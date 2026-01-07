Souvent synonymes de tarifs plus doux et de bons rapports équipement/prix, les PC portables de la gamme Vivobook peuplent le milieu de gamme d'Asus pour être diffusés en très grands volumes. C'est avec eux que la marque cherche chaque année à séduire les étudiants, les familles et plus globalement les consommateurs au budget serré… en faisant au passage quelques arbitrages techniques.

Fort heureusement, Asus ne semble faire cette année aucun compromis sur la puissance de ses nouveaux Vivobook 18 / 16 / 14 et S16 / S14. Tous peuvent en effet compter sur les dernières puces d'AMD et d'Intel. L'un de ces modèles mise même sur les nouveaux processeurs ARM de Qualcomm. Présentations.