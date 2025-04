Les deux configurations proposées, l'une à 549,99$ avec le processeur AMD Ryzen Z2 Go et l'autre à 749,99$ avec le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, seront disponibles à partir du 25 mai 2025 avec le choix entre 16 et 32 Go de RAM. Ces configurations en mémoire vive devraient s'accompagner respectivement de 512 Go et 1 To de stockage. Cette augmentation pourrait réduire l'avantage concurrentiel qu'avait initialement la console face au Steam Deck, particulièrement dans un marché où le rapport qualité-prix devient déterminant, alors que Valve tire constamment les prix vers le bas à coût de ventes à perte et de deals sur les modèles reconditionnés.