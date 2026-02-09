Les benchmarks ont été réalisés sur un modèle de test fourni par Qualcomm à Hardware Canucks. Plusieurs réserves accompagnent toutefois ces résultats : les pilotes utilisés sont des versions préliminaires, le firmware est en phase bêta, et le système d'exploitation Windows n'est pas encore optimisé pour ce nouveau matériel.

Il convient également de noter que le modèle testé, le X2E-88, n'est pas le plus performant de la gamme X2 Elite. Le processeur le plus performant de la série, désigné X2E-96-100 et portant le nom "Elite Extreme", n'a pas fait l'objet de ces tests. Cette puce devrait se confronter à la puce M5 Pro d'Apple.