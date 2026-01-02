Si ces chiffres se confirment (on les prendra tout de même avec prudence pour l'instant), nous pourrions dans les prochaines semaines assister à une très sérieuse montée en gamme des solutions ARM de Qualcomm pour les PC Copilot+, avec à la clé des machines plus puissantes, notamment sur le plan graphique (ce qui fait le plus défaut aux puces Snapdragon X Elite / Plus de première génération), profitant en prime d'une bien meilleure autonomie.

En l'occurrence, nous devrions être en mesure de mettre très prochainement à l'épreuve des promesses de Qualcomm en la matière. La fuite de plusieurs machines Lenovo (dont plusieurs modèles Legion et LOQ) tend en effet à attester que ces nouvelles puces Snapdragon X2 seront bien lancées à l'occasion du CES 2026, qui débutera le 6 janvier prochain.