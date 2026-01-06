La marque nous en avait parlé au Computex, 2026 marquera une année importante pour MSI, qui remanie en bonne partie son catalogue de manière à en purger les ramifications trop superflues.

À l'occasion du CES 2026, et pour accueillir dignement les nouveaux processeurs Intel Panther Lake (dont MSI sera a priori l'un des représentants les plus fervents), le constructeur taïwanais transforme donc sa grande famille de PC portables Business & Productivity pour ne plus garder que les gammes Prestige (haut de gamme), Venture (vouée au monde de l'entreprise), et Modern (PC du quotidien). Adieu donc les anciennes gammes Summit, SummitPro, PrestigePro et Commercial, pour aboutir à un ensemble tout de même plus digeste.

Une démarche similaire est également adoptée sur le volet gaming, avec la disparition des lignées Thin, Vector, Pulse, Sword ou encore Katana… pour ne plus garder que cinq gammes (c'est déjà beaucoup pourrait-on arguer) : Titan (sur le très haut de gamme), Stealth (pour les PC portables gamers fins et légers), Raider (pour les « enthousiastes ») Crosshair (milieu de gamme) et Cyborg (entrée de gamme).

Ces précisions étant désormais derrière nous, voici les nouveaux PC portables annoncés par MSI au CES 2026.