de s’attaquer toujours plus et, surtout, encore mieux, aux solutions mobiles x86 d’Intel et AMD — ainsi qu’aux MacBook « Apple Silicon » sous architecture ARM eux aussi —, que Qualcomm revenait fin septembre 2025 avec une nouvelle génération de puces. Parmi elles, vous nous voyez venir, le Snapdragon X2 Elite Extreme qui nous intéresse aujourd’hui.