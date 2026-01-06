En l'état, on sait simplement que ce nouveau modèle compact proposera un format 16 pouces, sans dépasser les 17 mm d'épaisseur. L'idée ? Proposer un produit capable de rivaliser avec le Blade 16 chez Razer, ou le Zephyrus G16 chez ASUS en affichant un indice d'encombrement 50% inférieur à celui de l'Alienware Area-51 de 16 pouces. On nous promet également un produit endurant et polyvalent sans en dire beaucoup plus. Nous sommes clairement curieux d'en savoir plus, d'autant que Dell laisse entendre qu'une variante 14 pouces ce modèle sera aussi d'actualité.

À noter que l'entreprise se montre encore moins bavarde au sujet de son modèle Alienware d'entrée de gamme. La marque promet ici de n'avoir fait « aucun raccourci sur les points essentiels » que sont la qualité de constructions ou le système de dissipation, et assure que ce nouveau modèle délivrera de solides performances en jeu tout en conservant un design propret. Il s'agira de l'appareil Alienware le plus abordable jamais lancé.

On ignore à ce stade quand ces deux nouveaux modèles Alienware seront évoqués plus en détail. Et comme la plupart de ses concurrents, Dell ne précise pas encore le prix et les dates de lancement respectives de ses XPS 14 / 16 et de ses Alienware Area-51 / 16X Aurora millésime 2026. Cet article a donc vocation à être mis à jour lorsque nous en saurons plus.