Le leaker Evan Blass continue de ruiner l'effet de surprise de Lenovo pour le lancement de sa nouvelle console portable Legion Go 2. Attendue dans les prochaines jours à l'IFA, cette dernière n'a désormais plus tellement de secrets pour nous.
Lenovo ne viendra pas les mains vides à l'IFA. Lors du salon berlinois, qui se tiendra entre les 5 et 9 septembre prochains, le constructeur chinois devrait (enfin) dévoiler une nouvelle mouture de sa console portable haut de gamme : la Legion Go 2, dont plusieurs prototypes avaient été aperçus dernièrement.
De L'OLED et plus de puissance
Si l'on s'en tient aux habitudes de Lenovo, cette nouvelle console ne devrait toutefois pas être lancée aussitôt après l'IFA, mais vraisemblablement quelques semaines plus tard. À Berlin, la marque devrait néanmoins être en mesure de nous indiquer une date de lancement précise, un prix, ainsi que les spécifications détaillées de cette nouvelle machine… ou du moins celles qu'Evan Blass n'a pas encore fait fuiter.
Car en la matière, force est d'admettre que le leaker s'est montré particulièrement prodigue. On sait à ce stade pratiquement tout de cette nouvelle Legion Go 2. Elle reprendrait pour l'essentiel le concept de la Legion Go première du nom, avec son grand écran et ses manettes détachables façon Switch, mais cette fois en misant sur de gros changements techniques.
AMD Ryzen Z2, ou Z2 Extreme : à nous de choisir ?
Si l'on s'en tient aux visuels dénichés par Blass, le premier à signaler toucherait à l'écran. Lenovo troquerait l'ancien écran LCD IPS 1600p de la Legion Go pour une dalle OLED 1200p cette fois. On perdrait donc légèrement en définition pour gagner en qualité d'image, avec une certification VESA DisplayHDR 1000 en prime et une prise en charge à 97% de l'espace DCI-P3 sur cet écran, qui devrait d'ailleurs monter à 144 Hz comme par le passé.
Sous cette dalle OLED palpiterait un APU AMD Ryzen Z2 Extreme, ou un AMD Ryzen Z2 « classique ». La console serait donc déclinée en au moins deux versions, l'une puis rapide (et plus coûteuse) que l'autre. On note aussi la mention « jusqu'à 32 Go de LPDDR5x », suggérant que la machine serait déclinée (vraisemblablement) en 16 ou 32 Go de RAM suivant la puce sélectionnée. On apprend enfin que cette mémoire vive serait en capacité d'atteindre les 8000 MT/s. Pour rappel, la mémoire vive installée à bord de la Lenovo Legion Go S s'en tenait pour sa part à 7500 MT/s.