Une telle conception découle des habitudes de Qualcomm dans la mobilité et les smartphones, mais ne l’empêche pas de proposer plusieurs variantes de ses puces : le X2 Elite Extreme X2E-96-100 est doté de 18 cœurs et il en va de même pour le X2 Elite X2E-88-100 alors que le X2 Elite XE2-80-100 se contente de 12 cœurs. Enfin, le X2 Plus X2P-64-100 est doté de 10 cœurs et le X2 Plus X2P-42-100 doit se contenter de 6 cœurs. Le cache associé, les fréquences et le GPU Adreno peuvent également être modifiés selon les références, mais le NPU ou accélérateur IA reste à chaque fois le même (80 TOPS de puissance).