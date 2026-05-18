Brièvement délaissée, la gamme XPS revient chez Dell en s’octroyant un tout nouveau châssis, un système de dissipation revu et des processeurs Intel de dernière génération. La meilleure des façons de signer un come-back réussi ? Réponse dans ce test.
- Le tout nouveau châssis, hyper réussi
- Les performances graphiques et l’efficacité énergétique de Panther Lake
- Le choix entre un excellent écran OLED ou une dalle LCD (très) sobre en énergie
- Ne chauffe pas et siffle peu
- L’autonomie (12 à 17 heures)
- Le clavier qui ne plaira pas à tout le monde
- Performances sévèrement bridées en multi-core
- Le tout USB-C auquel on a du mal à se résigner
- Le capot, pas facile à ouvrir faute d’encoche
Il y a parfois des décisions dont on se mord les doigts rapidement. Dell en a fait l’expérience avec l’abandon, l’année dernière, de son emblématique gamme XPS. Sacrifiée à la dernière minute sur l’autel d’un rebranding aventureux, dont personne n’a d’ailleurs très bien compris la plus-value, cette lignée revient en ce printemps 2026 avec tous les honneurs dus à son rang.
Pour nous faire oublier cette triste affaire, et réinstaurer sa précieuse gamme XPS au sein d’un catalogue contrarié, Dell sort le grand jeu. Les nouveaux XPS 14 et 16 se dotent en effet d’un tout nouveau châssis, mais aussi d’un système de dissipation revu en profondeur, et d’un processeur Intel Core Ultra « Panther Lake » flambant neuf pour chapeauter le tout. Nous allons voir ensemble si la bonne volonté de Dell est suffisante pour transformer l’essai, mais avant d’aller plus loin, voici la fiche technique du XPS 14 que Dell France nous a aimablement fait parvenir en prêt.
Fiche technique Dell XPS 14 (2026)
Résumé
|Processeur
|Ultra X7 358H
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Intel Arc B390
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Ultra X7 358H
|Type de processeur
|16 cœurs / 16 threads
|Fréquence du processeur
|4.8GHz
|Finesse de gravure
|1.8nm
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|32Go
|Type de mémoire
|DDR5
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Arc B390
Écran
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|2880 x 1800 pixels
|Format de l'écran
|16/10
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD NVMe
|Disque principal
|1 To
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
Connectique
|Connectiques disponibles
|Thunderbolt 4/USB-C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|6
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
Caractéristiques physiques
|Longueur
|309.52mm
|Largeur
|209.71mm
|Épaisseur
|15.2mm
|Poids
|1.36kg
Dans cette configuration OLED, Core Ultra X7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD, le Dell XPS 14 2026 est affiché en France à un tarif de 2599 euros. L’appareil débute toutefois à 1849 euros en version IPS Full HD+, Core Ultra 5, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il est également possible d’opter pour un modèle très haut de gamme allant jusqu’au Core Ultra X9 388H couplé à 64 Go de RAM et 4 To de SSD pour un prix final atteignant, cette fois, les 4099 euros.
Design : tout beau tout neuf !
Avec 30,9 x 20,9 x 1,46 cm pour 1,36 kg, le format du nouveau XPS 14 tranche assez peu face aux précédentes générations de XPS 13 ou 14 pouces. Un peu plus léger, l’appareil reste dans la moyenne haute des ultraportables lancés cette année, tant en termes d’embonpoint que d’épaisseur.
Il se démarque en revanche par son design facilement identifiable. Drapé d’une élégante robe d’aluminium anthracite, sans bords biseautés ou intérieur dépareillé, comme c’était le cas auparavant, l’appareil semble avoir été taillé d’un bloc. Une nouvelle fois, les finitions sont impeccables et l’assemblage soigné.
Dell prend soin de distiller, de manière plus subtile, certaines des caractéristiques de son XPS 13 Plus, lancé en 2022 et dont quelques spécificités nous parviennent en héritage sur ce modèle. Comprenez par là qu’on retrouve le trackpad haptique « invisible », les repose-poignets en verre, ou encore ce clavier au look « futuriste » et touches jointes. Nous y reviendrons plus loin.
