Avis aux amateurs de gros PC portables gaming sous processeur AMD. Lenovo annonce cette semaine, à l'occasion de l'IFA 2025, une nouvelle version de son Legion Pro 7, équipée cette fois d'une puce AMD « Fire Range ». Ce nouveau modèle arrivera cet automne à un prix… disons tempéré.
Nous vous parlions en janvier des nouveautés gaming de Lenovo au CES 2025. En ce jour d'ouverture de l'IFA, à Berlin, le constructeur chinois annonce une nouvelle mouture de son PC portable gaming Legion Pro 7. Lancé initialement en début d'année sous processeurs Intel Arrow Lake HX, l'appareil se déclinera donc prochainement en version AMD « Fire Range », avec de grosses performances à la clé et un système de refroidissement qu'on nous promet évidemment solide.
AMD Ryzen 9 9955HX3D et RTX 5080 au programme
En l'occurrence, Lenovo mise sur son dispositif Legion Coldfront. Articulé autour de trois ventilateurs et d'une chambre à vapeur, ce dernier est censé être capable de dissiper jusqu'à 275 W de TDP global sans broncher. De quoi gérer sans sourciller le processeur Ryzen 9 9955HX3D (oui, c'est long) que ce nouveau Legion Pro 7 peut combiner, au maximum, à une RTX 5080 elle-même configurée en 175 W (150 W de base + 25 W via Dynamic Boost).
Cette configuration devrait lui permettre de rivaliser avec certaines des meilleures machines d'ASUS, MSI ou HP, pour n'en citer que quelques unes. Ce nouveau Legion Pro 7 AMD pourra d'ailleurs compter en parallèle sur un maximum de 32 Go de RAM (DDR5 à 5600 MHz) et 2 To de SSD (PCIe Gen 5 au format M2 2280), et sur un écran OLED dans sa meilleure configuration.
La crème de la crème de chez Lenovo
Car côté affichage, Lenovo ne lésine pas non plus. L'engin peut en effet s'équiper au maximum d'une dalle OLED QHD+ de 16 pouces, G-Sync, montant à 240 Hz et couvrant intégralement le spectre DCI-P3. Pour alimenter tout ça, le Legion Pro 7 conserve une batterie de 99,9 Wh, soit le maximum autorisé sur PC portable, et s'équipe d'un gros bloc secteur de 400 W.
Les dimensions de l'appareil sont par contre « raisonnables » pour une machine de cette pointure, avec 364,3 x 275,9 x 26,6 mm (au point le plus épais) pour 2,7 kg sur la balance. Mentionnons enfin la présence d'un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 et d'une sélection de connectiques a priori suffisante… en dépit d'une absence de port USB4 ou de lecteur de cartes SD. On y retrouve en effet deux ports USB-C 3.2, trois ports USB-A 3.2, une sortie HDMI 2.1, une prise casque et un port Ethernet.
Ce nouveau Lenovo Legion Pro 7 AMD Fire Range arrivera en France courant octobre, précise la marque, à partir de 2899 euros.
Source : Communiqué de presse Lenovo