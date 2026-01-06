Il y a aussi du neuf chez MSI. À l'occasion du CES 2025, le constructeur taïwanais simplifie ses différentes gammes pour mieux les mettre en valeur, et profite bien sûr de l'évènement pour présenter une poignée de nouveautés. Voici un tour d'horizon de ce que MSI nous réserve pour ce début d'année 2026.
La marque nous en avait parlé au Computex, 2026 marquera une année importante pour MSI, qui remanie en bonne partie son catalogue de manière à en purger les ramifications trop superflues.
À l'occasion du CES 2026, et pour accueillir dignement les nouveaux processeurs Intel Panther Lake (dont MSI sera a priori l'un des représentants les plus fervents), le constructeur taïwanais transforme donc sa grande famille de PC portables Business & Productivity pour ne plus garder que les gammes Prestige (haut de gamme), Venture (vouée au monde de l'entreprise), et Modern (PC du quotidien). Adieu donc les anciennes gammes Summit, SummitPro, PrestigePro et Commercial, pour aboutir à un ensemble tout de même plus digeste.
Une démarche similaire est également adoptée sur le volet gaming, avec la disparition des lignées Thin, Vector, Pulse, Sword ou encore Katana… pour ne plus garder que cinq gammes (c'est déjà beaucoup pourrait-on arguer) : Titan (sur le très haut de gamme), Stealth (pour les PC portables gamers fins et légers), Raider (pour les « enthousiastes ») Crosshair (milieu de gamme) et Cyborg (entrée de gamme).
Ces précisions étant désormais derrière nous, voici les nouveaux PC portables annoncés par MSI au CES 2026.
Prestige AI+ / Prestige Flip AI+ (14 et 16 pouces)
Commençons par le nouveau haut de gamme de la marque, et donc par les modèles Prestige AI+ / Prestige Flip AI+. Déclinées en modèles de 14 et 16 pouces, ces variantes « clamshell » et convertibles de l'appareil misent sur un châssis en alliage d'aluminium et sur des dalles OLED 2,8K / 120 Hz ou Full HD+ / 60 Hz (100% DCI-P3 dans tous les cas) de 14 ou 16 pouces.
MSI nous parle par ailleurs d'un maximum de 30 heures d'autonomie sur les meilleures versions de cette gamme, équipées en puces Intel Panther Lake. Un chiffre que nous avons hâte de pouvoir mettre à l'épreuve de notre protocole de test. Ces nouvelles machines embarquent par ailleurs un système de dissipation costaud, avec deux ventilateurs et une chambre à vapeur pour délivrer un maximum de performances.
Dans le détail, on pourra compter sur des Core Ultra de série 300H (avec l'accès aux nouveaux iGPUs Intel Arc B390, 12 Xe sur les meilleures configurations), couplés à un maximum de 64 Go (LPDDR5x) et un modem Wi-Fi 7 intégré. MSI nous parle également d'une Webcam 1080p, de connectiques plutôt bien fournies (deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A et une sortie HDMI 2.1) et d'une batterie de 81 Wh commune à l'ensemble de ses modèles Prestige 2026.
Quant à leurs dimensions, tablez sur un maximum de 13,9 mm pour 1,5 ou 1,6 kg sur les modèles 16 pouces, contre 13,9 mm et 1,3 kg sur les modèles 14 pouces.
Prestige 13 AI+
Avec 899 grammes seulement pour 15,9 mm d'épaisseur, le Prestige 13 AI+ revient dans une version améliorée, amincie et dopée par Panther Lake. L'appareil peut lui aussi compter sur les meilleurs Core Ultra de série 300 H, avec une partie graphique Intel 12 Xe (Arc B390), mais cette fois avec un maximum de 32 Go de LPDDR5x.
On y retrouve par contre un modem Wi-Fi 7 et un écran OLED 2,8K / 100% DCI-P3, avec une batterie de 53 Wh (ou 75 Wh sur les meilleures configurations). Quant à ses connectiques, c'est du classique : deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A et une sortie HDMI 2.1 et un lecteur microSD.
Modern S (14 et 16 pouces)
Moins ambitieux, mais également armés par les meilleures puces Intel Panther Lake, le Modern S se décline en 14 et 16 pouces, avec des écrans de qualité et d'intérêt plus limité (on va d'une dalle IPS Full HD+ / 120 Hz à un panneau OLED Full HD+ / 60 Hz, 95% DCI-P3).
Équipé cette fois d'un modem Wi-Fi 6E et de mémoire vive au format SO-DIMM (on ignore à ce stade quelles quantités de RAM seront proposées en option), l'appareil mise sur un châssis de 16,9 mm et 1,5 ou 1,7 kg en version 16 pouces, ou de 16,9 mm et 1,3 ou 1,4 kg en version 14 pouces.
