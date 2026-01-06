Comme chaque année, ASUS profite du CES pour dévoiler une véritable palanquée de PC portables. Nous pourrions donc vous parler des nouveaux Zenbook S14 et S16, des Zephyrus G14 et G16 2026, du petit TUF Gaming A14 2026 (qui passe enfin aux derniers composants d'AMD et Nvidia après avoir été un peu perdu de vue) ou encore des Vivobook de nouvelle génération (que nous aborderons dans un autre article car ils sont nombreux) annoncés par le constructeur taïwanais, mais nous nous concentrerons ici sur les appareils apportant de véritables nouveautés.

Les autres se contentent en effet, pour la plupart, de recycler un châssis déjà connu, et d'y loger les tout derniers processeurs Intel Panther Lake, AMD Gorgon Point et Qualcomm Snapdragon X2 Elite / Plus. Voici donc les nouveautés les plus intéressantes d'ASUS pour ce début d'année 2026.