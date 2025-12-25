Le média spécialisé Windows Latest a publié avant l'heure des informations intéressantes concernant plusieurs modèles gaming attendus chez Lenovo début janvier. Ces produits, pour lesquels nous n'avons malheureusement pas encore de visuels, seront vraisemblablement annoncés à l'occasion du CES 2026.
Pas de chance pour Lenovo. Cette année, plusieurs de ses modèles 2026 fuitent avant l'heure. C'est en effet chez Windows Latest et VideoCardz qu'une partie du nouveau lineup de PC portables gaming Lenovo a fait une apparition prématurée. Au menu, au moins trois nouveaux modèles Legion et une nouveauté estampillée LOQ, sous processeurs Intel Panther Lake et AMD Gorgon Point, notamment.
Lenovo miserait (une nouvelle fois) aussi bien sur AMD qu'Intel
En l'occurrence, Lenovo laisse filer des infos sur ses nouveaux Legion 7a, Legion 5a, Legion 5i et LOQ 15. Les meilleurs modèles seront en l'occurrence motorisés par des processeurs Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point) ou Ryzen AI 9 465 côté AMD, ou bien Core Ultra 9 386H (Panther Lake) côté Intel. Quant aux configurations les plus abordables, elles seront visiblement armées par des puces AMD Ryzen AI 7 445 voire Ryzen 7 250 (plus anciennes), ou Intel Core Ultra 7 356H. Question GPU, ces différents PC disposeraient tous (au minimum ?) d'une RTX 5060.
Voici les différents modèles en fuite, et leurs principales spécifications :
- Legion 7a - AMD Ryzen Al 9 HX 470 ou AMD Ryzen Al 9
465 / RTX 5060
- Legion 5a - AMD Ryzen Al 9 465 / RTX 5060
- Legion 5a - AMD Ryzen 7 250 / RTX 5060
- Legion 5i - jusqu'au Core Ultra 9 386H / RTX 5060
- LOQ 15IPH11 - jusqu'au Intel Core Ultra 7 356H / RTX 5060
- LOQ 15APH11 - AMD Ryzen 7 250 / RTX 5060
Legion 7, Legion 5, LOQ 15… des nouveautés gaming en fuite
Notez que ces quelques modèles en fuite ne sont pas les modèles Pro (plus puissants) que Lenovo devrait aussi dévoiler au CES 2026. Ils devraient néanmoins profiter d'options premium en termes d'écrans, avec la mention de dalles 16 pouces OLED QHD+ / 240 Hz ou de dalles 15 pouces OLED QHD+ / 165 Hz. On y trouverait aussi 32 ou 64 Go de mémoire vive (au maximum) suivant les variantes, tandis que leurs systèmes de dissipations seraient en mesure d'exploiter convenablement la RTX 5060, à hauteur de 115 W de TGP.
À ce stade, nous ne disposons par contre d'aucun prix et d'aucune date de lancement. Il faudra cette fois attendre début janvier pour en savoir plus, mais ce premier aperçu du nouveau milieu de gamme de Lenovo est en tout cas relativement alléchant.