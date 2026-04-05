Annoncés en amont du CES 2026, à la faveur d’une conférence de presse aux relents expiatoires, les nouveaux XPS 14 et 16 marquent chez Dell le grand retour d’une gamme emblématique pourtant mise (brièvement) au placard. À l’occasion d’un évènement organisé par la marque, nous avons pu les approcher de près cette fois. Voici nos premières impressions.
Vous vous en souvenez sûrement, Dell annonçait l’année dernière un grand chambardement dans son catalogue de PC portables. Cette décision stratégique à l’exécution précipitée et confuse, poussait vers la sortie plusieurs gammes iconiques… dont les célèbres XPS, à la surprise générale. C’est ainsi que, sans changement de châssis ou évolution majeure, le XPS 14 devenait par exemple le Dell 14 Premium. Une machine à l’identité en partie gommée que nous avions pu tester, et dont nous ne comprenions d’ailleurs pas bien le positionnement.
C’est dans ce contexte que Dell revenait tout penaud face à un parterre de journalistes en décembre dernier, s’excusant sans fausse pudeur pour le manque de discernement dont il avait fait preuve à l’égard de sa pauvre gamme XPS, sacrifiée (heureusement pour quelques mois seulement) sur les conseils de décideurs bien mal avisés. Résultat de ce mea culpa, l’annonce de nouveaux XPS de 13, 14 et 16 pouces. Nous avions déjà pu approcher brièvement les deux derniers à Las Vegas, mais sans pouvoir les manipuler comme il se doit. À l’occasion d’un évènement organisé par la marque à Paris, c’est désormais chose faite.
Entre héritage, progrès et remise en question
Nous nous sommes un tantinet attardés sur la remise en question de Dell, entrons désormais dans le vif du sujet. Vous l’aurez sans doute remarqué sur nos photos, les Dell XPS 14 et 16 n’ont plus grand-chose à voir avec leurs prédécesseurs directs. Les deux appareils partagent en effet une silhouette commune et un châssis entièrement repensé au design beaucoup plus consensuel que ce que nous avait proposé, avec une certaine audace, il faut bien admettre, le constructeur de Round Rock en 2022 avec son XPS 13 Plus. Un modèle au look futuriste dont l’esthétique disruptive avait largement infusé, par la suite, sur les autres machines de la gamme.
Cette année, Dell revient donc à des lignes bien plus sobres, très épurées elles aussi, mais quand même plus convenues, avec un châssis en aluminium usiné CNC (jusqu’à 1,5 cm d’épaisseur pour 1,36 kg sur le 14 pouces, contre un maximum de 1,5 cm d’épaisseur et 1,74 kg pour le 16 pouces) gris foncé. Une plaque de verre couvre également toujours la partie trackpad / repose-poignets dans son ensemble, donnant au passage beaucoup de cachet à l’ensemble.
Malgré tout, la marque ne fait pas, d’après nous, l’erreur de Samsung. Comprenez par là qu’à l’inverse du nouveau Galaxy Book 6 Ultra (testé sur Clubic il y a peu), le duo XPS 14 / 16 ne lorgne pas trop sur Apple et ses MacBook Pro. Les deux appareils conservent une dégaine bien à eux. Cela passe notamment par la reprise du clavier controversé des trois dernières générations de XPS.
Très identifiable visuellement, ce dernier va dans le sens inverse du marché en misant une nouvelle fois sur de larges touches jointes les unes aux autres… là où la majorité des modèles concurrents s’en tiennent à des touches plus étroites, mais profitant d’un espace de démarcation. Le clavier des XPS 14 et 16 continuera donc de diviser. De notre côté, nous en sommes fans, mais nous avons conscience que c’est loin d’être le cas de tout le monde. Souvent accusé d’être peu précis, ce keyboard séduit néanmoins par son rebond tonique et sa frappe sèche, qui rappelle à certains égards celle du (mal-aimé lui aussi) clavier papillon d’Apple.
