Vous vous en souvenez sûrement, Dell annonçait l’année dernière un grand chambardement dans son catalogue de PC portables. Cette décision stratégique à l’exécution précipitée et confuse, poussait vers la sortie plusieurs gammes iconiques… dont les célèbres XPS, à la surprise générale. C’est ainsi que, sans changement de châssis ou évolution majeure, le XPS 14 devenait par exemple le Dell 14 Premium. Une machine à l’identité en partie gommée que nous avions pu tester, et dont nous ne comprenions d’ailleurs pas bien le positionnement.

C’est dans ce contexte que Dell revenait tout penaud face à un parterre de journalistes en décembre dernier, s’excusant sans fausse pudeur pour le manque de discernement dont il avait fait preuve à l’égard de sa pauvre gamme XPS, sacrifiée (heureusement pour quelques mois seulement) sur les conseils de décideurs bien mal avisés. Résultat de ce mea culpa, l’annonce de nouveaux XPS de 13, 14 et 16 pouces. Nous avions déjà pu approcher brièvement les deux derniers à Las Vegas, mais sans pouvoir les manipuler comme il se doit. À l’occasion d’un évènement organisé par la marque à Paris, c’est désormais chose faite.