Décliné en deux itérations (X2P-42-100 et X2P-64-100), le nouveau Snapdragon X2 Plus peut s'équiper de 6 ou 10 cœurs Oryon de troisième génération, respectivement, cadencés à 4,0 GHz, et pouvant délivrer jusqu'à 35% de performances en plus en calcul single-core. Une avancée permise notamment grâce à l'utilisation du procédé 3 nm de TSMC.

Qualcomm mise aussi sur une prise en charge de la mémoire vive en LPDDR5x (jusqu'à 128 Go), avec jusqu'à 9523 MT/s de vitesse de transferts grâce à un bus mémoire 128-bit et une bande passante de 152 Go/s qui contribueront beaucoup à la réactivité globale des machines équipées de cette nouvelle puce.

Le Snapdragon X2 Plus brillera également sur le milieu de gamme par son NPU, « le NPU le plus rapide au monde sur PC portables », clame Qualcomm. Il faut dire qu'avec ses 80 TOPS, ce dernier surclasse aisément les 50 TOPS développés par les meilleurs NPUs Intel Panther Lake. À voir si cet écart de puissance dévolue au calcul local de l'IA sera réellement exploité par monsieur Tout-le-monde, qui restere le premier ciblé par les PC portables sous Snapdragon X2 Plus… qui intégreront par défaut un modem Wi-Fi 7 dernier cri.