À Las Vegas, Qualcomm a annoncé sa nouvelle puce Snapdragon X2 Plus. Dédié principalement aux PC portables de la lignée Copilot+, ce nouveau SoC va permettre de muscler le jeu de nombre de machines milieu de gamme, avec une montée en puissance qu'on nous assure très concrète tant sur le plan CPU que GPU.
Le Snapdragon X Plus avait plutôt fait bonne impression en 2024. Deux pas derrière les puissantes solutions X2 Elite et X2 Elite Extreme dévoilés en fin d'année dernière, le nouveau Snapdragon X2 Plus promet d'aller nettement plus loin pour pallier, justement, aux quelques lacunes de son prédécesseur… et possiblement faire souffler un vent de fraîcheur sur une foule (du moins c'est ce que l'on nous promet) de machines à prix tempérés.
Le milieu de gamme bientôt plus sexy grâce à Qualcomm ?
Décliné en deux itérations (X2P-42-100 et X2P-64-100), le nouveau Snapdragon X2 Plus peut s'équiper de 6 ou 10 cœurs Oryon de troisième génération, respectivement, cadencés à 4,0 GHz, et pouvant délivrer jusqu'à 35% de performances en plus en calcul single-core. Une avancée permise notamment grâce à l'utilisation du procédé 3 nm de TSMC.
Qualcomm mise aussi sur une prise en charge de la mémoire vive en LPDDR5x (jusqu'à 128 Go), avec jusqu'à 9523 MT/s de vitesse de transferts grâce à un bus mémoire 128-bit et une bande passante de 152 Go/s qui contribueront beaucoup à la réactivité globale des machines équipées de cette nouvelle puce.
Le Snapdragon X2 Plus brillera également sur le milieu de gamme par son NPU, « le NPU le plus rapide au monde sur PC portables », clame Qualcomm. Il faut dire qu'avec ses 80 TOPS, ce dernier surclasse aisément les 50 TOPS développés par les meilleurs NPUs Intel Panther Lake. À voir si cet écart de puissance dévolue au calcul local de l'IA sera réellement exploité par monsieur Tout-le-monde, qui restere le premier ciblé par les PC portables sous Snapdragon X2 Plus… qui intégreront par défaut un modem Wi-Fi 7 dernier cri.
Snapdragon X2 Plus, la puce qui veut faire un peu de tout, et le faire bien
Côté iGPU, Qualcomm annonce cette fois jusqu'à 29% de performances en plus, ce qui devrait faire une belle différence, même si, en la matière, le Snapdragon X2 Plus revient de loin. Son prédécesseur s'illustrait en effet par des performances rachitiques sur le plan graphique. On retient en tout cas que la puce consommera globalement jusqu'à 43% d'énergie en moins pour permettre d'aboutir à des laptops affichant des autonomies de plusieurs jours. Une promesse que nous aimerions effectivement voir tenue.
Avant d'en avoir le cœur net, il nous faudra toutefois attendre un peu. Car bien qu'annoncé en ce début janvier à Las Vegas, ce nouveau Snapdragon X2 Plus n'arrivera pas sur le marché avant le premier semestre 2026, créneau à partir duquel les premiers PC portables équipés seront commercialisés. Patience, donc.
Source : Briefing Qualcomm CES 2026 / Communiqué de presse