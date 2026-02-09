Enfin un concurrent sérieux pour détrôner Apple de son piédestal sur les processeurs pour ordinateurs portables ? Le Snapdragon X2 Elite débarque et entend bien rivaliser solidement avec les puces d'Apple.
Le processeur ARM de seconde génération de Qualcomm, le Snapdragon X2 Elite, affiche des performances multi-cœurs et de rendu supérieures à celles de l'Apple M5 dans trois benchmarks sur quatre effectués, selon des résultats publiés par la chaîne spécialisée Hardware Canucks. Les PC portables équipés de cette puce sont attendus au cours du premier semestre 2026.
Les premiers tests annoncent Qualcomm en tête
Les benchmarks ont été réalisés sur un modèle de test fourni par Qualcomm à Hardware Canucks. Plusieurs réserves accompagnent toutefois ces résultats : les pilotes utilisés sont des versions préliminaires, le firmware est en phase bêta, et le système d'exploitation Windows n'est pas encore optimisé pour ce nouveau matériel.
Il convient également de noter que le modèle testé, le X2E-88, n'est pas le plus performant de la gamme X2 Elite. Le processeur le plus performant de la série, désigné X2E-96-100 et portant le nom "Elite Extreme", n'a pas fait l'objet de ces tests. Cette puce devrait se confronter à la puce M5 Pro d'Apple.
Ces éléments de contexte sont déterminants pour interpréter les chiffres présentés ci-dessous : les performances finales, dans un sens comme dans l'autre, pourraient différer une fois les logiciels et l'optimisation système finalisés.
De nombreux benchmarks le confirment
Sur le test Cinebench en configuration multi-cœurs, le Snapdragon X2 Elite atteint un score de 1 432 points avec une enveloppe thermique de 31 W. En comparaison, l'Apple M5, fonctionnant à 26 W, obtient un score de 1 153 points. L'écart est donc d'environ 24 % en faveur de la puce Qualcomm sur ce test précis, bien que la consommation annoncée soit supérieure de 5 W.
Les processeurs concurrents d'Intel et d'AMD se positionnent en retrait dans ce même test multi-cœurs : le Intel Core Ultra X9 388H, issu de la nouvelle série "Panther Lake" (Intel Series 3), affiche un score de 972 points, tandis que l'AMD Ryzen AI 9 HX 370 obtient 925 points.
La situation s'inverse cependant en single-core. L'Apple M5 prend la tête avec un score de 200 points, contre 146 points pour le X2 Elite. Sur ce critère, le processeur Qualcomm devance néanmoins les dernières puces d'Intel et d'AMD.
Les tests de rendu réalisés avec Blender 5.01 confirment la tendance observée en multi-cœurs. Le Snapdragon X2 Elite complète le rendu d'une image en 3 minutes et 31 secondes, là où l'Apple M5 nécessite 5 minutes et 33 secondes, soit un écart de plus de deux minutes. Le processeur Qualcomm devance également le Intel Core Ultra X9 388H et le AMD Ryzen AI 9 HX 370 sur ce même test.
Sur Handbrake, un outil d'encodage vidéo, le X2 Elite termine l'opération en 3 minutes et 29 secondes, contre 5 minutes et 14 secondes pour l'Apple M5. Les puces Intel et AMD sont là encore distancées par le processeur Qualcomm.
|Benchmark
|Snapdragon X2 Elite (X2E-88)
|Apple M5
|Intel Core Ultra X9 388H
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|Cinebench multi-core
|1 432 (31 W)
|1 153 (26 W)
|972
|925
|Cinebench single-core
|146
|200
|130
|128
|Blender 5.01 (rendu)
|3 min 31 s
|5 min 33 s
|6 min 05 s
|5 min 30 s
|Handbrake (encodage)
|3 min 29 s
|5 min 14 s
|5 min 08 s
|5 min 48 s