L’appareil laisse par contre tomber la bande tactile vouée aux raccourcis multimédia et aux boutons de fonctions, pour recouvrer des touches physiques tout ce qu’il y a de plus classiques. C’est tant mieux, d’autant que la touche Échap redevient physique, elle aussi, pour notre plus grand bonheur. On regrette par contre que l’approche 100 % USB-C soit maintenue. Malgré ses 1,46 cm d’épaisseur et la place disponible, ce nouveau XPS 14 s’en tient à trois ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise jack 3,5 mm. Pas de sortie HDMI ou d’USB-A ici. Dommage.
Par ailleurs, Dell néglige toujours un petit détail d’ergonomie qui a son importance. L’absence d’encoche sur l’avant du châssis nous empêche d’ouvrir facilement le capot. Pour compenser, la marque répartit suffisamment bien le poids de l’appareil pour permettre de déplier l’écran d’une main sans avoir à retenir la base du PC, comme c’est souvent le cas chez la concurrence. Ce n’est pas si anecdotique, car cette petite attention renvoie une bien meilleure impression à l’usage.
Le constructeur texan veille aussi, désormais, à matérialiser un peu mieux les deux extrémités du trackpad… Qui n’est donc plus totalement invisible. Là non plus, on ne s’en plaindra pas.
Ce dernier offre une grande surface de glisse haptique et s’avère plaisant à utiliser. On lui reproche néanmoins ses errances occasionnelles, comme les double clics involontaires, et sa précision encore perfectible. En termes de trackpad haptique, Apple et ses MacBook conservent encore une longueur d’avance, donc, mais elle se réduit.
Le clavier installé sur le XPS 14 est peu ou prou le même que celui utilisé par Dell depuis le XPS 13 Plus. En deux mots, il ne plaira pas à tout le monde. Ses touches sont larges, très légèrement incurvées et parfaitement jointes les unes aux autres, ce qui peut décontenancer au départ. En découle une vaste zone de saisie plane, très esthétique, c’est indiscutable, mais qui peut déplaire en termes de confort et de précision.
À titre très personnel, j’aime beaucoup ce clavier, depuis ses débuts. J’apprécie le rebond très souple des touches, la profondeur de course offerte (bien plus importante qu’on pourrait le penser au premier coup d’œil) et sa frappe silencieuse au toucher légèrement caoutchouteux. Mais ça, c’est subjectif. Pour certains utilisateurs, il faudra un temps d’adaptation avant de s’habituer à l’absence de démarcation entre les touches ; pour d’autres, ce form factor inhabituel pour un clavier de PC portable est et restera rédhibitoire.
La webcam et les haut-parleurs sont quant à eux de bon niveau. Juché au-dessus de l’écran, le capteur 1080p de 8 Mpx employé par Dell délivre une image suffisamment nette et des couleurs justes. Le bruit numérique reste toutefois très présent à l’image dès que la lumière manque un peu… Mais pour une webcam intégrée, le bilan est très honnête.
Sur le plan audio, Dell fait également un effort. Le XPS 14 embarque un total de six haut-parleurs délivrant 10 W de puissance en tout. « Invisibles » extérieurement, ils sont logés à l’intérieur du châssis, au niveau du trackpad et des repose-poignets. Leur volume est généreux pour un produit de 14 pouces et le son délivré s’avère globalement bon, avec des graves bien présents. À plein volume, on perd néanmoins en précision et le rendu devient alors un peu « gras », mais nous n’avons pas remarqué de distorsion. Dans l’ensemble, ces haut-parleurs accouchent d’une bonne expérience audio, tout à fait viable pour regarder un film sans écouteurs, par exemple.
Terminons par un point rapide sur l’accès aux composants. Cela se fait en retirant la plaque inférieure du châssis, retenue par une poignée de vis torx T5. On découvre alors un système de dissipation à deux ventilateurs, une batterie et des haut-parleurs faciles d’accès, ainsi qu’un SSD M2 2280 lui aussi remplaçable. Les ports USB-C sont par ailleurs modulaires (vissés plutôt que soudés) et pourront donc être changés facilement en cas de panne. En dehors de ça, la mémoire vive est solidaire du SoC et ce dernier est soudé à la carte mère.