On y trouve enfin une webcam 1080p, une batterie de 60 Wh seulement et des connectiques plus nombreuses, mais un peu moins modernes (deux ports USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2 et une sortie HDMI 2.1, un port microSD, une prise jack et une prise Ethernet). Le châssis de ce Modern S est par ailleurs en métal sur le dessus et le dessous… mais en plastique au milieu. Un peu comme un sandwich !
Raider 16 Max HX
Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, Panther Lake n'est pas déployé sur l'ensemble des PC portables gaming de MSI en ce début d'année 2026. Le nouveau Raider 16 Max HX utilise ainsi plutôt un processeur Intel Core Ultra de série 200 HX (Arrow Lake-HX Refresh). Comprenez donc un processeur lancé en début d'année 2025, mais légèrement remis au goût du jour par Intel en ce début 2026. Encore un peu pudique à l'heure où nous rédigeons ces lignes, MSI ne nous a toutefois pas fourni le détail des CPUs proposés sur ce modèle. Nous n'en savons donc pas plus.
Ce que l'on sait par contre, c'est que le nouveau châssis de ce Raider 16 Max HX lui permet en tout cas de dissiper un total de 300 W (jusqu'à 125 W alloués au CPU et jusqu'à 175 W affectés au GPU), et ce grâce à l'utilisation de 3 ventilateurs et 6 caloducs épaulés d'une nouvelle solution de conduction thermique (pâte thermique à changement de phase). L'appareil profite également d'un nouveau système d'accès aux composants, permettant par exemple de changer la RAM et le SSD plus rapidement (un peu comme ce que proposait l'année dernière ASUS avec son Strix G16).
Sauf mauvaise surprise, l'appareil pourra en tout cas compter sur un couple Core Ultra 9 / RTX 5090 (comme l'année dernière) et sur un maximum de 128 Go de RAM (DDR5-7200). On y trouve enfin un écran OLED QHD+ / 240 Hz de 16 pouces, un modem Wi-Fi 7, une batterie de 90 Wh et des connectiques évidemment nombreuses (deux ports Thunderbolt 4, trois ports USB-A 3.2 et une sortie HDMI 2.1, une prise jack et une prise Ethernet) compte tenu de la taille de l'engin (28,8 mm d'épaisseur pour 2,8 kg).
Stealth 16 AI+
Nettement plus léger et compact (16,6 mm d'épaisseur pour 1,9 kg) le Stealth 16 AI profite lui aussi d'un nouveau châssis pour accueillir une puce Intel Core Ultra de série 300 H « Panther Lake » (jusqu'à 16 coeurs, 45 W de TDP), un maximum de 128 Go de DDR5, ainsi qu'une RTX 5000 (5060, 5070, 5070 Ti, 5080 ou 5090 allant jusqu'à 125 W).
L'engin dispose pour le reste, lui aussi, d'un écran OLED QHD+ / 240 Hz et 100% DCI-P3 dans sa meilleure version (les moutures RTX 5060 pourront se contenter le cas échéant d'une vieille OLED Full HD+ / 60 Hz et 95% DCI-P3… bien peu adaptée à un modèle gaming à première vue).
On y retrouve enfin deux ports Thunderbolt 4, trois ports USB-A 3.2 et une sortie HDMI 2.1, une prise jack et une prise Ethernet, une webcam Full HD, un modem Wi-Fi 7 et une batterie de 90 Wh.
Crosshair 16 Max
Modèle intermédiaire par excellence, le Crosshair 16 Max prendra dans les prochaines semaines le relai d'un modèle 2025 que nous avions globalement beaucoup apprécié cet été. Positionné sur le milieu de gamme de MSI, l'appareil s'appuie sur un châssis de 23,9 mm d'épaisseur pour 2,9 kg, et sur une fiche technique un peu plus modeste. On y trouve une puce Intel Core Ultra de série 200 HX, épaulée par un maximum de 128 Go de DDR5, ainsi qu'une RTX 5060 ou 5070 pouvant atteindre les 115 W de TGP. Au total, le système de dissipation du Crosshair 16 Max peut ainsi gérer jusqu'à 200 W, et ce dans un châssis 14,3% plus fin que l'année dernière.
Comme ses cousins, ce nouveau modèle peut aussi compter sur une dalle OLED QHD+ / 240 Hz (100% DCI-P3), ou bien sur un écran IPS QHD+ / 240 Hz (100% DCI-P3). Il intègre par ailleurs une batterie de 80 Wh, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2, trois ports USB-A 3.2 et une sortie HDMI 2.1, une prise jack et une prise Ethernet. Attention par contre, on descend en gamme à la fois sur le modem (Wi-Fi 6E seulement) et sur la webcam (720p contre 1080p sur les autres modules).
Dans l'immédiat, MSI ne nous a pas encore fourni les prix et dates de lancement des différents modèles présentés. Cet article a donc vocation à être complété ultérieurement.
Source : Communiqués de presse MSI / Événemement MSI organisé à Paris