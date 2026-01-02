La fuite de plusieurs PC portables ARM chez Lenovo, tend à confirmer que le lancement des nouvelles puces Snapdragon X2 Elite / X2 Plus se concrétisera bien lors du CES 2026, qui ouvrira officiellement ses portes le 6 janvier prochain.
On s'en doutait, ça se confirme, Qualcomm devrait bien profiter du CES pour lancer officiellement ses nouvelles puces ARM Snapdragon X2 Elite / X2 Plus, vouées au monde PC. Présentée pour la première fois fin septembre à l'occasion du Snapdragon Summit, organisé à Hawaï, cette nouvelle génération de SoC promet de muscler son jeu sur PC, avec une hausse de performance CPU pouvant aller jusqu'à 75%, mais aussi un doublement des performances par watt sur la partie GPU.
Qualcomm prêt à dégainer ?
Si ces chiffres se confirment (on les prendra tout de même avec prudence pour l'instant), nous pourrions dans les prochaines semaines assister à une très sérieuse montée en gamme des solutions ARM de Qualcomm pour les PC Copilot+, avec à la clé des machines plus puissantes, notamment sur le plan graphique (ce qui fait le plus défaut aux puces Snapdragon X Elite / Plus de première génération), profitant en prime d'une bien meilleure autonomie.
En l'occurrence, nous devrions être en mesure de mettre très prochainement à l'épreuve des promesses de Qualcomm en la matière. La fuite de plusieurs machines Lenovo (dont plusieurs modèles Legion et LOQ) tend en effet à attester que ces nouvelles puces Snapdragon X2 seront bien lancées à l'occasion du CES 2026, qui débutera le 6 janvier prochain.
Las Vegas comme cadre (très probable) au coup d'envoi des Snapdragon X2
Parmi les nouveaux PC portables de Lenovo dont l'existence et certaines spécifications ont été rendues publiques avant l'heure, le Yoga Slim 7x. L'appareil devrait combiner un écran OLED 2,8K à un processeur Snapdragon X2 Elite… et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agira a priori de sa meilleure version : la mouture X2E-88-100 et ses 18 cœurs CPU. Ce nouveau PC devrait en outre tirer parti de sa puce pour délivrer jusqu'à 29 heures d'autonomie selon Lenovo. Il s'agirait alors d'une très belle progression sur ce terrain, a fortiori pour un modèle équipé d'une dalle OLED gourmande en énergie.
En parallèle de ce Lenovo Yoga Slim 7X, de nouveau IdeaPad 5x 2-en-1 et IdeaPad Slim 5x (attendu en 13 et 15 pouces) seraient aussi de la partie, mais cette fois avec des Snapdragon X2 Plus « seulement ». Nous n'en savons pas plus à leur sujet dans l'immédiat, mais nous devrions tout connaître de ces modèles dans le courant de la semaine prochaine, en plein CES. Et ça tombe bien, Clubic sera à Las Vegas pour l'occasion.