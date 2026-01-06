Vous connaissez la musique, le CES est l'un des trois principaux rendez-vous de l'année pour les annonces de PC portables. Au menu chez ASUS, un nombre restreint de véritables nouveautés, mais tout de même quelques appareils qui sortent du lot, avec les nouvelles puces d'Intel, AMD et Qualcomm en prime, bien évidemment. On fait le point.
Comme chaque année, ASUS profite du CES pour dévoiler une véritable palanquée de PC portables. Nous pourrions donc vous parler des nouveaux Zenbook S14 et S16, des Zephyrus G14 et G16 2026, du petit TUF Gaming A14 2026 (qui passe enfin aux derniers composants d'AMD et Nvidia après avoir été un peu perdu de vue) ou encore des Vivobook de nouvelle génération (que nous aborderons dans un autre article car ils sont nombreux) annoncés par le constructeur taïwanais, mais nous nous concentrerons ici sur les appareils apportant de véritables nouveautés.
Les autres se contentent en effet, pour la plupart, de recycler un châssis déjà connu, et d'y loger les tout derniers processeurs Intel Panther Lake, AMD Gorgon Point et Qualcomm Snapdragon X2 Elite / Plus. Voici donc les nouveautés les plus intéressantes d'ASUS pour ce début d'année 2026.
ZenBook A16 : le petit modèle ultra léger d'ASUS a maintenant un grand frère… hyper léger lui aussi
Commençons par le modèle qu'on avait vu venir… et que nous sommes plutôt contents de voir arriver. Un an tout rond après l'apparition du petit Zenbook A14, ASUS a donc jugé bon de lancer une variante 16 pouces de l'appareil. L'objectif ? Accoucher là aussi d'un modèle fin et surtout hyper léger, motorisé par Qualcomm. Avec 1,2 kg tout juste, le résultat est plutôt atteint à première vue. Rarement un modèle de ce format aura été aussi léger.
ASUS y reprend le même design que sur le ZenBook A14, avec le même châssis Ceraluminum, avec le même toucher quasi « minéral », mais en plus grand. Les défauts restent par contre les mêmes, avec un cadre d'écran qui nous paraît une nouvelle fois un peu fragile. À voir en test si cette impression se confirme ou pas. Quoi qu'il en soit, ASUS mise ici sur un écran OLED 3K et 120 Hz du plus bel effet en dépit d'une forte réflectance. Le volet connectique est aussi plutôt bien fourni avec un port USB-A, deux ports USB-C, une sortie HDMI, une prise casque et un lecteur de cartes SD.
On apprécie aussi la présence de 6 haut-parleurs répartis dans le châssis et celle d'un système de dissipation à double ventilateur pour exploiter à son plein potentiel (du moins on l'espère) le Snapdragon X2 Elite Extreme que ce nouveau ZenBook A16 embarquera. L'appareil est enfin équipé d'une batterie de 70 Wh… seul élément interne qui ajoute un peu de poids. Sans elle, l'appareil serait littéralement aérien.
ZenBook Duo : plus soigné, plus puissant, encore plus polyvalent ?
Salué dans nos colonnes pour sa polyvalence et sa construction lors de son introduction en 2024, le ZenBook Duo à double écran OLED revient cette année dans une forme améliorée. L'amélioration est « incrémentielle » par rapport au précédent modèle, certes, mais elle permet quand même à l'engin de corriger certains de ses petits défauts, tout en gommant très nettement la bordure jusque là imposante qui séparait ses deux dalles organiques de 14 pouces.
En bonne partie constitué de Ceraluminum, l'appareil profite aussi de nouvelles charnières, plus solides, d'un format légèrement plus compact et léger (1,65 kg) et de deux batteries (une derrière l'écran du haut, l'autre derrière l'écran du bas) permettant de délivrer une capacité totale de 99 Wh (contre 75 Wh sur le modèle initial il y a deux ans).
Armé par les nouvelles puces Intel Panther Lake, ce nouveau Zenbook Duo s'appuie pour le reste sur un système de refroidissement à double ventilateur permettant de dissiper jusqu'à 45 W de TDP. On y retrouve jusqu'à 32 Go de RAM et un maximum de 2 To de SSD, ainsi que 6 haut-parleurs et des connectiques variées (deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, une prise casque, une sortie HDMI).
ROG Zephyrus Duo : une résurrection… mais aussi une réincarnation
Un peu oublié dans les gammes d'ASUS, le ROG Zephyrus Duo fait son grand retour cette année en se réincarnant sous la forme d'un ZenBook Duo sous stéroïdes. Adieu le design à écran principal de 15,6 pouces et écran secondaire de 14,1 pouces tout en longueur (installé alors au-dessus du clavier), place à deux dalles OLED reliées l'une à l'autre avec une charnière… exactement comme sur le ZenBook Duo, mais en plus gros et plus méchant.
Fort d'un système de dissipation forcément plus costaud (deux ventilateurs et une chambre à vapeur sont annoncés) que celui du ZenBook Duo, le ROG Zephyrus Duo 2026 peut dissiper un maximum de 135 W de TDP (CPU + GPU). De quoi lui permettre d'accueillir dignement un CPU Intel Panther Lake configuré avec un TDP 35 W et jusqu'à une RTX 5090, explique ASUS, avec 100 W de TGP environ. On reste évidemment bien loin des 300 W et plus proposés au total sur les gros modèles ROG Strix, mais compte tenu du format compact de ce Zephyrus Duo, le ratio puissance / encombrement promet d'être avantageux.
Avec ses deux écrans OLED 2,8K / 100% DCI-P3 et NVIDIA G-Sync, l'appareil parlera aussi bien aux gamers qu'aux créatifs ou aux amateurs de machines à tout faire. Ce Zephyrus Duo pourra également compter sur une batterie de 90 Wh, sur 6 haut-parleurs, deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, une prise casque, une sortie HDMI, mais aussi sur un maximum de 64 Go de RAM et 2 To de SSD.
ExpertBook Ultra : le PC qui donne envie d'être un pro
Armé lui aussi par un processeur Intel Panther Lake (jusqu'à un Core Ultra X9), l'ExpertBook Ultra est notre coup de cœur chez ASUS pour ce CES 2026. Proche d'un MagicBook Art 14 en termes de poids et d'encombrement (ASUS évoque 10,9 mm d'épaisseur pour 990 grammes seulement), ce modèle réservé au monde de l'entreprise profite d'un châssis en alliage de magnésium-aluminium, renforcé pour résister aux griffures.
Très élégant, il se démarque par son écran Tandem OLED 3K / 120 Hz et 100 % DCI-P3, tactile, au revêtement mat du meilleur effet (très proche de ce que l'on trouve sur les derniers MacBook Pro) et par son trackpad haptique. Ce dernier permet enfin à ASUS de proposer une expérience de glisse et des clics n'ayant plus grand-chose à envier aux excellents trackpad d'Apple. Une avancée particulièrement bienvenue qu'on a hâte de voir s'étendre à plus de modèles.
L'appareil peut enfin compter sur un maximum de 64 Go de mémoire vive (LPDDR5x) et sur un TDP maximal de 50 W. Sa batterie de 70 Wh lui permettra enfin de délivrer jusqu'à 24 heures d'autonomie selon ASUS. Nous avons hâte de tester tout ça.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, ASUS ne nous a pas encore fourni de prix et de dates de lancement pour ces différents produits. Cet article a vocation à être mis à jour lorsque nous en saurons plus.
Source : Communiqués de presse ASUS / Évènement à Londres organisé par ASUS