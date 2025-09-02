Sous cette dalle OLED palpiterait un APU AMD Ryzen Z2 Extreme, ou un AMD Ryzen Z2 « classique ». La console serait donc déclinée en au moins deux versions, l'une puis rapide (et plus coûteuse) que l'autre. On note aussi la mention « jusqu'à 32 Go de LPDDR5x », suggérant que la machine serait déclinée (vraisemblablement) en 16 ou 32 Go de RAM suivant la puce sélectionnée. On apprend enfin que cette mémoire vive serait en capacité d'atteindre les 8000 MT/s. Pour rappel, la mémoire vive installée à bord de la Lenovo Legion Go S s'en tenait pour sa part à 7500 MT/s.