Écran : une dalle Tandem-OLED de qualité… Et de bonnes nouvelles sur l’entrée de gamme
Pour la mouture haut de gamme de ses nouveaux XPS, Dell fait le choix d’une dalle Tandem-OLED 2,8 K (2880 x 1800 pixels) avec rafraîchissement dynamique (20 à 120 Hz). Cette technologie Tandem-OLED consiste à « empiler » deux couches de matériaux organiques pour accoucher d’une meilleure luminosité et d’une meilleure efficacité énergétique, tout en résistant plus longtemps à l’usure.
Dans les faits, et sous nos outils de mesure, cet écran n’est pas aussi lumineux qu’on l’aimerait. Du moins en SDR, où nous relevons un pic lumineux de 398 cd/m2 — proche de la valeur annoncée par Dell. C’est un peu juste pour compenser les reflets de l’écran en l’absence de traitement mat. Cela dit, cette dalle Tandem-OLED tactile s’avère tout de même moins brillante que celle (OLED classique) choisie par ASUS sur le ZenBook A16, pour vous citer un exemple récemment testé sur Clubic.
OLED oblige, les noirs sont par contre absolument parfaits, d’une profondeur infinie. Le contraste offert est donc impeccable. Impossible de trouver mieux actuellement sur le marché. Même chose côté colorimétrie. L’écran de notre XPS 14 couvre à 100 % le spectre sRGB, à 99 % le gamut DCI-P3 et profite d’une calibration aux petits oignons : DeltaE à 1,2 (cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3 pour permettre une restitution fidèle des couleurs) et température estimée à 6621 kelvins par défaut (soit presque au niveau des 6500 kelvins attendus). Rien à redire.
Nous l’avons également indiqué plus haut, cet écran Tandem-OLED peut osciller dynamiquement entre 20 et 120 Hz en fonction des contenus affichés pour économiser de l’énergie. Nous verrons plus bas si l’autonomie de cette mouture haut de gamme du XPS 14 est de bon niveau.
Ce que l’on peut par contre préciser en attendant, c’est que Dell propose aussi un écran LCD IPS Full HD+, de toute nouvelle génération, sur ses XPS 14 et 16 « d’entrée de gamme ». Ces panneaux « Oxide 1Hz » fabriqués par LG Display peuvent carrément descendre à 1 Hz, comme leur nom l’indique, pour aboutir à une efficacité énergétique que l’on connaissait jusque-là sur smartphones, pas sur PC portables. En clair, si vous vous offrez la configuration la plus accessible de ce nouveau XPS 14, vous perdrez sur la qualité d’image, c’est sûr… Mais vous pourrez profiter d’une autonomie proprement imbattable à l’heure actuelle sur le marché.
Performances : Panther Lake aux manettes, pour quel résultat ?
On connaît désormais bien les nouvelles puces Intel Panther Lake, ce qu’elles peuvent faire… Et leurs quelques lacunes. Le XPS 14 qui nous intéresse aujourd’hui s’équipe justement d’un Core Ultra X7 358H déjà connu de nos services. Croisé il y a quelques semaines sur le maussade MSI Prestige 14 Flip AI+, ce processeur constituait, de par sa polyvalence et son efficacité énergétique, l’un des principaux atouts du convertible taïwanais.
Nous allons voir si Dell parvient à dompter la bête, ou du moins en extraire les meilleures performances possibles, mais avant toute chose, voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core Ultra X7 358H (16 cœurs / 16 threads cadencés entre 1,5 et 4,8 GHz, 18 Mo de cache, 25 W de TDP) avec partie graphique Intel Arc B390 (12 cœurs Xe3 à 2,5 GHz)
- 32 Go de mémoire vive LPDDR5x
- 1 To de stockage SSD M.2 PCIe Gen 4
Commençons, comme d’habitude, par nous intéresser à ce que nous propose le constructeur américain en termes de dissipation. Nous l’avons dit plus haut, le XPS 14 s’appuie sur un système de refroidissement actif plutôt costaud pour un ultraportable, articulé autour de deux ventilateurs et deux caloducs. Pour l’anecdote, Dell surnomme ces caloducs « Longhorn » en référence aux cornes des vaches « Texas Longhorn », qui ont un peu la même forme allongée.
