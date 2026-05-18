Il y a parfois des décisions dont on se mord les doigts rapidement. Dell en a fait l’expérience avec l’abandon, l’année dernière, de son emblématique gamme XPS. Sacrifiée à la dernière minute sur l’autel d’un rebranding aventureux, dont personne n’a d’ailleurs très bien compris la plus-value, cette lignée revient en ce printemps 2026 avec tous les honneurs dus à son rang.

Pour nous faire oublier cette triste affaire, et réinstaurer sa précieuse gamme XPS au sein d’un catalogue contrarié, Dell sort le grand jeu. Les nouveaux XPS 14 et 16 se dotent en effet d’un tout nouveau châssis, mais aussi d’un système de dissipation revu en profondeur, et d’un processeur Intel Core Ultra « Panther Lake » flambant neuf pour chapeauter le tout. Nous allons voir ensemble si la bonne volonté de Dell est suffisante pour transformer l’essai, mais avant d’aller plus loin, voici la fiche technique du XPS 14 que Dell France nous a aimablement fait parvenir en prêt.