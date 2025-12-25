En l'occurrence, Lenovo laisse filer des infos sur ses nouveaux Legion 7a, Legion 5a, Legion 5i et LOQ 15. Les meilleurs modèles seront en l'occurrence motorisés par des processeurs Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point) ou Ryzen AI 9 465 côté AMD, ou bien Core Ultra 9 386H (Panther Lake) côté Intel. Quant aux configurations les plus abordables, elles seront visiblement armées par des puces AMD Ryzen AI 7 445 voire Ryzen 7 250 (plus anciennes), ou Intel Core Ultra 7 356H. Question GPU, ces différents PC disposeraient tous (au minimum ?) d'une RTX 5060.

Voici les différents modèles en fuite, et leurs principales spécifications :