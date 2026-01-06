Bien plus dégourdi cette année qu'en 2025, Dell semble vouloir profiter de cette nouvelle édition du CES pour corriger ses erreurs de l'année dernière. Au menu : le grand retour de la gamme XPS, injustement évincée l'année dernière, mais aussi un agrandissement notable de la famille de PC portables Gaming Alienware. On fait le point.
2026 va être une grande année. C'est ce que martèle le constructeur américain Dell dans ses différentes présentations. Après s'être un peu égaré en 2025, le groupe revient cette année avec la ferme intention de faire oublier ses errances les plus récentes, notamment en ce qui concerne la malheureuse gamme XPS… victime l'année dernière d'un rebranding décidément mal boutiqué. À l'occasion du CES 2026, Dell insiste donc sur le grand retour de cette gamme emblématique de PC portables, avec de tout nouveaux XPS de 14 et 16 pouces ; mais aussi sur une montée en puissance de la famille Alienware, qui accueille de nouveaux membres. Voici ce qu'il faut retenir des annonces de Dell au CES.
XPS 14 : le retour d'une icône ?
Retour aux sources, aux fondamentaux. Avec ses nouveaux modèles XPS, Dell rompt avec le design volontairement atypique (et parfois décrié) des modèles de ces deux dernières années, ceux qui avaient globalement repris à leur compte le look futuriste du XPS 13 Plus 2022. Avec le nouveau XPS 14, la firme nous livre un modèle entièrement renouvelé, fort d'un tout nouveau châssis et d'une bonne dose de pragmatisme. Adieu les commandes tactiles au-dessus du clavier, les touches collées les unes aux autres et le trackpad aux délimitations « invisibles », place à un ensemble beaucoup plus classique, plus sobre, et peut-être aussi plus efficace. Ça, nous le verrons d'ici quelques semaines en test.
Ce nouveau modèle de 14 pouces embarque quoi qu'il en soit de nouveaux processeurs Intel Panther Lake, allant jusqu'au puissant Core Ultra X9 388H. Cette puce sera couplée à un maximum de 64 Go de LPDDR5x, tandis qu'il sera possible d'ajouter jusqu'à 4 To de SSD en option sur ce nouvel XPS 14.
L'appareil pourra aussi compter sur un écran LCD IPS Full HD+ / 120 Hz (100% sRGB, 500 nits) ou sur une dalle OLED tactile 2,8K / 120 Hz (100% DCI-P3, 500 nits), mais aussi sur une batterie de 70 Wh, une webcam 8 Mpx, ainsi que sur un modem Wi-Fi 7, le tout avec un châssis en aluminium usiné CNC de 15,2 mm d'épaisseur pour 1,38 kg au maximum. Fidèle à ses habitudes depuis de longues années maintenant, Dell nous limitera par contre à des connectiques 100% USB-C via trois ports Thunderbolt 4. Une prise casque est par contre toujours d'actualité. Grand seigneur.
XPS 16 : le même… en plus grand
Le XPS 16 2026 reprend pratiquement à l'identique cette formule, mais en plus grand. On y retrouve les mêmes connectiques USB-C (3 ports Thunderbolt 4 et une prise casque), les mêmes options en matière de CPU, de RAM et de SSD (jusqu'au Core Ultra X9 388H, couplé à un maximum de 64 Go de LPDDR5x et jusqu'à 4 To de SSD), le même modem Wi-Fi 7, la même webcam 8 Mpx, la même batterie de 70 Wh (un peu petite pour un modèle de 16 pouces d'ailleurs…), et un design identique avec châssis en aluminium usiné CNC. Bref, vous voyez le topo.
La principale différence vient de l'écran. On retrouve ici les mêmes options (LCD IPS Full HD+ / 120 Hz, 100% sRGB et 500 nits, ou OLED tactile 2,8K / 120 Hz, 100% DCI-P3 et 500 nits), avec cette fois un format 16 pouces.
Bien évidemment, les mensurations de l'appareil sont également (légèrement) différentes, avec cette fois 15,4 mm d'épaisseur pour 1,7 kg au maximum.
Alienware : un nouveau modèle abordable, et une nouvelle machine ultra compacte
En plus des modèles haut de gamme Alienware 16 Area-51 et Alienware 18 Area-51, que Dell se contente cette fois de renouveler en leur ajoutant de nouvelles dalles OLED à traitement antireflets (HDR TrueBlack 500, 120% DCI-P3) et des puces Intel Arrow Lake-HX Refresh (au même titre d'ailleurs que l'Alienware 16X Aurora sur le milieu de gamme), le constructeur américain agrandit cette année sa famille Alienware en y ajoutant deux nouveaux membres : un Alienware d'entrée de gamme, et un tout nouveau modèle à châssis fin et léger.
Une première chez Alienware, souvent pointé du doigt pour la lourdeur de ses designs… mais avec tout de même un gros inconvénient à ce stade : Dell ne nous dit pratiquement rien sur ce nouveau modèle, ni sur son cousin abordable d'ailleurs.
En l'état, on sait simplement que ce nouveau modèle compact proposera un format 16 pouces, sans dépasser les 17 mm d'épaisseur. L'idée ? Proposer un produit capable de rivaliser avec le Blade 16 chez Razer, ou le Zephyrus G16 chez ASUS en affichant un indice d'encombrement 50% inférieur à celui de l'Alienware Area-51 de 16 pouces. On nous promet également un produit endurant et polyvalent sans en dire beaucoup plus. Nous sommes clairement curieux d'en savoir plus, d'autant que Dell laisse entendre qu'une variante 14 pouces ce modèle sera aussi d'actualité.
À noter que l'entreprise se montre encore moins bavarde au sujet de son modèle Alienware d'entrée de gamme. La marque promet ici de n'avoir fait « aucun raccourci sur les points essentiels » que sont la qualité de constructions ou le système de dissipation, et assure que ce nouveau modèle délivrera de solides performances en jeu tout en conservant un design propret. Il s'agira de l'appareil Alienware le plus abordable jamais lancé.
On ignore à ce stade quand ces deux nouveaux modèles Alienware seront évoqués plus en détail. Et comme la plupart de ses concurrents, Dell ne précise pas encore le prix et les dates de lancement respectives de ses XPS 14 / 16 et de ses Alienware Area-51 / 16X Aurora millésime 2026. Cet article a donc vocation à être mis à jour lorsque nous en saurons plus.
Source : Briefing Dell / Communiqué de presse Dell