De manière plus prosaïque, nous relevons des températures maximales d’environ 45 degrés juste au-dessus du clavier après une grosse heure de stress test et de benchmarks divers. Le mode performances était alors actif et les ventilateurs tournaient à leur rythme de croisière.
Un rythme qu’ils ne quittent à vrai dire quasiment jamais… Sauf pour se couper complètement. En charge intensive comme lors de nos tests, nous mesurons par ailleurs une « nuisance » sonore très relative, comprise entre 40 et 42 dB, soit l’équivalent d’un chuchotement discret facilement couvert par les bruits environnants.
De ce point de vue, Dell et Intel font donc du bon travail. Le XPS 14 chauffe peu et se montre toujours discret à l’usage. Cela dit, on constate assez vite que son Intel Core Ultra X7 358H n’est pas utilisé à son plein potentiel. Bridé, surtout sur le plan CPU et en multi-Core, le nouveau SoC d’Intel fait moins bien sur le XPS 14 que sur le MSI Prestige 14 Flip AI+. Un bon point de comparaison en l’occurrence, puisque les deux appareils font peu ou prou la même taille, sont pourvus de la même puce et sont l’un comme l’autre équipés d’un système de dissipation semblable.
On vous laissera jeter un œil à notre tableau des résultats sous Cinebench R24, mais ce que l’on retient, c’est que le XPS 14 réduit nettement la voilure pour les calculs sur plusieurs cœurs : il fait 17 % moins bien sur ce terrain que le modèle de MSI, 14 % moins bien qu’un Qualcomm Snapdragon X Elite de première génération, et se positionne juste devant un modeste Ryzen AI 7 350 « Krackan Point » ou un Apple M4… mais avec des performances single-Core comparables à celles que l’on trouvait sur le marché il y a un ou deux ans.
Pas de quoi frimer, donc, mais cela reste dans la lignée de nos observations de janvier concernant les puces Panther Lake : sur le plan CPU, elles sont globalement en retard.
Leur grande force est ailleurs. Outre leur consommation redoutablement bien maîtrisée (on obtient d’ailleurs une nouvelle fois les mêmes performances sur secteur ou sur batterie), les nouveaux processeurs d’Intel frappent fort sur le plan graphique. Du moins ceux qui peuvent compter sur le puissant iGPU Arc B390. C’est le cas de notre Core Ultra X7 358H, qui surclasse donc la plupart de ses concurrents directs en jeu et dans tous les usages mettant à profit l’accélération GPU (retouche photo, montage vidéo…).
En jeu, l’Arc B390 de notre XPS 14 fait, ici aussi, mieux que ce que peut permettre l’Apple M5 du dernier MacBook Air ou le Snapdragon X2 Elite Extreme d’un ASUS ZenBook A16. Les performances graphiques de l’ultraportable texan sont en effet comparables à celles (excellentes) du MSI Prestige 14 Flip AI+ sur ce terrain.
En Full HD+ / Ultra, Shadow of the Tomb Raider est par exemple animé à 49 FPS en moyenne, tandis que Cyberpunk 2077 peut se permettre d’être à l’aise en Full HD+ avec un soupçon de ray tracing (préréglage ray tracing : bas). Dans ce contexte, on tient les 42 FPS moyens avec le supersampling XeSS actif, mais sans génération d’images. Outre les usages créatifs, le nouvel XPS 14 se débrouille donc rudement bien en jeu pour sa catégorie.
Côté SSD enfin, Dell opte pour une barrette M.2 PCIe Gen 4 tout ce qu’il y a de plus classique. Cette dernière délivre des vitesses de transfert très honorables de 6983 Mo/s en lecture et 6062 Mo/s en écriture.
