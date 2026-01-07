En parallèle de ses nouveaux modèles Zenbook, ExpertBook et ProArt, Asus profite également du CES 2026 pour dégainer une tripotée de nouveaux Vivobook. Positionnés comme chaque année sur le milieu de gamme du fabricant taïwanais, ces nouveaux PC sont ceux que monsieur Tout-le-Monde pourra s'acheter.
Souvent synonymes de tarifs plus doux et de bons rapports équipement/prix, les PC portables de la gamme Vivobook peuplent le milieu de gamme d'Asus pour être diffusés en très grands volumes. C'est avec eux que la marque cherche chaque année à séduire les étudiants, les familles et plus globalement les consommateurs au budget serré… en faisant au passage quelques arbitrages techniques.
Fort heureusement, Asus ne semble faire cette année aucun compromis sur la puissance de ses nouveaux Vivobook 18 / 16 / 14 et S16 / S14. Tous peuvent en effet compter sur les dernières puces d'AMD et d'Intel. L'un de ces modèles mise même sur les nouveaux processeurs ARM de Qualcomm. Présentations.
Asus Vivobook 18 un très grand modèle pour ceux qui veulent du confort
Commençons par le plus grand modèle de la gamme Vivobook 2026 : le Vivobook 18, qui affiche fièrement, comme son nom l'indique, une grande diagonale de 18 pouces… avec tout de même un très gros bémol à signaler : la définition de sa grande dalle LCD IPS / 144 Hz, limitée à de la Full HD+. À l'instar du TUF A18, dont il partage une partie des caractéristiques, l'écran de ce Vivobook 18 affiche donc une densité de pixels faiblarde en 2026, qu'il compense par des bordures extra fines, un contraste qu'on nous promet honnête et une haute fréquence de rafraîchissement.
À défaut d'offrir une expérience d'affichage inoubliable, l'appareil a pour lui sa taille XXL et le confort qui va avec. Ce nouveau Vivobook 18 dispose ainsi d'un grand clavier avec pavé numérique, d'un grand trackpad et d'un généreux assortiment de connectiques (deux ports USB-C, deux ports USB-A, une sortie HDMI, une prise casque). Comme sur les autres Vivobook, on y retrouve également une charnière permettant à l'écran de s'incliner à 180 degrés vers l'arrière, ainsi qu'une webcam Full HD avec identification faciale.
L'ensemble est enfin animé par les dernières puces Ryzen AI d'AMD, couplées ici à un maximum de 32 Go de DDR5 et 1 To de SSD. Une batterie de 70 Wh et un modem Wi-Fi 6 sont également évoqués.
Vivobook 14 et 16 compacité et efficacité, en saveurs Intel et AMD
Sur la même tonalité générale, mais en formats plus compacts (16 et 14 pouces pour 1,79 cm d'épaisseur et 1,46 kg au minimum), les Vivobook 14 et 16 se contentent eux aussi d'écrans LCD IPS Full HD+, mais cette fois en 60 Hz seulement. Avec ces produits, Asus cherche clairement à tirer les prix vers le bas, d'où leurs spécifications modestes en termes d'affichage.
La fiche technique du Asus Vivobook 14/16 pouces. ©Clubic
On retrouve néanmoins des fondamentaux solides sur ces deux modèles, avec un châssis robuste, abritant des processeurs AMD Ryzen AI de nouvelle génération ou des puces Intel Panther Lake, épaulées par 16 Go ou 32 de RAM et 1 To de SSD. Une webcam Full HD avec identification faciale reste d'actualité également, et l'on conserve les mêmes connectiques que sur leur grand frère de 18 pouces (deux ports USB-C, deux ports USB-A, une sortie HDMI, une prise casque).
Vivobook S14 et S16, le milieu de gamme cossu d'Asus
Un peu plus luxueux et nettement mieux équipés en matière d'affichage, les Vivobook S14 et S16 se déclinent eux aussi en saveurs « Next-Gen » Intel et AMD, avec jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de SSD sous le capot. On y trouve néanmoins un niveau de finition supérieur, grâce à des châssis en aluminium usinés CNC (1,59 cm d'épaisseur pour les deux modèles, et 1,4 à 1,7 kg sur la balance), mais aussi et surtout de bien meilleurs écrans.
Les caractéristiques techniques des différentes déclinaisons de Vivobook S14/S16. ©Clubic
En la matière, les Vivobook S14 et S16 peuvent en effet compter sur des dalles OLED couvrant (presque) intégralement le spectre DCI-P3 pour une qualité d'image bien supérieure. On reste néanmoins sur une définition Full HD+ et sur une fréquence de rafraîchissement 60 Hz pour éviter de faire flamber les prix. En la matière, nous nous attendions tout de même à mieux : un passage à 120 Hz n'aurait pas été superflu en 2026.
À noter que le Vivobook S16 est (pour l'instant ?) le seul modèle de cette gamme Vivobook millésime 2026 à se décliner en version Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Couplée à une batterie de 70 Wh (comme ses compères sous puces AMD et Intel), cette version ARM de l'appareil devrait offrir jusqu'à 25 heures d'autonomie selon Asus. Elle dispose enfin d'une option d'affichage IPS / 2,5K (qui lui est réservée en alternative à l'OLED), et d'un modem Wi-Fi 7 plus moderne. Les autres modèles se cantonnent en effet toujours au Wi-Fi 6.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Asus ne nous a pas encore fourni d'informations précises concernant les prix de ces différents modèles. On ignore également leur date de lancement. Cet article a donc vocation à être complété lorsque le constructeur reviendra vers nous.