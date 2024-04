Après ASUS et MSI, Lenovo contraint de revoir le prix de sa console portable à la baisse

Outre-atlantique cependant, plusieurs boutiques – et pas les plus petites – ont amorcé une nette baisse. Ainsi, que l'on parle d'Amazon ou de Best Buy, la Legion Go avec processeur Z1 Extreme et SSD 512 Go est à respectivement 628 et 649 dollars contre 699 dollars officiellement annoncés par Lenovo il y à cinq mois de cela.

Chez Amazon, la baisse est de 10%, plus ou moins du même ordre que les rabais d'ASUS sur sa ROG Ally. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre de potentiels acheteurs ? Car ces multiples baisses posent aussi la question de la place pour des concurrentes au Steam Deck sur un marché que l'on ne maîtrise pas encore bien.