Autonomie : une endurance de marathonien…
Vraisemblablement pour limiter ses coûts de production, Dell fait le choix, sur l’ensemble de sa gamme XPS 2026, d’une batterie unique de 70 Wh. Plutôt limitée sur le modèle de 16 pouces, cette capacité est dans la moyenne pour un ultraportable de 14 pouces récent. Couplée au panneau Tandem-OLED très économe en énergie et à un Core Ultra X7 qui sait lui aussi se serrer la ceinture, cette configuration promet d’aboutir à une autonomie respectable sur le XPS 14.
Dans le cadre de notre test d’autonomie habituel — qui consiste, pour rappel, à enchaîner les vidéos YouTube en 1080p, avec la luminosité de l’écran à 100 %, le rétroéclairage du clavier coupé, un casque branché et les paramètres d’alimentation les plus favorables à l’efficacité énergétique, nous relevons une autonomie qui approche les 17 heures sur batterie.
Ça c’est pour la lecture vidéo, un contexte d’utilisation que les PC portables de dernière génération gèrent désormais très bien, suffisamment pour faire mieux, dans certains cas, que la dernière génération de MacBook Apple Silicon. Cela dit, en utilisation polyvalente, mêlant bureautique, multimédia léger, lecture vidéo et un chouia de gaming, notre XPS 14 voit son endurance s’émousser légèrement pour tomber aux alentours de 12 heures, ce qui reste convaincant.
Cette configuration haut de gamme de l’appareil est toutefois moins endurante que le modèle d’entrée de gamme. Équipée du fameux panneau LCD 1-120 Hz évoqué plus haut, cette mouture du XPS 14 peut tenir jusqu’à 43 heures dans certains cas. Une marathonienne.
Côté recharge, notre XPS 14 est équipé d’un chargeur USB-C de 100 watts à rallonge. Ce dernier est un peu encombrant et nous aurions aimé que Dell nous propose une solution murale plus compacte et donc plus pratique. Cet adaptateur permet néanmoins de faire le plein de la batterie en plus ou moins une heure et vingt minutes sur secteur.
Dell XPS 14 : l’avis de Clubic
Quelle joie de retrouver la gamme XPS d’une si jolie manière ! En déshérence tout au long de l'année 2025, l’ultraportable le plus emblématique de Dell revient dans une version plus intéressante et plus aboutie que jamais. C'est bien simple, (presque) tout est au point sur ce modèle 2026 : son nouveau châssis tutoie la perfection, ses finitions sont impeccables, son écran Tandem-OLED impose le respect et son autonomie est tout à fait en phase avec ce que l'on attend en 2026 d'un modèle de 14 pouces. Seule ombre au tableau, Dell a choisi sur ce modèle de privilégier le confort (chauffe et bruit parfaitement maîtrisés) à tout prix.
Comprenez que les performances CPU en prennent un coup. Par chance, la puissance graphique de Panther Lake échappe totalement au coup de rabot ourdi par Dell, et l'équilibre trouvé avec ce produit demeure, dans son ensemble, tout à fait probant.
Si vous vouliez acheter un XPS, le moment est plus que jamais venu : ce nouveau modèle vous tend les bras. Et si vous cherchez un ultraportable d'excellence, alors, sans aucun doute, ce nouveau XPS 14 fait partie de ceux qui méritent toute votre attention.
- Le tout nouveau châssis, hyper réussi
- Les performances graphiques et l’efficacité énergétique de Panther Lake
- Le choix entre un excellent écran OLED ou une dalle LCD (très) sobre en énergie
- Ne chauffe pas et siffle peu
- L’autonomie (12 à 17 heures)
- Le clavier qui ne plaira pas à tout le monde
- Performances sévèrement bridées en multi-core
- Le tout USB-C auquel on a du mal à se résigner
- Le capot, pas facile à ouvrir faute d’encoche
Concurrence : quelles alternatives au Dell XPS 14 ?
- Les capacités graphiques du Core Ultra X7
- Le contraste et les couleurs de l’écran OLED…
- Le nouveau châssis élégant et agréable
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- Beaucoup de puissance et un échauffement maîtrisé
- L’élégance du châssis en Ceraluminum, sa légèreté insolente
- Lecteur SD, haut-parleurs soignés, webcam convaincante…