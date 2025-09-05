En l'occurrence, Lenovo mise sur son dispositif Legion Coldfront. Articulé autour de trois ventilateurs et d'une chambre à vapeur, ce dernier est censé être capable de dissiper jusqu'à 275 W de TDP global sans broncher. De quoi gérer sans sourciller le processeur Ryzen 9 9955HX3D (oui, c'est long) que ce nouveau Legion Pro 7 peut combiner, au maximum, à une RTX 5080 elle-même configurée en 175 W (150 W de base + 25 W via Dynamic Boost).

Cette configuration devrait lui permettre de rivaliser avec certaines des meilleures machines d'ASUS, MSI ou HP, pour n'en citer que quelques unes. Ce nouveau Legion Pro 7 AMD pourra d'ailleurs compter en parallèle sur un maximum de 32 Go de RAM (DDR5 à 5600 MHz) et 2 To de SSD (PCIe Gen 5 au format M2 2280), et sur un écran OLED dans sa meilleure configuration.