Le trackpad, pour sa part, profite de quelques changements. Toujours haptique, celui-ci n’est plus aussi « invisible » que sur les générations précédentes. Il dispose cette fois de deux barres latérales texturées permettant d’en discerner les extrémités. Cette surface tactile est aussi plus large que par le passé et nous l’avons trouvée très convaincante à l’usage. Pour vous faire une idée, imaginez le toucher et les clics (hyper précis) des excellents trackpads d’Apple, mais en beaucoup plus large. En la matière, les nouveaux XPS 14 et 16 ne déçoivent donc pas. Au contraire, ils font encore mieux que par le passé.
Les deux appareils continuent par contre de nous faire faux bond sur les connectiques. Dell a beau s’être remis en cause, son introspection ne l’a pas poussé à revenir en arrière sur le « tout USB-C » de ses XPS. On retrouve donc trois ports USB-C Thunderbolt 4 (avec DisplayPort 2.1 et Power Delivery) sur les deux modèles. Sur ce point, il est d’ailleurs regrettable que le XPS 16 ne soit pas mieux équipé que son petit frère de 14 pouces. Son grand format aurait été propice à l’ajout d’un port HDMI et d’un lecteur SD pleine taille. Dommage.
Deux appareils d’ores et déjà disponibles en France
On sent d’ailleurs que Dell a uniformisé au maximum ces deux nouveaux modèles. En dépit de leur format différent, ils partagent également la même capacité de batterie (70 Wh dans les deux cas), ce qui est un peu surprenant. Heureusement, les premiers retours que nous avons des testeurs américains sont très positifs en ce qui concerne l’autonomie des deux compères. Les premiers tests indépendants suggèrent en effet que le XPS 16 tutoie dans certains cas le cap des 27 heures sur batterie, tandis que le XPS 14 pousserait même le vice jusqu’à 43 heures en navigation web.
Nous avons hâte de vérifier tout ça par nous-mêmes… mais avec un gros bémol tout de même. Ces endurances spectaculaires (il faut bien l’admettre) sont celles des moutures de base des XPS 14 et 16, celles équipées de Core Ultra 5 325 (8 cœurs CPU couplés à un iGPU Intel Graphics à 4 cœurs Xe3) modérément puissants et donc très économes en énergie, mais aussi et surtout de nouvelles dalles IPS Full HD+ signées LG Display, capables de tomber à seulement 1 Hz lorsque c’est nécessaire. Une technologie, encore nouvelle sur PC portables, qui accroît mathématiquement et drastiquement l’autonomie des modèles équipés.
Les XPS 14 et 16 que nous avons pu manipuler n’étaient pour ainsi dire pas faits du même bois. Dell nous a en effet présenté les configurations les plus haut de gamme de ses deux laptops, dotés de Core Ultra X7 358H (16 cœurs CPU assortis d’une grosse partie graphique B390 à 12 cœurs Xe3), mais aussi et surtout d’un écran OLED 2,8 K (voire même 3,2K sur le XPS 16) que l’on pressent d’ores et déjà beaucoup moins sobre sur le plan énergétique. Ce dernier se contente d’ailleurs d’osciller entre 20 et 120 Hz — une plage de fréquence moins ample.
Les Dell XPS 14 et 16 sont d’ores et déjà disponibles en France, à partir de 1849 euros et 1949 euros respectivement, en configurations Full HD+ / Core Ultra 5 / 16 Go de LPDDR5x / 512 Go de SSD. Comptez par contre 2249 euros pour la version la mieux équipée du XPS 14 (OLED tactile 2,8K / Core Ultra 7 / 32 Go de LPDDR5x / 512 Go de SSD) et 2499 euros pour la meilleure variante du modèle de 16 pouces (OLED tactile 3,2K / Core Ultra 7 / 32 Go de LPDDR5x / 512 Go de SSD). Un test en bonne et due forme est prévu prochainement sur Clubic (dès que Dell France nous aura envoyé une unité).